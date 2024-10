Kala: Prvotřídní thriller z irského zapadákova

Novinka irského spisovatele Colina Walshe čtenářům přináší neuvěřitelně napínavý příběh, ze kterého vám bude běhat mráz po zádech. Kniha za mě aspiruje na jeden z nejlepších titulů letošního roku.

Poctivých thrillerů není nikdy dost, a proto se dnes podíváme na knihu Kala, která by vám rozhodně neměla uniknout. Tento titul vychází koncem října u nakladatelství Beta, a já se vám v této recenzi pokusím ukázat, proč by se mohlo jednat o jednu z největších knižních událostí tohoto roku.

Historky ze zapadákova

Příběh čtenáře zavede do přímořské vesnici Kinlough na západním pobřeží Irska, zapadákova, kde byste skončit určitě nechtěli. Tam se poprvé po letech setkají tři staří přátelé. Helen, Joe a Mush. Všichni byli v létě 2003 součástí party šesti nerozlučných teenagerů, s lehkomyslnou Kalou v jejím středu. Život se jim tehdy zdál téměř dokonalý a bezchybný. Bohužel později toho roku Kala beze stopy zmizela. Nyní byly po letech v lesích objeveny pozůstatky. A to i včetně lebky s polaroidovou fotkou zastrčenou uvnitř. Lidé ve městě jsou jako na trní.

V předvečer tohoto strašlivého objevu se Helen neochotně vrátila do města na svatbu svého otce, světoznámý hudebník Joe se vrátil domů, aby znovu nalezl svůj autentický hlas, a Mush – ten nikdy neodešel, byl příliš zničen událostmi toho léta a svět pro něj končil pultem kavárny jeho matky. Když se však začnou pohřešovat další dvě dívky, jsou nuceni čelit vlastní spoluúčasti na událostech, které vedly ke Kalině zmizení. Nakonec musí udělat to, co dávno měli udělat jiní, aby zastavili opakování násilných vzorců minulosti jejich města.

Vymazlený příběh

Musím vyzdvihnout způsob, jakým Colin Valsch postupně předkládá čtenářům jednotlivé střípky příběhu a mistrně z nich skládá celkovou mozaiku, plnou nečekaných zvratů a napínavých momentů, při kterých vám bude tuhnout krev v žilách. Děj je neobyčejně chytlavý a vtáhne vás natolik, že bude těžké knihu odložit. Ani nedokážu spočítat, kolikrát jsem si během čtení Kaly říkal tu známou lež: „Ještě jednu kapitolu.“ Není se čemu divit – kniha nemá hluchá místa a neustále se něco děje. Navíc autor skvěle ovládá techniku cliffhangerů na konci kapitol, což jen umocňuje nutkání číst dál. Kniha má navíc neskutečně ponurou atmosféru, která se vám bude doslova zadírat pod kůži. Temnota a napětí prostupují každou stránkou, což umocňuje celkový dojem a vtahuje vás ještě hlouběji do příběhu.

Neobyčejná parta

Román Kala se vyznačuje nejen poutavým dějem, ale také detailně propracovanými postavami. Každá z nich má výrazný a autentický charakter, který působí velmi uvěřitelně. Napětí mezi postavami se projevuje nejen ve vztazích, ale i v jejich vnitřních bojích, což čtenáře hlouběji vtahuje do příběhu. Tato rovina přispívá k tomu, že Kala není jen příběhem o tragických událostech, ale především o lidech, jejich složitých životech, motivacích a rozhodnutích.

V dobré společnosti

Nakladatelství Beta opět dokazuje, že má čich na opravdu kvalitní knihy. Po vydařených titulech Stačí podpis, Deus Ex Machina nebo Můj cizí jazyk přichází s thrillerem Kala, který bude bez debat aspirovat na jednu z nejlepších knih tohoto roku. A to zcela oprávněně. Velmi chytlavý a čtivý příběh, který hýří napínavými momenty, při nichž vám bude tuhnout krev v žilách. K tomu všemu nechybí ani skvěle propracované charaktery postav, které vás okamžitě vtáhnou do děje. Tahle kniha má zkrátka vše, co byste od poctivého thrilleru očekávali.

Pokud se mi vás podařilo přesvědčit, zapište si, že Kala vychází už na konci října!

HODNOCENÍ: 10/10