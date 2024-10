Beverly Hills 90210: Osud se s hlavními představiteli příliš nepáral

Kultovní seriál se vrací, nedávno se objevil na tuzemské streamovací platformě. Jeho představitelům zajistil věčnou slávu, přesto se s některými život moc nemazlil.

Brandon, Kelly, nebo Dylan. Pokud jste vyrůstali v devadesátkách, tahle jména vám musí být povědomá. Ano, řeč je o kultovní seriálu pro mládež Beverly Hills 90210, který slavil úspěch napříč zeměkoulí. Premiéru měl tenhle počin už v roce 1990, přičemž u nás se objevil pár let na to. Jestli Wikipedie nelže, úvodní díl se objevil na našch obrazovkách 10. srpna 1993, což už je hodně dávno.

Naprostá senzace

V době svého uvedení způsobil seriál o bohaté mládeži z Beverly Hills doslova celosvětovou senzaci. Ani u nás tomu nebylo jinak. Seriál se stal fenoménem a lámal rekordy sledovanosti. Každá nová epizoda přitáhla k obrazovkám tisíce mladých lidí. Idol mnoha dívek, rebel Dylan McKay, zdobil zdi nejednoho dívčího pokoje, zatímco věčně spořádaný Brandon Walsh se často stal terčem dobíravých vtípků. Zkrátka, pokud jste tehdy byli ve věku mezi 10 a 20 lety, tenhle seriál nešlo přehlédnout a z největší pravděpodobností jste se na něj dívali.

Krutý osud

Bohužel osud dokáže být někdy dost krutý. To poznali do jisté míry i hlavní představitelé seriálu Beverly Hills 90210. I přesto, že jim natáčení vyneslo celosvětový úspěch a obří slávu, dalších výrazných rolí už se nikdy nedočkali. Výjimkou snad byla jen Shannen Doherty, představitelka Brendy, která se prosadila i v seriálu Čarodějky. Život se s ní ovšem nemazlil, neboť se od roku 2016 potýkala s rakovinou prsu, které nakonec letos na jaře podlehla. Podobně tragický osud postihl i Luka Perryho, představitele věčného rebela Dylana McKaye, který v seriálu prožil románek právě s Brendou. Toho v roce 2019 postihla mozková příhoda a na její následky o pár dní zemřel. Bylo mu pouhých 52 let!

Ať žije nostalgie

Seriál nakonec běžel na obrazovkách dlouhých deset let a dočkal se deseti sezón. V době uvedení bylo Beverly Hills 90210 naprostou senzací, ale z odstupem času je třeba říct, že kvalita jednotlivých dílů dosti kolísala a během let šla rapidně dolů. I proto se nabízí otázka, zda si seriál vysloužil obdiv pro své kvality, nebo zkrátka jen kvůli tomu, že podobný formát tady chyběl. Tak či tak, dnes už je v tom čistá nostalgie, díky které máme možnost vrátit se do starých času. Už jen po vizuální stránce to má něco do sebe. Ať už jde o nezvyklé účesy nebo křiklavé oblečení. Máte-li chuť si zavzpomínat, pusťte si Beverly Hills 90210.