Úterý ve znamení intoxikace
V dnešním příběhu bych vám rád ukázal, jak může vypadat obyčejná noční služba v nemocnici. Tentokrát jsem však zůstal spíše na střídačce a většinu dění si „užil“ kolega.
Směna začínala v půl sedmé. Na ambulanci panoval podezřelý klid. Ten ale netrval dlouho. Asi po půlhodině se rozezněl služební telefon.
„Ahoj, prosim tě, máme tu CT. Pacient na sedačce.“
„Dobře, přijdu,“ přitakal kolega odevzdaně.
„Co je?“ ptám se.
„Prosím tě, mají tam cétečko.“
„Tak já jdu rovnou s tebou.“
„To bude ten ožralej cizinec, podle mě.“
A měl pravdu. Jednalo se o pacienta v ebrietě. Jinými slovy – pán měl slušně připito.
Jak už to v podroušeném stavu bývá, neustále měl potřebu něco říkat. Jako by chtěl světu vykřičet své nejtajnější myšlenky a životní moudra. Když však odhlédnu od sprostých slov, neřekl vlastně vůbec nic.
Svou zkomolenou češtinou dával jasně najevo, co si o celé situaci myslí.
„Jaký zas vyšetření?! Vždyť jsem byl na vyšetření!“
„Teď vás ale paní doktorka posílá ještě na CT, ano?“
„Ty vole… Já se z toho pose**. Zas vyšetření. To mě pos**. Do pí**.“
V podobném duchu probíhala celá cesta.
Konečně jsme dorazili před vyšetřovnu.
„Jak dlouho tady budu čekat?!“
„Dokud nepřijde radiolog.“
„No tak si zajdu na cigáro…“
„Na cigáro si rozhodně nezajdete,“ podotkl kolega důrazně. „Předpokládám, že jste si záchranku nevolal kvůli tomu, abyste šel kouřit. Po vyšetření pojedeme zpátky na ambulanci.“
Pán se však nedal snadno umlčet a okamžitě oponoval svou opilecky zkomolenou řečí.
„Já ale chci na cigáro! Jednou jsem byl na urologii a odešel jsem pryč! Taky mě nechtěli pustit na cigáro!“
„No, to se máš čím chlubit,“ zamumlal jsem sotva slyšitelně.
Po vyšetření se situace naštěstí uklidnila. Přestože se pán stále motal, trval na tom, že dojde po svých. Nakonec se usadil v čekárně ambulance. S kolegou jsme si oddechli, zakroutili hlavou a krátce okomentovali právě skončené divadlo.
„Já to nechápu. Proč si takovej člověk zavolá záchranku, když pak chce jít kouřit? To nepochopíš. Vždyť tady ani nechce bejt,“ ulevil si kolega.
„Jó, hochu. Taky tomu nerozumim. Prej ho nabrali rovnou v hospodě, tak co chceš,“ pokrčil jsem rameny.
„Je to řehole.“
Jenže tím to zdaleka neskončilo.
Po tomto incidentu následovaly další tři. Další tři pacienti, kteří byli – řekněme – společensky unavení.
Podotýkám, že se neslavil žádný svátek, kterým by se dal takový počet intoxikovaných vysvětlit. Nikde v okolí neprobíhala žádná akce, žádný festival ani oslava. Bylo to zkrátka jen další, úplně obyčejné úterý.
Snílek
Martin Eberle
Přehrávala si dokola ten nejděsivější zážitek?
S vytřeštěnýma očima hleděla někam do prázdna. Byla naprosto vyděšená. Jako by před sebou viděla něco, co nikdo jiný neviděl. Něco tak strašného, že to lidská mysl jen stěží dokáže pojmout.
Martin Eberle
Pobyt v nemocnice není žádný med
Lezla tam po posteli, pořád křičela a sprostě mi nadávala. Potom rozbila okno. Sestry v mžiku přiběhly, ale paní to bylo úplně jedno.
Martin Eberle
Jsem Indián !
Mlaskající ufuněné zvíře, které namáčí sekanou do tomatové omáčky a cpe si ten gastronomický počin do chřtánu, jakoby to bylo první jídlo po týdenním hladovění. Po malé chvíli bylo jak po sekané, tak po rybičkách.
Martin Eberle
Energie na rozdávání
Z očí jí rozhodně cosi vyzařovalo. Něco zvláštního. Přemýšlel jsem, zda je to pouhá zmatenost která je u lidí v tak vysokém věku častá. Bylo jí přes devadesát let.
Martin Eberle
Pán v černém
„No pořád tady chodí takovej pán v černým obleku s kloboukem. Tohle je ženský pokoj, tak ho prosím vyhoďte.“ ************
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Jmenuji se Martin. Pěkných pár let pracuji jako sanitář v nemocnici. Za svou kariéru jsem nasbíral spoustu zážitků a příběhů. Některé jsou vtipné, některé srdcervoucí. Některé s nádechem tajemna by mohly být předlohou v televizním seriálu - Věřte, nevěřte. U některých příběhů, jen zůstává rozum stát. O tyto příběhy se rád podělím, samozřejmě bez udávání jakýchkoli reálných jmen, či míst.
V příbězích bych rád poodhalil tzv. podsvětí zdravotnictví. Nahlédnout za oponu. Sundat roušku.