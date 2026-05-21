To není nemocnice, ale bordel !
Následující příběh je dílem drsné reality. Člověk by si řekl, že se to snad nemůže stát. Má kamarádka se s touto nepříjemnou zkušeností však setkala.
Kamarádka pracovala jako zdravotní sestra na ONP – oddělení následné péče.
Na oddělení byl přijat manželský pár ve věkovém rozmezí sedmdesát až osmdesát let. Od prvopočátků hospitalizace se personál věrně seznámil s jejich synátorem který jasně diktoval, jak bude probíhat pobyt jeho rodičů na oddělení.
„Požaduji, aby byly spolu na pokoji ! Vždyť jsou manželé, to je snad jasný ne ?! No a ty postele ? Nemáte tu manželskou postel ?“
Personál měl jasno. S tímhle člověkem budou problémy.
Nakonec si synátor prosadil svou. Ze dvou lůžek se stalo jedno prostorné manželské lože.
To byl však jen začátek.
Kamarádka sloužila noční směnu. V poklidu na sesterně zapisovala vše potřebné do dokumentace. Znenadání vletěla na sesternu jako uragán její kolegyně s vytřeštěnýma očima.
„Ttttt.. Ty kráso!“, vyprskla ze sebe.
„Co je ? Děje se něco ?“
Hned co kolegyně popadla dech, pustila se do řeči.
„Tak tomu neuvěříš ! Rozdávám léky, otevřu dveře do pokoje a co myslíš ? Normálně tam na něm jezdila !“
„To si děláš srandu ?!“ bleskurychle zareagovala kamarádka.
„No fakt ! Nechápu jak toho může bejt vůbec schopná, dyť je na tom hůř než on !“
„A co jsi dělala ?“ otázala se s mírným pobavením ve tváři.
„No nic, že jo… Pomalu jsem zase vycouvala z pokoje a běžela za tebou. Mně bylo trapně za ně, však jim to bylo úplně jedno.“
Ve stáří člověk znovu získává schopnost, kterou vlastnil jako dítě. Neexistuje stud. Žádná přetvářka. Jen čistá a nezištná upřímnost.
Rodiče tuto schopnost evidují u svých ratolestí velmi často. No řekněte. Kolikrát vám bylo trapně, když jste šli s dítětem například po ulici, kolem korpulentního pána a dítě ze sebe najednou vyhrklo „mamí, koukej jak je ten pán tlustéj !“
Čistá duše. Co na srdci, to na jazyku.
Postupem času si osvojí veškeré zásady. Učí se etiketě. „Dobrým mravům“. Učí se přetvářku.
„Tohle se neříká !“, „takhle se na veřejnosti nemluví.“
Veškeré dobré mravy, etiketa a stud ve stáří zase mizí. Možná, že člověk moudří. Jakoby si řekl, „co je mi po tom, co si ostatní myslí.“
Manželský pár se touto znovu získanou schopností řídil dokonale. Brzy však bylo po všem. Stav pacientky, se naneštěstí zhoršil a musela být přesunuta na jiné oddělení. Manžel zůstal ve svém apartmánu sám.
Synátor se brzy dostavil na svou pravidelnou návštěvu za tatínkem.
Kamarádka sloužila denní směnu, když ji odchytl na chodbě.
„Dobrý den. Něco bych od vás potřeboval.“
„Ano ? Povídejte“, odpověděla nedůvěřivě.
„Jde mi o tatínka. Tatínek má určité potřeby. Chtěl bych, abyste ho uspokojila, když bude mít potřebu. Chápete. Stačí rukou.“
„Prosím ?!“ vyhrkla ze sebe.
„Vy jste tu přece od toho, abyste uspokojovali potřeby pacienta. Vždyť to máte v profesním řádu.“
Jedno byste o kamarádce měli vědět. Je milá, chytrá a dobrosrdečná. Mimo jiné taky pohledná. Bohužel pro případné zájemce, je to šťastně šťastně vdaná žena a matka dvou dětí. Rozhodně to ale není žádná princeznička. Dokáže být rázná, když je to potřeba.
Za každou cenu se snažila zachovat dekorum. Udržet klidnou hlavu a vypořádat se s celou situací.
„Takhle… Můžu vám říct rovnou, že tohle v profesním řádu rozhodně nemám. To bych měla trochu jinou profesi a určitě bych za to měla jiný peníze. Takže jestli chcete, můžete si tatínka uspokojit sám. Nebo si na to zaplaťte nějakou pracovnici.“
„No to teda máte ! Vy máte uspokojovat veškeré fyziologické potřeby pacienta ! V provozním řádu je to jasně napsáno. Já si na vás budu stěžovat !“ rozčiloval se.
„To si klidně stěžujte…“
Nepříjemná zkušenost, že ? Upřímně sám nevím, jestli bych dokázal reagovat s takovým klidem. Rozum tu jen zůstává stát. A co vy ? Jaká by byla vaše reakce na podobnou žádost ? Nebo spíš - příkaz ?
Snílek
Betace: Alžběta Bedáňová
Martin Eberle
Ta nemocnice je absurdita v kostce.
“Tak jak to šlo?” zeptal jsem se soucitně. Paní X na mě vrhla pohled, který mluvil za vše. “No, jak asi? Strkali mi hadici s kamerou do zadku. Nic o co by člověk stál.”
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Tragický střet motorkáře s chodcem na Chebsku. Oba při nehodě zemřeli
Dva lidé zemřeli ve středu pozdě večer při dopravní nehodě u Velké Hleďsebe na Chebsku. Motocykl se...
Plavce v Novém Jičíně ohlídá umělá inteligence. Pozná, zda se někdo topí
Unikátní systém detekce tonutí AngelEye bude nově hlídat plavce na novojičínském koupališti, které...
Ceny nemovitostí v kraji dále rostou, výrazně zdražily hlavně starší byty
Ceny nemovitostí rostou a porostou dál. Mimořádně poskočily částky hlavně u starších bytů. Vůbec...
Prodej novostavby dřevostavba 65 m2 s pozemkem 799 m2- možná sleva
Velká Kraš, okres Jeseník
2 790 000 Kč
- Počet článků 2
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 717x
Jmenuji se Martin. Pěkných pár let pracuji jako sanitář v nemocnici. Za svou kariéru jsem nasbíral spoustu zážitků a příběhů. Některé jsou vtipné, některé srdcervoucí. Některé s nádechem tajemna by mohly být předlohou v televizním seriálu - Věřte, nevěřte. U některých příběhů, jen zůstává rozum stát. O tyto příběhy se rád podělím, samozřejmě bez udávání jakýchkoli reálných jmen, či míst.
V příbězích bych rád poodhalil tzv. podsvětí zdravotnictví. Nahlédnout za oponu. Sundat roušku.