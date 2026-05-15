Ta nemocnice je absurdita v kostce.
Nepříjemná melodie staré tlačítkové Nokie se rozezněla stěnami služebny
„A je to tady..“
Má dobrá nálada, získaná vědomím, že se blíží oběd, se pomalu vytrácela.
„Co zase chtěj ? Já se snad na ten oběd nedostanu..“
S mírnou nechutí jsem si přiložil telefon k uchu a zbystřil.
„Ano ?“
„Noo prosim tě, vyzvedneš paní na gastru ? Už je hotová.“
„Jo, zařídim“, odpověděl jsem podrážděně.
Oslovil jsem kolegu, se kterým jsem oběd přibližně dvě hodiny plánoval.
„Kubo, ta paní je hotová na gastru.“
„Tak jdeme oba a potom půjdem rovnou na ten oběd ?“
S odevzdaným pokývnutím hlavy jsem šel přivolat výtah. Za pár minut, už jsem za doprovodu kolegy, klepal na dveře gastroenterologie.
Po pár vteřinách ze dveří vykoukla sestra.
„Dobrý den, jdeme vyzvednout… „
Než jsem však stačil větu doříct, začala ze sebe chrlit jedno slovo za druhým, jako naučený text divadelní hry.
„Jojojo, dobrý den, jen mi prosím chvilku počkejte, pan doktor už píše zprávu. Paní už čeká tady na sedačce, dokumentaci vám hned předám jak to doktor dopíše.“
„Jasně, počkáme,“ přikývl jsem odevzdaně.
Jak taky jinak. Tahle práce by se dala v klidu přejmenovat na „simulátor čekání“.
V malém sálku, sloužícím k nejrůznějším lékařským úkonům, z velké části zabíralo místo pojízdné zařízení (Obrazovka s kolonoskopy a endoskopy se zabudovanou kamerou a spoustou kabelů povalujících se na zemi).
Napravo stály tmavě modré skříňky s nejrůznějšími materiály a pomůckami. Na konci místnosti, seděl u počítače doktor, který soustředěně ťukal do klávesnice nevnímaje okolí.
Pacientka už seděla na vozíku připravená k odjezdu.
V rychlosti jsem si paní X přeměřil, jak mám ve zvyku. Zdála se být v pořádku.
„Tak jak to šlo?“ zeptal jsem se soucitně.
Paní X na mě vrhla pohled, který mluvil za vše.
„No, jak asi? Strkali mi hadici s kamerou do zadku. Nic o co by člověk stál.“
„Je mi to jasný,“ pokýval jsem chápavě hlavou.
„Už jsem z toho unavená. Co vám budu povídat. Nejdřív na jipce, teď na normálním pokoji a do toho ta hadice. Ještě teď mě bolí pr… No, vy víte co,“ zakončila svou litanii mírným úšklebkem.
Obvykle by mi taková odpověď bohatě stačila. Bylo to zvláštní. Většinou nejsem takový mluvka. V hlavě jsem se však pídil po další otázce. Hledal jsem způsob, jak v konverzaci pokračovat. Jakoby mi nějaký hlas vzadu v hlavě našeptával – „Vyzvídej. Ptej se dál. Mluv.“
„Jak dlouho jste ležela na Jipu ?“
„Pět dní. A řeknu vám, bylo to strašný.“
„Není o co stát, viďte? „
„No, to teda. Všechno tam pípá, všude hadičky, člověk se přádně nevyspí. V noci mu to pípá u hlavy a oni mi řeknou, že musim mít nataženou ruku. Ale copak to jde ? Vždyť když usnu, otočim se na bok, ruku ve spánku pokrčim a už to řve. A oni na mě, že tu ruku prostě musim mít nataženou a myslet na to! Že to je jasný, že to pak řve“...
Nedokázal jsem se ubránit úsměvu. Celou situaci jsem si v hlavě přehrál jako film. Uměl jsem si to živě představit.
Pacientka zněla podrážděně a tak jsem krom soucitu, nasadil svou tajnou zbraň. Humor.
„Počkejte, oni vám řekli že máte mít nataženou ruku během spánku a myslet na to ? A to neumíte, myslet na to ve spánku?“
Najednou jsme se naladili na stejnou vlnu. Úsměv na rtech se stále rozšiřoval. Oči rozzářené. Absurdita té situace mě neskutečně pobavila.
„No chápete to ? Jako kdybych to ve spánku ovlivnila“.
V tu chvíli, jsme vyprskli smíchy.
Pak mi došlo, že nejsme v ordinaci sami. Ohlédl jsem se po ostatních. Sestra gastroenterologie bedlivě sleduje svůj telefon, duchem nepřítomna. Doktor pečlivě dopisuje poslední slova zprávy, nevnímaje okolí. Kolega zamyšleně sleduje podlahu a já si tak v duchu říkám:
Hned doma si tenhle příběh musím zapsat“.
Absurdní situace jsou, naneštěstí, pro zdravotnictví zcela běžné.
Zkuste si vzpomenout, kdy naposledy jste podobnou absurditu slyšely vy, například od praktického lékaře.
Snílek
Jmenuji se Martin. Pěkných pár let pracuji jako sanitář v nemocnici. Za svou kariéru jsem nasbíral spoustu zážitků a příběhů. Některé jsou vtipné, některé srdcervoucí. Některé s nádechem tajemna by mohly být předlohou v televizním seriálu - Věřte, nevěřte. U některých příběhů, jen zůstává rozum stát. O tyto příběhy se rád podělím, samozřejmě bez udávání jakýchkoli reálných jmen, či míst.
V příbězích bych rád poodhalil tzv. podsvětí zdravotnictví. Nahlédnout za oponu. Sundat roušku.