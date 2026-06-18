Přehrávala si dokola ten nejděsivější zážitek?
Tento příběh ve mně zanechal hlubokou stopu. Odehrál se přibližně před deseti lety, přesto ho mám dodnes živě uložený v paměti.
Tehdy jsem pracoval v nemocnici. Sloužil jsem čtyřiadvacetihodinové směny, zpravidla dvakrát až třikrát týdně. Na celou budovu s osmi patry jsme bývali jen tři sanitáři, přičemž každý měl na starosti svá přidělená oddělení.
Nejrušnějším místem byl bezpochyby urgentní příjem.
Byly asi dvě hodiny ráno, když ticho malé služebny sanitářů prořízl zvuk služebního telefonu.
„Urgent.“
„Ano, slyším.“
„Prosím tě, máme tu paní k příjmu.“
„Dobře, hned jsem tam,“ odpověděl jsem unaveně.
O několik minut později jsem si přebíral pacientku na pojízdném lehátku.
Byla to drobná stará paní.
Na ten pohled nikdy nezapomenu.
S vytřeštěnýma očima hleděla někam do prázdna. Byla naprosto vyděšená. Jako by před sebou viděla něco, co nikdo jiný neviděl. Něco tak strašného, že to lidská mysl jen stěží dokáže pojmout.
Když jsem se jí podíval do očí, zamrazilo mě. Byly temné a plné hrůzy. Měl jsem pocit, jako bych se na okamžik díval do bezedné propasti.
Pořád dokola opakovala jediné slovo.
„VÁJSÍ… VÁJSÍ… VÁJSÍ…“
Na žádné otázky ani výzvy nereagovala. Byla zcela odtržená od okolního světa.
Snažil jsem se k ní přistupovat co nejcitlivěji. Bylo mi jí upřímně líto. Nedokázal jsem si představit, co se jí odehrává v hlavě, ale jedna myšlenka mi neustále vrtala hlavou.
Slovo, které opakovala, mi znělo německy.
„VÁJSÍ…“
Nedalo mi to. Hned následující den jsem začal pátrat po jeho významu. Hledal jsem překlady, souvislosti i možné historické odkazy.
Dodnes si nejsem stoprocentně jistý, zda jsem našel správnou odpověď.
Slovo, které neustále opakovala, by však mohlo souviset s německým výrazem Waise nebo Waisenkind – sirotek.
Když jsem si následně spočítal její přibližný věk, začalo mi to dávat znepokojivý smysl. Sedělo to.
Za druhé světové války mohla být ještě dítětem. Malou, nevinnou holčičkou. Sirotkem.
Možná jedním z těch dětí, které prošly hrůzami nacistických koncentračních táborů.
A tehdy mě napadla otázka, která mě pronásleduje dodnes.
Nepřehrávala si ta žena ve své mysli stále dokola ten nejděsivější okamžik svého života?
Snílek
Martin Eberle
Pobyt v nemocnice není žádný med
Lezla tam po posteli, pořád křičela a sprostě mi nadávala. Potom rozbila okno. Sestry v mžiku přiběhly, ale paní to bylo úplně jedno.
Martin Eberle
Jsem Indián !
Mlaskající ufuněné zvíře, které namáčí sekanou do tomatové omáčky a cpe si ten gastronomický počin do chřtánu, jakoby to bylo první jídlo po týdenním hladovění. Po malé chvíli bylo jak po sekané, tak po rybičkách.
Martin Eberle
Energie na rozdávání
Z očí jí rozhodně cosi vyzařovalo. Něco zvláštního. Přemýšlel jsem, zda je to pouhá zmatenost která je u lidí v tak vysokém věku častá. Bylo jí přes devadesát let.
Martin Eberle
Pán v černém
„No pořád tady chodí takovej pán v černým obleku s kloboukem. Tohle je ženský pokoj, tak ho prosím vyhoďte.“ ************
Martin Eberle
To není nemocnice, ale bordel !
„Tak tomu neuvěříš ! Rozdávám léky, otevřu dveře do pokoje a co myslíš ? Normálně tam na něm jezdila !“
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Jmenuji se Martin. Pěkných pár let pracuji jako sanitář v nemocnici. Za svou kariéru jsem nasbíral spoustu zážitků a příběhů. Některé jsou vtipné, některé srdcervoucí. Některé s nádechem tajemna by mohly být předlohou v televizním seriálu - Věřte, nevěřte. U některých příběhů, jen zůstává rozum stát. O tyto příběhy se rád podělím, samozřejmě bez udávání jakýchkoli reálných jmen, či míst.
V příbězích bych rád poodhalil tzv. podsvětí zdravotnictví. Nahlédnout za oponu. Sundat roušku.