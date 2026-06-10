Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pobyt v nemocnice není žádný med

Lezla tam po posteli, pořád křičela a sprostě mi nadávala. Potom rozbila okno. Sestry v mžiku přiběhly, ale paní to bylo úplně jedno.

Myslím si že název tohoto článku mluví za vše. Tentokrát vám budu vyprávět krátký příběh pacientky, pro kterou byl pobyt v nemocnici učiněný horor.

Na standardním oddělení jsou obvykle pokoje se třemi lůžkami. Velmi často jsou pokoje plně obsazeny a tak se spolu pacienti po dobu hospitalizace musí naučit fungovat. Praxe je ovšem často jiná.

Spory vznikají z různých důvodů.

„Můžete už prosím vás vypnout tu televizi ? Rád bych se vyspal“.

„To tady vážně musíte dělat takový bordel ve tři ráno?!“

„Sakra já vám řikám že tohle je můj stolek a moje pití ! Sestři ! Můžete jí konečně říct ať používá svůj stolek ?!“


Příběh pacientky byl ovšem úplně jiného rázu.


Byl jsem tehdy čerstvě po dovolené. Odpočatý. Energie na rozdávání a rád jsem si s pacientkou popovídal. Její příběh mě dohnal k zamyšlení.


„No, co vám budu povídat. Vůbec jsem se nevyspala jak ta paní bláznila“ vyčerpaně prohodila.

„Jaká paní ?“ otázal jsem se, načež se rozmluvila.

„No ta paní se kterou jsem byla na pokoji. Vždyť mě v noci přesouvali kvůli tomu o patro níž. Ježiš ta řádila. Já jsem z toho byla úplně v šoku. I strach jsem měla. Ta tam křičela jak blázen, pořád mi řikala ať zavolám jejímu příteli ačkoliv ho vůbec neznám… Lezla tam po posteli, pořád křičela a sprostě mi nadávala. Potom rozbila okno. Sestry v mžiku přiběhly, ale paní to bylo úplně jedno. Ta dělala přesnej opak než jí říkaly. No to si nedovedete představit.“

Se zájmem jsem si pacientku vyslechl.

„Víte co je na tom nejhorší ? Že mě to ani nepřekvapuje. Bohužel, to co popisujete je v dnešní době stále častější scénář. Ale naprosto rozumim že jste z toho byla v šoku. Ono se není čemu divit, pokud na to není člověk zvyklej.“

„No to mi ani neřikejte. To je tady opravdu normální ? Já jezdim po nemocnicích už přes deset let, ale s timhle jsem se ještě nesetkala. Hlavně víte co ? Já s tou paní byla celý týden na pokoji. Normálně jsme si povídaly. Ta paní byla úplně v pořádku a najednou tohle ! Ale z ničeho nic !“

Řekl jsem si, že se vynasnažím vysvětlit proběhlou situaci a hlavní aktérku trochu „očistit“.

„Byla to starší paní ?“ otázal jsem se pro potvrzení mé teorie.

„No paní bylo skoro devadesát. Ale jak řikám, celý týden nic.“

„Ono to tak totiž často probíhá. Jakoby v našem mozku přepl vypínač. Zpravidla to bývá v noci. Paní je zkrátka v určitém věku a často se stane něco podobnýho aniž by tam byla jakákoliv diagnóza. Neuvěřitelný co ten náš mozek dokáže, viďte?“ odpověděl jsem s úsměvem na tváři.

„No to teda. A to se stává tak často ?“

„Řekl bych že poslední dobou ano. Ale většinou začne člověk například blábolit a je neškodnej. Vemte si třeba úplněk. O úplňku personál jen čeká, co se bude dít.“ řekl jsem pobaveně.

„No to na mě taky působí ! Když je úplněk, tak nemůžu spát. Já teda teď už celkově nemůžu spát, ale dřív když byl úplněk, tak jsem prostě nezabrala.“

„Je to tak. Úplněk na lidi často působí. Na někoho víc, na někoho míň.“

„No já jsem hlavně ráda že už to mám za sebou. To jsem nikdy nezažila aby někomu takhle přeskočilo.“

Po poslední větě pacientky jsem si uvědomil jeden fakt. Vůbec mě nepřekvapila její zkušenost. Je až neuvěřitelné, na co si člověk ve zdravotnictví dokáže zvyknout.


Snílek

Autor: Martin Eberle | středa 10.6.2026 19:44 | karma článku: 0 | přečteno: 42x

Další články autora

Martin Eberle

Jsem Indián !

Mlaskající ufuněné zvíře, které namáčí sekanou do tomatové omáčky a cpe si ten gastronomický počin do chřtánu, jakoby to bylo první jídlo po týdenním hladovění. Po malé chvíli bylo jak po sekané, tak po rybičkách.

7.6.2026 v 9:00 | Karma: 3,99 | Přečteno: 115x | Diskuse | Ostatní

Martin Eberle

Energie na rozdávání

Z očí jí rozhodně cosi vyzařovalo. Něco zvláštního. Přemýšlel jsem, zda je to pouhá zmatenost která je u lidí v tak vysokém věku častá. Bylo jí přes devadesát let.

5.6.2026 v 7:00 | Karma: 4,50 | Přečteno: 64x | Diskuse | Ostatní

Martin Eberle

Pán v černém

„No pořád tady chodí takovej pán v černým obleku s kloboukem. Tohle je ženský pokoj, tak ho prosím vyhoďte.“ ************

28.5.2026 v 9:40 | Karma: 7,70 | Přečteno: 262x | Diskuse | Ostatní

Martin Eberle

To není nemocnice, ale bordel !

„Tak tomu neuvěříš ! Rozdávám léky, otevřu dveře do pokoje a co myslíš ? Normálně tam na něm jezdila !“

21.5.2026 v 8:00 | Karma: 20,08 | Přečteno: 619x | Diskuse | Ostatní

Martin Eberle

Ta nemocnice je absurdita v kostce.

“Tak jak to šlo?” zeptal jsem se soucitně. Paní X na mě vrhla pohled, který mluvil za vše. “No, jak asi? Strkali mi hadici s kamerou do zadku. Nic o co by člověk stál.”

15.5.2026 v 9:01 | Karma: 24,10 | Přečteno: 1417x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek
8. června 2026

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).
9. června 2026  12:47

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?
8. června 2026  16:21

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není...

Začíná léto a s ním i obří stavba u letiště. Neriskujte, že vám kvůli kolonám uletí letadlo

V následujících měsících bude v okolí letiště probíhat přestavba křižovatky...
8. června 2026  19:02

Míříte na dovolenou a ta začíná na Letišti Václava Havla v Praze? Tak zbystřete, hlavně pokud...

Železnice na letiště vstupuje do nové etapy. Kvůli protestům zmizí ze Střešovic plánovaný komín

Architektonický návrh terminálu Dlouhá Míle od společnosti Pavlíček Hulín...
3. června 2026  18:05,  aktualizováno  4. 6. 7:12

Přípravy klíčové části železnice z centra hlavního města na Letiště Václava Havla pokračují....

Ve stanici Budějovická srazila souprava metra člověka. Část linky C stojí

Ve stanici metra B Budějovická zasahuje policie. (10. června 2026)
10. června 2026  20:02,  aktualizováno  20:10

Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C nejezdí metro. Ve stanici Budějovická totiž...

Husa na provázku pátrá po zdrojích síly, která pomáhá překonat nejtěžší chvíle

Husa na provĂˇzku pĂˇtrĂˇ po zdrojĂ­ch sĂ­ly, kterĂˇ pomĂˇhĂˇ pĹ™ekonat nejtÄ›ĹľĹˇĂ­ chvĂ­le
10. června 2026  17:50,  aktualizováno  17:50

Po zdrojích síly, která lidem pomáhá překonat nejtěžší chvíle, pátrá brněnská Husa na provázku v...

Na kopci Špičák v České Lípě přibyly nové stezky, lavičky i výtvarná díla

ilustrační snímek
10. června 2026  17:43,  aktualizováno  17:43

Nové stezky, místa k odpočinku i výtvarná díla nabízí nově příměstský les na kopci Špičák v České...

Ochranáři představí v Plzni invazní rostliny a živočichy

ilustrační snímek
10. června 2026  17:39,  aktualizováno  17:39

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) představí ve čtvrtek v centru Plzně invazní druhy...

Martin Eberle

  • Počet článků 6
  • Celková karma 12,07
  • Průměrná čtenost 418x
Ahoj !
Jmenuji se Martin. Pěkných pár let pracuji jako sanitář v nemocnici. Za svou kariéru jsem nasbíral spoustu zážitků a příběhů. Některé jsou vtipné, některé srdcervoucí. Některé s nádechem tajemna by mohly být předlohou v televizním seriálu - Věřte, nevěřte. U některých příběhů, jen zůstává rozum stát. O tyto příběhy se rád podělím, samozřejmě bez udávání jakýchkoli reálných jmen, či míst.
V příbězích bych rád poodhalil tzv. podsvětí zdravotnictví. Nahlédnout za oponu. Sundat roušku.
Bloger roku 2024
Blogera roku 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.