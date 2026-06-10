Pobyt v nemocnice není žádný med
Myslím si že název tohoto článku mluví za vše. Tentokrát vám budu vyprávět krátký příběh pacientky, pro kterou byl pobyt v nemocnici učiněný horor.
Na standardním oddělení jsou obvykle pokoje se třemi lůžkami. Velmi často jsou pokoje plně obsazeny a tak se spolu pacienti po dobu hospitalizace musí naučit fungovat. Praxe je ovšem často jiná.
Spory vznikají z různých důvodů.
„Můžete už prosím vás vypnout tu televizi ? Rád bych se vyspal“.
„To tady vážně musíte dělat takový bordel ve tři ráno?!“
„Sakra já vám řikám že tohle je můj stolek a moje pití ! Sestři ! Můžete jí konečně říct ať používá svůj stolek ?!“
Příběh pacientky byl ovšem úplně jiného rázu.
Byl jsem tehdy čerstvě po dovolené. Odpočatý. Energie na rozdávání a rád jsem si s pacientkou popovídal. Její příběh mě dohnal k zamyšlení.
„No, co vám budu povídat. Vůbec jsem se nevyspala jak ta paní bláznila“ vyčerpaně prohodila.
„Jaká paní ?“ otázal jsem se, načež se rozmluvila.
„No ta paní se kterou jsem byla na pokoji. Vždyť mě v noci přesouvali kvůli tomu o patro níž. Ježiš ta řádila. Já jsem z toho byla úplně v šoku. I strach jsem měla. Ta tam křičela jak blázen, pořád mi řikala ať zavolám jejímu příteli ačkoliv ho vůbec neznám… Lezla tam po posteli, pořád křičela a sprostě mi nadávala. Potom rozbila okno. Sestry v mžiku přiběhly, ale paní to bylo úplně jedno. Ta dělala přesnej opak než jí říkaly. No to si nedovedete představit.“
Se zájmem jsem si pacientku vyslechl.
„Víte co je na tom nejhorší ? Že mě to ani nepřekvapuje. Bohužel, to co popisujete je v dnešní době stále častější scénář. Ale naprosto rozumim že jste z toho byla v šoku. Ono se není čemu divit, pokud na to není člověk zvyklej.“
„No to mi ani neřikejte. To je tady opravdu normální ? Já jezdim po nemocnicích už přes deset let, ale s timhle jsem se ještě nesetkala. Hlavně víte co ? Já s tou paní byla celý týden na pokoji. Normálně jsme si povídaly. Ta paní byla úplně v pořádku a najednou tohle ! Ale z ničeho nic !“
Řekl jsem si, že se vynasnažím vysvětlit proběhlou situaci a hlavní aktérku trochu „očistit“.
„Byla to starší paní ?“ otázal jsem se pro potvrzení mé teorie.
„No paní bylo skoro devadesát. Ale jak řikám, celý týden nic.“
„Ono to tak totiž často probíhá. Jakoby v našem mozku přepl vypínač. Zpravidla to bývá v noci. Paní je zkrátka v určitém věku a často se stane něco podobnýho aniž by tam byla jakákoliv diagnóza. Neuvěřitelný co ten náš mozek dokáže, viďte?“ odpověděl jsem s úsměvem na tváři.
„No to teda. A to se stává tak často ?“
„Řekl bych že poslední dobou ano. Ale většinou začne člověk například blábolit a je neškodnej. Vemte si třeba úplněk. O úplňku personál jen čeká, co se bude dít.“ řekl jsem pobaveně.
„No to na mě taky působí ! Když je úplněk, tak nemůžu spát. Já teda teď už celkově nemůžu spát, ale dřív když byl úplněk, tak jsem prostě nezabrala.“
„Je to tak. Úplněk na lidi často působí. Na někoho víc, na někoho míň.“
„No já jsem hlavně ráda že už to mám za sebou. To jsem nikdy nezažila aby někomu takhle přeskočilo.“
Po poslední větě pacientky jsem si uvědomil jeden fakt. Vůbec mě nepřekvapila její zkušenost. Je až neuvěřitelné, na co si člověk ve zdravotnictví dokáže zvyknout.
Snílek
Martin Eberle
Jsem Indián !
Mlaskající ufuněné zvíře, které namáčí sekanou do tomatové omáčky a cpe si ten gastronomický počin do chřtánu, jakoby to bylo první jídlo po týdenním hladovění. Po malé chvíli bylo jak po sekané, tak po rybičkách.
Martin Eberle
Energie na rozdávání
Z očí jí rozhodně cosi vyzařovalo. Něco zvláštního. Přemýšlel jsem, zda je to pouhá zmatenost která je u lidí v tak vysokém věku častá. Bylo jí přes devadesát let.
Martin Eberle
Pán v černém
„No pořád tady chodí takovej pán v černým obleku s kloboukem. Tohle je ženský pokoj, tak ho prosím vyhoďte.“ ************
Martin Eberle
To není nemocnice, ale bordel !
„Tak tomu neuvěříš ! Rozdávám léky, otevřu dveře do pokoje a co myslíš ? Normálně tam na něm jezdila !“
Martin Eberle
Ta nemocnice je absurdita v kostce.
“Tak jak to šlo?” zeptal jsem se soucitně. Paní X na mě vrhla pohled, který mluvil za vše. “No, jak asi? Strkali mi hadici s kamerou do zadku. Nic o co by člověk stál.”
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Jmenuji se Martin. Pěkných pár let pracuji jako sanitář v nemocnici. Za svou kariéru jsem nasbíral spoustu zážitků a příběhů. Některé jsou vtipné, některé srdcervoucí. Některé s nádechem tajemna by mohly být předlohou v televizním seriálu - Věřte, nevěřte. U některých příběhů, jen zůstává rozum stát. O tyto příběhy se rád podělím, samozřejmě bez udávání jakýchkoli reálných jmen, či míst.
V příbězích bych rád poodhalil tzv. podsvětí zdravotnictví. Nahlédnout za oponu. Sundat roušku.