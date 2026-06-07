Jsem Indián !
Dlouho jsem přemýšlel, zda jít s tímhle na veřejnost.
A víte vy co ? Proč by ne ?
Budu vám vyprávět o jednom z nejkrásnějších dní za posledních pár let.
Na ten den, jsem se připravoval přes půl roku. Přitom nešlo o nic jiného, než celodenní pobyt v lese. Jen já. Sám se sebou.
Jednu zvláštnost to ale přeci jen mělo.
Čaj. A ne zrovna ledajaký čaj. Co je na čaji tak zvláštního, říkáte si ?
Řekněme, že základ tohoto čaje tvoří něco, co najdeme právě v lese.
Šlo o soukromou ceremonii. Duchovní prožitek. Rozšíření vědomí. No zkrátka, šlo o trip. Výlet do světa divů. Kupodivu, nebylo to ani tak zvláštní, jako spíš přirozené. Mé počáteční obavy se rozplynuly jako pára nad hrncem.
V první fázi jsem pociťoval zvýšenou pozornost. Byl jsem soustředěný jako už dlouho ne. Ze začátku mnou proudily obavy a tak jsem si šel raději lehnout do hamaky. Dlouho jsem však nevydržel. Dostavil se nepříjemný tlak na hrudi. S tím si ale hravě poradila má intuice.
„Musíš chodit !“
Poslechl jsem. K celému zážitku jsem si vybral les, který dobře znám. Počasí mi také přálo. Sluneční paprsky prostupovaly skrze větve stromů až ke mě a v lahvi docházela voda. Cítil jsem dobrodružství a tak mě nohy nesly ke studánce pro vodu.
Intuice měla pravdu. Při chůzi mi bylo skvěle. Stav se prohluboval a s ním přicházela další fáze. Vnímání. Začal jsem vnímat to, co jsem jindy ignoroval. Bude to znít divně, ale při pohledu na stromy jsem je skutečně vnímal. Vnímal jsem jejich přítomnost. Jejich krásu. Jejich velikost, tvar a strukturu.
Uvědomil jsem si, jak jsem oproti nim nicotný. Uvědomil jsem si, jak moc pro nás dělají a hluboce jsem se před celým lesem klanil.
U studánky jsem doplnil lahev a pořádně si opláchl obličej ledovou vodou. Jakoby mnou prostupovaly ostré nože, ale bylo mi skvěle. Ta voda mě pořádně probrala. Poděkoval jsem a vydal jsem se na cestu zpět.
V lese je spousta ptactva a jejich zpěv mě doprovázel na každém kroku. Najednou bylo ale ticho. Jakoby si dali ptáci pauzu. Byl slyšet jen jemný vítr který se opíral o koruny stromů. Takové ticho. Takový klid.
Znovu jsem se zaměřil na stromy a obdivoval každý jeden lemující cestu. Při delším zadívání jsem dokonce spatřil jejich tvář.
Tvář stromu ?
Člověk by si řekl že jsem byl fakt sjetej magor.
Bylo to ale, jako kdyby se mi stromy odhalily a já si nakonec uvědomil, že to není žádná novinka. Vždyť jsem je takhle přece viděl odmalička. Jen jsem je přestal vnímat.
Cestou zpět jsem došel jsem až na vyhlídku a užíval si výhled z tamější dřevěné lavičky.
Rozlehlé zelené louky, líbezné tóny kobylek a sarančat, vítr hrající v listech stromů a stébel trávy. A v dálce kopce plné listnatých a jehličnatých lesů které dokonale doplňovaly celou scenérii. Bylo mi skvěle. Byl jsem uvolněný a radost i štěstí mi byly jistě vidět ve tváři.
Po nějaké době jsem vyrazil zpátky ke své hamace. Po té cestě jsem byl unavený a toužil jsem po odpočinku, který jsem si dopřál.
Zalezl jsem do hamaky a posilnil se jídlem které jsem měl s sebou.
Užíval jsem si výhled na stromy nade mnou a nechal přírodu ať ke mě promlouvá, když přišla další fáze.
Paralýza.
Prostě jsem jen ležel, natočil hlavu tak aby mi bylo příjemně a nehybně sledoval zelené listy stromů jak se proplétají mezi sebou. Větve se roztančily sem a tam.
To vítr. Vítr zařídil ten svůdný tanec .
Dosyta jsem si užil tuhle scenérii a naprosté zpřítomnění.
Byl jen ten okamžik. Nic víc, nic míň. To ale ještě nebylo všechno.
Následující a zároveň poslední fáze je pro mě nezapomenutelná.
Paralýza skončila a já dostal hlad. Vybral jsem z batohu poslední kousky domácí sekané a rybičky v tomatové omáčce. Původní plán byl sice jiný, ale jak jsem tak jedl sekanou, probudila se ve mě jakási skrytá, potlačená divokost.
„Kašlu na to“.
Hlad sílil a během pár vteřin se lesem ozval kovový zvuk, jaký vytvoří jen zatáhnutí za zátku konzervy.
Další zvuky už si nejspíš dokážete domyslet.
Mlaskající ufuněné zvíře, které namáčí sekanou do tomatové omáčky a cpe si ten gastronomický počin do chřtánu, jakoby to bylo první jídlo po týdenním hladovění. Po malé chvíli bylo jak po sekané, tak po rybičkách.
Žádná pravidla. Žádná etiketa.
Přitom jsem si dával veliký pozor, aby výrazná tomatová omáčka páchnoucí rybinou neukápla na zem.
V noci by jí mohla vycítit divoká zvěř a to by pro mě nemuselo dopadnout dobře. Chystal jsem se přespat a tak jsem nestál o návštěvu.
„Sakra !“ Trocha omáčky se rozlila.
Okamžitě jsem vše poctivě zahrabal pod zem. Dojedl jsem, vše pečlivě uzavřel do misky a schoval do batohu. Divokost se však stupňovala. Všechny smysly jely na sto procent. Nejsilnější byl však sluch. Kdekoliv cokoliv zašustilo, věděl jsem o tom. Dokázal jsem určit, jestli se jedná o kosa který svým zobákem rozhrabává listí za účelem ulovit nějakou tu žížalu v půdě nebo jde o člověka jdoucí po cestě pár desítek metrů ode mě. Veškerý strach který jsem do té doby byť jen sotva vnímal, zmizel.
Byl jsem to Já. Cítil jsem se jako skutečný predátor. Věděl jsem naprosto jistě, že nechci žádnému tvorovi ublížit. Taky jsem ale věděl že pokud někdo zaútočí, nebudu mít slitování. Tolik energie. Ten pocit…
Ten pocit volnosti a divokosti. Měl jsem jasno. Jsem Indián !
Jen chvíli potom se mi udělalo zle. Ne kvůli vnitřnímu stavu. Z nás. Z dnešní společnosti. Z toho, jak jsme „civilizovaní“ a vyspělí. Vlastně bych v tu chvíli řekl něco jako – dámy prominou – „Jsme strašný ženušky“...
Pro zlepšení nálady jsem si našel silnou větev u které jsem nožem vyřezal ostrou špičku. To mi připomnělo dětství.
„Slunce pěkně praží. Využiju situace.“
Naprosto neohrožený, lhostejný k čemukoliv s úsměvem na tváři najednou ležím na zemi v kupě listí. Šťastný. Volný. Sleduju slunce skrze překrývající se mohutné větve stromů.
Do nosních dírek se mi vkrádá vůně jehličnatého lesa. Vůně jehličí se mísí s vůní mízy. Při dalším nádechu zase cítím vůni popadaných tlejících listů.
Jsem doma. Dětství.
Existuje jen teď. Žádné starosti. Žádný strach. Žádný spěch a žádná přetvářka. Žádné ego.
Jen radost. Klid. Láska.
Snílek
p.s.
Tuto tzv. ceremonii nehodlám opakovat. Byť jsem celý den neskutečně prožil, šlo o to načerpat co nejvíc. Získat nové vhledy. Snad i získat odpověď na otázky které jsem měl. Nikoho tím nechci nabádat k užívání jakékoliv omamné látky. Je třeba mít na paměti, že užití jakékoliv takovéto látky je pouze zkratka. Zkratka k rozšíření vědomí. Je to však dočasné a člověk na to nemusí být připravený. Jediný správný a přirozený způsob, je meditace a příroda. Nejlépe v kombinaci, to je však můj individuální způsob.
Závěrem chci poděkovat (D.B.), díky které jsem se k celé této ceremonii odhodlal a díky které právě čtete tyto příběhy.
Martin Eberle
Energie na rozdávání
Z očí jí rozhodně cosi vyzařovalo. Něco zvláštního. Přemýšlel jsem, zda je to pouhá zmatenost která je u lidí v tak vysokém věku častá. Bylo jí přes devadesát let.
Martin Eberle
Pán v černém
„No pořád tady chodí takovej pán v černým obleku s kloboukem. Tohle je ženský pokoj, tak ho prosím vyhoďte.“ ************
Martin Eberle
To není nemocnice, ale bordel !
„Tak tomu neuvěříš ! Rozdávám léky, otevřu dveře do pokoje a co myslíš ? Normálně tam na něm jezdila !“
Martin Eberle
Ta nemocnice je absurdita v kostce.
“Tak jak to šlo?” zeptal jsem se soucitně. Paní X na mě vrhla pohled, který mluvil za vše. “No, jak asi? Strkali mi hadici s kamerou do zadku. Nic o co by člověk stál.”
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Jmenuji se Martin. Pěkných pár let pracuji jako sanitář v nemocnici. Za svou kariéru jsem nasbíral spoustu zážitků a příběhů. Některé jsou vtipné, některé srdcervoucí. Některé s nádechem tajemna by mohly být předlohou v televizním seriálu - Věřte, nevěřte. U některých příběhů, jen zůstává rozum stát. O tyto příběhy se rád podělím, samozřejmě bez udávání jakýchkoli reálných jmen, či míst.
V příbězích bych rád poodhalil tzv. podsvětí zdravotnictví. Nahlédnout za oponu. Sundat roušku.