Energie na rozdávání
Za své služby se setkám s desítkami až stovkami lidí. Někteří mi v paměti utkví víc než jiní.
Následující příběh je právě o jedné takové paní, kterou dodnes vidím před očima.
Rutina. Právě tak by se dala pojmenovat tehdejší služba. Nic zvláštního. Byl to běžný den. Vyšetření za vyšetřením. Pacient za pacientem.
Otravný tón služebního telefonu se rozezněl služebnou.
„Tak snad už dneska stačilo né?“ mumlal jsem si pod vousy.
„Ano? Martin.“
„Noo prosim tě, máme paní na rentgen s postelí.“
„Dobrá, přijdu.“ odpověděl jsem odevzdaně.
Manipulace s postelí je někdy ošemetná. V případě že pacient není schopen větší mobility, je to však jediná dostupná varianta na standardním oddělení.
Při pohledu na paní mi ale bylo jasné, že to takový problém nebude. Byla drobná. Jen hlava a hubené ruce vykukovaly pod přikrytou dekou.
Slušně jsem pozdravil, obeznámil ji s vyšetřením a vyrazili jsme.
Během chvíle jsme už vyčkávali v čekárně radiologie, než půjdeme na řadu.
Pohledem jsem si paní zkontroloval. Upřeně se mi dívala do očí. Skoro jakoby měla svůj vlastním rentgen, kterým mě prozařuje.
Z očí jí rozhodně cosi vyzařovalo. Něco zvláštního.
Přemýšlel jsem, zda je to pouhá zmatenost která je u lidí v tak vysokém věku častá. Bylo jí přes devadesát let.
„Už půjdeme na řadu“ povídám. Vzpomínám si že jsem to řekl jen z čisté nervozity.
Najednou cosi prohodila, ale nebylo jí rozumět. Mluvila z cesty a já měl jasno. Byla zmatená, avšak neškodná. Celou dobu se usmívala.
Gestem mi naznačila ať přijdu blíž. Trochu mě to znepokojilo, ale přistoupil jsem k posteli.
V tu chvíli mě chytla za ruku a otočila ji aby viděla dlaň.
„To mi chce číst budoucnost ?“ problesklo mi hlavou.
Semkla konečky svých prstů jakoby chtěla dochutit jídlo špetkou soli.
S úsměvem na tváři a veškerou vynaloženou silou mi pracně tlačila do dlaně se slovy „Dám vám energii.“
Oči jí začaly přímo blyštit.
„To jste hodná“ reagoval jsem rozpačitě.
Po vyšetření se celá procedura opakovala ještě několikrát a já si nakonec řekl…
„To není možný. Vždyť by se rozdala. Sama musí mít málo energie. Vždyť se blíží smrti. Přesto se snaží ze sebe vyždímat i to málo co má. A pro koho vlastně ? Pro člověka kterýho vidí poprvé v životě?“
Když jsme dorazili na pokoj, ujistil jsem se že má po ruce vše co by mohla potřeboval. (Pití, telefon,atd). S vděčností jsem poděkoval a bez váhání ji pořádně obejmul s jediným úmyslem. Věnovat jí všechnu energii kterou v sobě mám. Obejmutí ale pravděpodobně nečekala. Když jsem se přibližoval, vyjeveně sledovala co mám vlastně v úmyslu. Jakoby byla zvyklá jen dávat. Jakoby nečekala, že jí někdo může s vděčností vracet.
Snílek
Martin Eberle
Pán v černém
„No pořád tady chodí takovej pán v černým obleku s kloboukem. Tohle je ženský pokoj, tak ho prosím vyhoďte.“ ************
Martin Eberle
To není nemocnice, ale bordel !
„Tak tomu neuvěříš ! Rozdávám léky, otevřu dveře do pokoje a co myslíš ? Normálně tam na něm jezdila !“
Martin Eberle
Ta nemocnice je absurdita v kostce.
“Tak jak to šlo?” zeptal jsem se soucitně. Paní X na mě vrhla pohled, který mluvil za vše. “No, jak asi? Strkali mi hadici s kamerou do zadku. Nic o co by člověk stál.”
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Jmenuji se Martin. Pěkných pár let pracuji jako sanitář v nemocnici. Za svou kariéru jsem nasbíral spoustu zážitků a příběhů. Některé jsou vtipné, některé srdcervoucí. Některé s nádechem tajemna by mohly být předlohou v televizním seriálu - Věřte, nevěřte. U některých příběhů, jen zůstává rozum stát. O tyto příběhy se rád podělím, samozřejmě bez udávání jakýchkoli reálných jmen, či míst.
V příbězích bych rád poodhalil tzv. podsvětí zdravotnictví. Nahlédnout za oponu. Sundat roušku.