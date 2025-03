Patří lékaři do vedení zdravotních pojišťoven?

Ve zdravotnictví je mnoho situací, kdy dochází ke střetu zájmů, což ohrožuje efektivní využití dostupných zdrojů. Zdravotníci konají jistě v nejlepším úmyslu, ale v určitých funkcích nejde vědomě či nevědomě popřít své zájmy.

Začneme trochu oklikou a představme si, že veřejné zdravotní pojištění pro všechny občany zatím neexistuje. Jste ředitel/ka frimy a chcete zdravé a spokojené, tedy produktivní zaměstnance. Vedení firmy proto rozhodlo, že je třeba zajistit zdravotní služby pro zaměstnance. Firma založí vlastní zdravotní pojišťovnu. Kdo by měl sedět v řídících orgánech pojišťovny? Zaprvé, logicky zástupci vedení firmy, někdo z finančního oddělní, někdo třeba z oddělení lidských zdrojů. Zadruhé, zastupci zaměstnanců, třeba odboráři. Zatřetí, přizvaní nezávislí odborníci, od kterých chcete poradit (ekonomové, pacientské organizace, hygieniky, lékaře bez smluvního vztahu k dané pojišťovně). Provozní řízení pojišťovny samozřejmě zajišťuje ředitel a jeho tým, nikoliv správní a dozorčí rada.

Zapomněl jsem na někoho? Zdravotníky? Ale koho by ve správní a dozorčí radě zastupovali zdravotníci? Zdravotníci jsou vaši smluvní partneři a měli by být odpovědní za poskytování služeb. Těžko budou hlídat rozpočet pojišťovny, když s nimi budete vyjednávat o rozsahu služeb a o úhradách.

Zdravotníci, kteří jsou členy orgánů zdravotních pojišťoven, jsou v konfliktu zájmů. Zdravotníci ve zdravotních pojišťovnách ve svých funkcích rozhodují o finančních prostředcích, které směřují do jejich ordinací. Například v orgánech zdravotních pojišťoven často zasedají odborně či politicky významní lékaři, kteří tak přímo či nepřímo mohou ovlivňovat vývoj úhrad pro svou nemocnici či mohou ovlivňovat vyši úhrad a rozsah hrazených výkonů ve své odbornosti. Nezapomeňme, že v českém systému jsou to oni, kdo volí ředitele pojišťovny. Tento konflikt zájmů přímo ohrožuje efektivní využití prostředků v systému veřejného zdravotního pojištění.

Ve sněmovně jsem podal pozměňovací návrh, který omezuje působení zdravotníků v pojišťovnách. To je jistě kontroverzní návrh, protože by to znamenalo odchod významných lékařů z funkcí ve zdravotních pojišťovnách. Pro politické strany to znamená konflikt se svou stranickou zdravotnickou lobby. A tak je těžké to prosadit, ale musíme o tom minimálně začít hovořit, aby se ledy hnuly.