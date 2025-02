Trumpova anti-trans rétorika, aneb jak upadá svoboda

20. ledna složil Trump přísahu, jakožto 47. prezident USA. Ve stejný den zahájil svoji svatou válku proti trans lidem, jejíž rétorika je nápadně podobná hitlerovské rétorice vůči židům a která je ohrožením demokratických hodnot.

Spojené státy americké jsou zemí, která ještě do nedávna byla zemí svobody a rovnosti. Dle Deklarace nezávislosti (1776) a Ústavy USA (1787) jsou zemí založené na principech rovnosti a demokracie. „Považujeme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, mezi něž patří život, svoboda a usilování o štěstí,“ píše se v Deklaraci, kterou Donald Trump svými příkazy prakticky porušuje. Zároveň 14. dodatek Ústavy USA zaručuje rovnou ochranu všech občanů.

I přes to ještě v den své inaugurace podnikl Donald Trump kroky, kterými se rozhodl značně ztížit život všem transgender lidem ve Spojených státech a které na první pohled odporují zásadám svobodné a rovné společnosti. Mezi nejzásadnější pak patří:

1. Zákaz financování genderově potvrzující lékařské péče prostřednictvím federálních pojišťovacích programů, jako jsou TRICARE a Medicaid, a vyzývá k legislativním opatřením proti poskytování takové péče nezletilým.

2. Nařízení federálním agenturám uznávat pouze dvě pohlaví – mužské a ženské – a používat při identifikaci osob jejich pohlaví při narození. Tento příkaz má významný dopad na transgender osoby, zejména pokud jde o úřední dokumenty.

3. Zákaz transgender osob ve vojenské službě, kdy Trump podepsal výkonný příkaz, který zakazuje transgender jednotlivcům sloužit v armádě. Tento krok navazuje na jeho předchozí snahy omezit účast transgender osob v ozbrojených silách.

4. Ubytování transgender žen v mužských vězeňských zařízeních. Toto opatření rovněž zahrnuje pozastavení lékařské péče související se změnou pohlaví pro tyto vězně.

Ale nechme právní odborníkům a zkusme se na Trumpovu nenávist vůči menšině podívat s nadhledem. Abychom toho byli schopni, musíme si uvědomit, že to, že je někdo transgender není otázkou volby. Existuje řada vědeckých studií, které naznačují, že transsexualita (transgender identita) má biologické základy, včetně vlivu genetiky, prenatálního hormonálního vývoje a neurobiologie. Nejedná se tudíž o něco vymyšleného, a pokud někdo říká, že ano, je to hlupák. Je to stejné jako by někdo tvrdil, že za deprese si lidé mohou sami, že se rozhodli mít infarkt atd. Transsexualitu můžeme označit jako vrozený nesoulad mezi tělem a duší a jeho léčba je změna pohlaví. Poté mohou lidé žít v klidu ve společnosti, jako její plnohodnotní členové. Bohužel to Trump, ale i spousta jiných populistických politiků nechce slyšet.

Hitlerovská rétorika?

Ačkoliv se to někomu nemusí líbit, rétorika, se kterou Trump mluví o transgender lidech je nápadně podobná té, kterou pronášel Hitler o židech. Jen si připomeňme, že odsuzování Židů v nacistickém Německu nezačalo hned masovým násilím nebo koncentračními tábory. Proces jejich diskriminace byl postupný a promyšlený. Nacisté využili propagandu, zákony a postupné izolování Židů ze společnosti, než přikročili k masovému vyhlazování během holokaustu.

Trumpova a Hitlerova rétorika pak vykazuje několik zásadních podobností:

Zesílená rétorika proti menšině – Hitler obviňoval Židy z problémů společnosti (ekonomické krize, „zánik německé kultury“). Trump a jeho spojenci obviňují transgender lidi z „hrozby pro děti“ nebo „rozvracení tradičních hodnot“.[1]

Legislativní útoky na základní práva – Nacisté začali zavádět zákony, které postupně omezovaly práva Židů (např. zákaz zaměstnání ve státní správě, Norimberské zákony). Trump a další republikáni prosazují zákony zakazující genderově potvrzující péči, přístup transgender osob do veřejného prostoru (sport, toalety, armáda).

Zákonodárství jako nástroj segregace – Obě politiky systematicky oddělují „nežádoucí“ skupinu od zbytku společnosti.

Použití „ochrany dětí“ jako argumentu – Nacistická propaganda tvrdila, že Židé „kazí německou mládež“, zatímco Trump tvrdí, že „genderová ideologie“ ohrožuje děti.

A nejen Hitlerovská rétorika, podobnost se současným stavem jsme mohli pozorovat už ve středověku, v rámci honu na čarodějnice, což byl proces postupné hysterie, který vedl k pronásledování a popravám tisíců nevinných lidí, zejména žen, v období 15. až 18. století. Tento fenomén byl poháněn strachem, náboženským fanatismem a potřebou hledat „viníky“ za společenské problémy. Čarodějnice byly „nebezpečí pro křesťanství, paktují se s ďáblem.“ Transgender lidé jsou „hrozba pro děti, rozvracejí tradiční hodnoty.“ Zároveň čarodějnice lidé soudili, udávali se, vznikala masová hysterie. Podobně i Trump (jak už jsme viděli v rámci útoku na kapitol) podněcuje k tomu, aby se lidé udávali a aby se udávali ti, kdo podporují trans práva.

Krůček od úpadku

Pakliže stále máme na paměti, že být transgender není nic získaného, ale jedná se skutečně o vrozenou vadu, je zcela evidentní, že Trumpovy příkazy porušují základní pilíř demokracie a tím je právo na svobodný život. V okamžiku, když totiž transgender lidem odepřete lékařskou péče, odepíráte jim svobodný život. Je to stejné jako diabetikovi odepřít inzulin anebo křesťanovi zakázat v neděli chodit do kostela. To jsme tady konec konců již desítky let měli a není normálního člověka, který by na tento režim vzpomínal v dobrém.

A právě to je problém demokratické a svobodné společnosti. Její největším bohatstvím nejsou auta, domy atd. Ale svoboda. A v okamžiku, když na tuto svobodu někomu sáhnete, narušíte veškeré pilíře demokracie a můžete se brzy objevit v diktatuře. Koneckonců podobné anti transgender zákony panují již několik let i v „carském“ Rusku, kde už koneckonců jsou translidé zavírání, stejně jako třeba gayové v Čečensku.

Na druhou stranu, je smutné, že v Americe v některých státech tento úpadek svobody začal už třeba spolu se zákazem potratů, kdy ženy prakticky nemohou rozhodnout o svém těle ani v okamžiku, když jsou ohroženy na svém zdraví, přičemž tento hrůzný fenomén zákazu potratů je bohužel populární ve více zemích.

Bezvýznamný terč

Když jsem začínala svoji tranzici, o transgender lidech se toho tolik nevědělo. Být trans či jít do proměny bylo něco špatného a obtížného. Díky tomu jsem tranzici začala až ve 26 letech a přišla o obrovskou část života. Opravdu si nemyslím, že tento přístup společnosti byl v něčem dobrý či edukativní. Naopak, jsem ráda, že být trans je dnes docela normální a jít do proměny není alespoň pro spoustu lidí nic zlého. Na druhou stranu také chápu, že když se píše o dalších X pohlavích, může to pro někoho být matoucí či nesmyslné. Koneckonců, i pro mě je. Ale ruku na srdce. Jak vám osobně, či někomu ve vašem okolí ublížili transgender či nebinární lidé? Jak moc ubližují společnosti?

V populaci je přibližně 0,5 procenta transgender lidí. Jedná se o velmi malou skupinu, která ze všeho nejvíc chce zpravidla žít v klidu a zapadnout do společnosti v pohlaví, které je jim mentálně vlastní (pokud by někdo nevěděl, princip léčby trans lidí je v tom, že mozek nepřeprogramujete, a proto je lehčí předělat tělo). Například dle studie publikované v časopise Nature Human Behavior[2] v amerických státech, které přijaly zákony omezující práva transgender osob, došlo k nárůstu pokusů o sebevraždu mezi transgender a nebinární mládeží ve věku 13 až 17 let o 7 % až 72 %. Tento nárůst je přičítán negativním dopadům těchto zákonů na duševní zdraví mladých transgender osob. Transgender lidé opravdu nechtějí vést válku a nakazit populaci a pokud si to někdo myslí, tak je prostě hlupák. To, že se o trans lidech píše či mluví také není nic zlého, protože kdyby tomu tak nebylo, trans lidé, kteří proměnu ještě nezačali, by v sobě pocity tutlaly, styděli by se a byli by nešťastní, protože být trans v běžné společnosti skutečně není jednoduché a když jde člověk do proměny, tak nikdy neví, o kolik kamarádů či členů rodiny přijde. Už jen proto to nikdo nedělá „jen tak“, protože odhodlat se a jít si zatím prakticky proto, že nemáte jinou možnost, s vědomím, že přijdete o ty, které milujete, je sakra těžké…

A ačkoliv vím, že v diskusi vyvstane spousta hlasů, kteří na mě budou ukazovat prstem a budou mi říkat, že nevím, o čem mluvím a že mám špatný názor atd. Tak přeci jen vím, že mám pravdu a to proto, že se se v životě snažím řídit Kantovým zlatým pravidlem: „Nečiň druhým to, co nechceš, aby činili tobě.“ A kdo z vás chce, aby mu byla odpírána lékařská péče anebo aby byl kvůli své diagnóze zavrhován? Nezapomínejme, že historie nás učí, že nenávistná politika vůči menšinám může eskalovat. A pokud nebude zastavena, může se v budoucnu dále zhoršovat.

Závěrem

Jak je vidět Trumpův – a bohužel v dnešním světě nejen jeho, ale i některých dalších politiků, včetně třeba našeho souseda Fica – útok na transgender osoby je naprosto nelegitimní. Nalezly bychom tisíce dalších argumentů, proč by tyto útoky neměly mít místo v jakékoliv normální svobodné společnosti. Ale nemyslím, že je jich třeba. Pakliže totiž žijeme ve svobodné společnosti, není vyšší hodnota než ochrana svobodného života a rovný přístup ke všem. A pokud společnost ztratí tyto dvě hodnoty, nemůže si říkat svobodná. Já sama jsem vděčná za to, že ve svobodné zemi stále žiji. A i když jsou některé evropské nařízení tak trochu mimo mísu, při pohledu na to, co se děje ve světě, musím konstatovat, že jsem vděčná, že jsme součástí EU, která jako jedna z mála světových uskupení nezapomíná na nejvyšší hodnotu, kterou si lidstvo vydobylo a tou je svoboda.

PS: Naštěstí je Amerika stále demokratická země amoc je rozdělena do tří složek – výkonná, zákonodárná a osudní, také proto je pravděpodobné, že nejvyšší soud USA může zrušit Trumpova nařízení, pokud je shledá neústavními, jak už se koneckonců stalo dříve, i když i přes to, právo a zákon jsou jako misky vah a pohybují se ze strany na stranu.

Zdroje:

Zhou, J.-N., Hofman, M. A., Gooren, L. J., & Swaab, D. F. (1995). A sex difference in the human brain and its relation to transsexuality. Nature.

Garcia-Falgueras, A., & Swaab, D. F. (2008). Sexual differentiation of the human brain in relation to gender identity and sexual orientation. Progress in Brain Research.

Hare, L., Bernard, P., Sánchez, F. J., et al. (2009). Androgen receptor repeat length polymorphism associated with male-to-female transsexualism. Biological Psychiatry.

Blanchard, R. (1995). Birth order and sibling sex ratio in homosexual transsexual males and lesbians. Journal of Nervous and Mental Disease.

Coolidge, F. L., Thede, L. L., & Young, S. E. (2002). The heritability of gender identity disorder in a child and adolescent twin sample. Behavior Genetics.





[1] How Trump’s „Radical Indoctrination“ Executive Order Targets Trans Youth in Schools | Them

[2] Anti-Trans Laws Linked to Trans Youth Suicide Attempts | TIME