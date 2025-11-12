Pár podzimních obrázků

Podzim je dokonalý malíř, který mě nepřestane udivovat svojí pestrou paletou neskutečných barev. Foto duhovým okem Nikonu D70.
Autor: Martina Pazourová | středa 12.11.2025 1:39 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Další články autora

Martina Pazourová

Mráz kouzelník

Když převezme žezlo mráz, vše dostane sváteční ráz. Vše jako pocukrované zdá se, příroda v celé své kráse.Foto můj věrný Nikoušek D 70.

11.1.2025 v 19:00 | Karma: 11,84 | Přečteno: 140x | Diskuse | Fotoblogy

Martina Pazourová

Malíř podzim.

Hádejte, které roční období se může pochlubit nejpestřejší paletou barev?? Odpověď v mém podzimním fotoblogu. Fotky mým věrným Nikoušem Dé sedmdesát.

31.10.2024 v 8:00 | Karma: 9,52 | Přečteno: 129x | Diskuse | Fotoblogy

Martina Pazourová

Seznamte se, Hepatica nobilis

Není mnoho bylinek, které by se mohly pyšnit tak něžným květem, jako právě tato, jaterník podléška. Nejvíce fialové květy, mohou být i růžové, ale dokonce i bílé, v závislosti na prostředí, zdobí a zároveň léčí, je ale chráněná.

30.3.2024 v 9:55 | Karma: 12,01 | Přečteno: 286x | Diskuse | Fotoblogy

Martina Pazourová

Po dešti......

Nenapadá mě nic jiného, než text písně paní Judity Čeřovské.Foto Nikon D 70. Jo, a dalo to docela fušku :-)

25.3.2024 v 23:00 | Karma: 13,38 | Přečteno: 253x | Diskuse | Fotoblogy

Martina Pazourová

Střípky z bleduliště

Bledule mám doma asi tak tři. Z původních šesti, které mi přes zimu zredukoval krtek.Proto jsem byla v bledulišti na vysočině jak Alenka v říši divů.

22.3.2024 v 22:25 | Karma: 14,98 | Přečteno: 256x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.
4. listopadu 2025  13:38

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  13:28,  aktualizováno  19:13

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...
5. listopadu 2025  9:04

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...
5. listopadu 2025  15:35

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  9:56

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...

Místo vánoční atmosféry opevnění. V Německu ruší trhy, prodražila je hrozba teroru

Opevněné trhy. Masivní zábrany, jako na tomto vánočním trhu v západoněmeckém...
12. listopadu 2025

Premium Malé, zhruba třicetitisícové porýnské město Overath je jedním z mnoha v Německu, které letos ruší...

Osm kilometrů za devět dní. Silničáři zkouší zkrátit uzavírky

Dálnice D8 na Ústecku před hranicí s Německem se kvůli plánovaným pracím v...
12. listopadu 2025

Silničáři se pokusili napodobit zahraniční trend rychlých oprav silnic a zkrátit stavební práce z...

Zdražení vajec na spadnutí. Cena vyskočila za rok o třetinu, zlevnění je v nedohlednu

ilustrační snímek
12. listopadu 2025

Premium Cena vajec v posledních letech stoupá a nezdá se, že by měla mít důvod k poklesu. Nyní v říjnu...

Na Turka se mě v Evropě ptají. Lipavský o vstupu do ODS i vztahu Babiše s Trumpem

Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025)
12. listopadu 2025

Premium Bývalý pirát Jan Lipavský loni nesložil funkci jako ostatní pirátští ministři a opustil stranu. V...

Martina Pazourová

  • Počet článků 198
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 599x
Sbírám  kytky  a chlapy :-))) https://www.facebook.com/martina.pazourova

 

Miluji češtinu a její slovní podoby. Ráda píši fejetony, o čemkoliv a nejen do šuplíku.Tvořím fotoblogy a koláže z fotek, náměty leží doslova na zemi.Moc ráda fotím a pěstuji květiny, zejména růže- to je můj život :-)

https://www.facebook.com/martina.pazourova

Fytotechnička,  pokladní i makléřka, pojišťovací agentka  vášnivá fotografka a  nákupčí banerové i nebanerové reklamy, která ráda  píše.O čemkoliv.

Vytrvalá hráčka na nervy, nezávislá  GLOSÁTORKA,    nyní BLOGERKA ve volném čase - v životě velmi vnímavá pozorovatelka ..ovšem nejvíce  zarytá zahradnice a bylinkářka .Muže vnímám jako osobnost, mám ráda inteligentní humor pana Šmoldase, pořad NA STOJÁKA- pana Tomeše.   Musíte mě číst mezi řádky..Přátele se neměří kvantitou, ale kvalitou. Jak to říkala ta  babička  ve známé pohádce Sůl nad zlato:  

Já jsem všudezdejší :)

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.