Zasněžená Olomouc: Procházka zimním městem
Olomouc patří mezi nejhezčí města na Moravě. Není tak velká ani rušná jako Praha nebo Brno, ale právě to jí dodává klidnou a milou atmosféru. Historické centrum se dá snadno projít pěšky a na každém kroku jsme narazili na hezky upravená místa, památky, parky, cukrárny i kavárny. Mezi má nejoblíbenější místa patří Smetanovy sady – Flora, které zařazuji k nejkrásnějším částem procházky. Jelikož jsme Olomouc navštívili s dětmi, museli jsme nutně navštívit nákupní centrum Šatovka a zajít na nějaké trendy občerstvení. Zvolili jsme pizzu Masakr. Jak napovídá název, nebyl to obyčejný fastfood, ale ručně dělaná pizza nachystaná v krabici přímo k výdeji. Poctivě udělaná pizza nám zpříjemnila pobyt v Olomouci. Úžasným zakončením byl také pohled na Olomouc z ptačí perspektivy z budovy RCO poblíž hlavního nádraží. Olomouc je stále pěkně svátečně vyzdobena. Vítejte na mém fotoblogu.
Všechny fotografie jsou mé vlastní.
Martina Mičková
Martina Mičková
Martina Mičková
Martina Mičková
Martina Mičková
