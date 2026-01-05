Zasněžená Olomouc: Procházka zimním městem

Bílá Olomouc s vánoční výzdobou. Tichá procházka Horním a Dolním náměstím, Šatovkou i Smetanovými sady.

Olomouc patří mezi nejhezčí města na Moravě. Není tak velká ani rušná jako Praha nebo Brno, ale právě to jí dodává klidnou a milou atmosféru. Historické centrum se dá snadno projít pěšky a na každém kroku jsme narazili na hezky upravená místa, památky, parky, cukrárny i kavárny. Mezi má nejoblíbenější místa patří Smetanovy sady – Flora, které zařazuji k nejkrásnějším částem procházky. Jelikož jsme Olomouc navštívili s dětmi, museli jsme nutně navštívit nákupní centrum Šatovka a zajít na nějaké trendy občerstvení. Zvolili jsme pizzu Masakr. Jak napovídá název, nebyl to obyčejný fastfood, ale ručně dělaná pizza nachystaná v krabici přímo k výdeji. Poctivě udělaná pizza nám zpříjemnila pobyt v Olomouci. Úžasným zakončením byl také pohled na Olomouc z ptačí perspektivy z budovy RCO poblíž hlavního nádraží. Olomouc je stále pěkně svátečně vyzdobena. Vítejte na mém fotoblogu.

Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Pohled od Šantovky.

Altánek ve Smetanových sadech.

Bílá nadílka.

Masakr pizza v Hodolanech.

Mix několika pizz.

Olomoucký orloj. Je součástí severní stěny radnice.

Pohled na Olomouc z ptačí perspektivy.

Autor: Martina Mičková | pondělí 5.1.2026 18:10 | karma článku: 0 | přečteno: 37x

