Záplava barev a inspirace v Olomouci
Vyrazili jsme s dětmi hned dopoledne, plni očekávání, co nového a inspirativního uvidíme a hlavně – co všechno si budeme moci sami vyzkoušet.
Nabídnu Vám střípky z této výstavy formou fotografií. Jsou to opravdu jen střípky, jelikož vystavovatelů byly desítky a každý výrobek, každá věcička v sobě ukrývala mnoho detailů a lidské práce, které stály za zastavení.
V dnešní uspěchané době, které vládne sériová tovární výroba a digitální technologie, občas zapomínáme, jakou hodnotu má věc vyrobená lidskýma rukama. Stačilo nám však navštívit tuto výstavu, abychom si uvědomili, že skutečné řemeslo ještě nevyhynulo.
Všechny fotografie v tomto článku jsou mé vlastní.
Martina Mičková
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