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Záplava barev a inspirace v Olomouci

Martina Mičková
V sobotu ráno se otevřely brány prostorné haly na Střední škole polytechnické v Olomouci pro další ročník oblíbené víkendové výstavy Tvořivá Olomouc.

Vyrazili jsme s dětmi hned dopoledne, plni očekávání, co nového a inspirativního uvidíme a hlavně – co všechno si budeme moci sami vyzkoušet.

Nabídnu Vám střípky z této výstavy formou fotografií. Jsou to opravdu jen střípky, jelikož vystavovatelů byly desítky a každý výrobek, každá věcička v sobě ukrývala mnoho detailů a lidské práce, které stály za zastavení.

V dnešní uspěchané době, které vládne sériová tovární výroba a digitální technologie, občas zapomínáme, jakou hodnotu má věc vyrobená lidskýma rukama. Stačilo nám však navštívit tuto výstavu, abychom si uvědomili, že skutečné řemeslo ještě nevyhynulo.

Všechny fotografie v tomto článku jsou mé vlastní.

Vstup.

Akvarel.

Dekorační výrobky Zdeňky Vaňkové přilákaly děti k malování.

Adventní kalendář k vymalování.

Polštářek.

Vybarvit chňapku pro maminku.

Peněženky k vybarvení na drobné.

Mechové obrázky byly koukatelné.

Lenkam 111 prodávala lžičky s nejrůznějšími motivy.

Výroba lžičky – kočička.

Lžičky jsou zdobeny polymerovou hmotou Fimo.

Mazlítka proti stresu.

Jeden z nejúžasnějších stánků měla svíčkárna SOYCA z Olomouce.

Unikátní nabídka koupelových solí na nás zářila už z dálky.

Designové lahvičky nám zkrášlí koupelnu a navíc sůl použijeme do koupele.

Dekorování svíčky se věnovala i sympatická paní majitelka.

Návštěvníků byla plná hala, není divu.

Moudrost na konec.

Autor: Martina Mičková | neděle 25.10.2026 10:03 | karma článku: 0 | přečteno: 10x
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Martina Mičková

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