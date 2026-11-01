Z Petřína přes bowling až do exotických světů!
Návštěva Petřína je příjemným zpestřením každého našeho rodinného pobytu v Praze. Jelikož je zprovozněna nová lanovka, nemohli jsme si jízdu nechat ujít už z tohoto důvodu. Doporučuji jen zvolit pozdější hodinu, protože přes den se tvoří dlouhé fronty. Nová lanovka je navržena s ohledem na komfort a bezpečnost. Z moderní kabiny jsme viděli noční panorama města, prostě paráda.
Po procházce na Petříně jsme zamířili na bowling. Pro teenagery je bowling ideální kombinací sportu a zábavy a hlavně místem, kde jsme mohli celá rodina mezi sebou soutěžit.
Po aktivním předchozím dni následoval trochu jiný program. Na další den pražského výletu jsme navázali návštěvou Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Nikdy nemohu vynechat poznávání a kulturu, což poznávání vzdálených zemí a kultur v tomto muzeu dokonale splňuje. Muzeum se nachází na Betlémském náměstí v historickém centru Prahy. Je pojmenované po Vojtovi Náprstkovi, významné osobnosti českého kulturního života, který se zajímal o cizí země, jejich obyvatele a způsob života. Je mu věnováno celé jedno patro muzea, které interaktivní formou seznamuje s jeho životem.
Opět hodnotím pobyt v Praze na výbornou.
Všechny fotografie jsou mé vlastní.
Martina Mičková
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