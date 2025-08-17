Výlet s chutí Vysokých Tater aneb Procházka po střeše Tater ve výšce 2190 metrů
Počasí jsem si prostě „ objednali“. Jelikož máme děti, snažíme se vnést do výletů trochu poučení, tentokrát to byly vrcholy a plesa Vysokých Tater. Abychom se k nim přiblížili, využili jsme lanovky. Nechali jsme se vyvézt lanovkami na Skalnaté pleso a následně do Lomnického sedla.
Skalnaté pleso ve Vysokých Tatrách je jedno z nejnavštěvovanějších míst a nabízí různé zážitky podle toho, co má člověk rád – od turistiky, přes vyhlídky až po adrenalin. Nedaleko Skalnatého plesa ve výšce 1 786 metrů se nachází astronomická a meteorologická observatoř.
Turistickou trasu ze Skalnatého Plesa na Lomnické sedlo bychom mohli pěšky uskutečnit výhradně v doprovodu horského průvodce, využili jsme tedy lanovku. Naskytly se nám neskutečné výhledy na Lomnický štít. Lanovka nás vyvezla až do Lomnického sedla.Tam jsme podnikli procházku po střeše Tater ve výšce 2190 metrů.
Po jedinečném zážitku jsme se potřebovali pořádně posilnit. V Tatrách je bezpočet nejrůznějších podniků, kde se dá dobře najíst – jsou součástí hotelů i samostatné. Hledali jsme stylovou restauraci v pěkném prostředí a našli jsme Humno Tatry. Na restauraci jsme narazili prakticky ihned, jelikož má skvělou polohu - je přímo pod dolní stanicí lanovky na Skalnaté pleso a potažmo na Lomnický štít. V moderní restauraci jsme si mohli vybrat hned z několika variant kvalitně načepovaného Zlatého Bažanta. Dřevěný styl interiéru příjemně doplňoval náš gastrozážitek. Příjemné posezení nabádalo k plánování dalších výletů po Vysokých Tatrách…
Všechny fotografie jsou mé vlastní.
Martina Mičková
