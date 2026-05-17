Veletoč

Příběh o dvanáctiletém chlapci, jehož bratrovi je diagnostikován autismus. Rodinná atmosféra, složitější vztahy mezi členy rodiny.

Kniha Veletoč byla vydána v nakladatelství Portál. Autorkou je Arndís Thórarinsdóttir, oceňovaná islandská spisovatelka a překladatelka. Příběh, určený dětskému čtenáři, je podle mě vhodný k přečtení i rodičům dětí s autismem. Zejména pak těm, kteří mají více dětí a jednomu z nich je autismus diagnostikován.

Postoj rodičů, hlavně maminky, je velmi realistický. Jak vnímá celou rodinnou atmosféru starší syn? Celá kniha je psána z jeho pozice. Dvanáctiletý Álf je sportovec a bratrovu diagnózu odmítá. Bratra vnímá jako normální dítě a velmi ho rozčiluje postoj ostatních lidí, kteří se chovají k bratrovi jinak jen proto, že se dozvěděli jeho diagnózu. Vadí mu, když ostatní vnímají brášku, jako by byl „vadný“.

Publikace získala v roce 2022 prestižní Islandskou literární cenu a v roce 2023 neméně významné ocenění Fjöruverðlaun, udělované výhradně ženským autorkám. Byla také nominována na Cenu Severské rady za literaturu pro děti a mládež.

Text knihy je tištěn modrou barvou, která celosvětově symbolizuje autismus.

Autor: Martina Mičková | neděle 17.5.2026 19:41 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

Vášnivá čtenářka, která potřebuje, aby den měl alespoň 48 hodin.

