Večer duchů na Svatém Kopečku
Poslední říjnovou sobotu panovala v olomoucké zoologické zahradě strašidla, nadpřirozené bytosti, duchové a jiné hrůzostrašné kreatury. Předdušičkový víkend se nesl v duchu halloweenské atmosféry a pracovníci zoologické zahrady si i letos dali záležet na detailně propracované výzdobě. Na začátku akce jsme viděli šermířské vystoupení a pak už jsme se vydali podívat na zvířátka. Těšili jsme se na surikaty, hrabáče kapského, klokany, binturongy, vlky i pandy. Cestou jsme navštívili tematické stánky související s Halloweenem a potkávali strašidla. Vyzkoušeli jsme i perfektně připravené strašidelné stezky. Strašidelné stezky byly letos dvě. Jedna pro menší děti, druhá pro starší návštěvníky. Zúčastnila jsem se té pro starší a olomouckou zoo jsme opouštěla za zvuku motorové pily…
… byla jsem plná dojmů a už teď se těším na některou z příštích návštěv.
Vítejte v mé halloweenské zoologické fotogalerii.
Martina Mičková
Příběhy, které nějak souvisí s pobytem mezi bílými zdmi
Příběhy citů, vztahů a lidskosti v místě, kde se běžně řeší život a smrt. Soubor povídek, které jsou propletené a více než reálné. Rozhodně nejsou humorné, spíš vedou k zamyšlení.
Martina Mičková
Romantický příběh nejen pro mladé
Příběh, ve kterém se po jednom neuváženém polibku rozpadne přátelství. A to všechno kvůli nedorozumění a strachu.
Martina Mičková
Skrytá pevnost u Přáslavic
Dříve místo podléhající nejvyššímu stupni utajení, dnes možné prohlídky i s dětmi. Jedné jsme se zúčastnili.
Martina Mičková
Výlet s chutí Vysokých Tater aneb Procházka po střeše Tater ve výšce 2190 metrů
Cesta na Skalnaté pleso, Lomnické sedlo a na závěr orosený Zlatý Bažant. Jedinečný výlet s dětmi do Vysokých Tater. A jako bonus pěkné počasí s nádhernými výhledy.
Martina Mičková
Zážitky pod zemí i nad zemí
Celodenní návštěva v Národně technickém muzeu v Praze a naše podrobné prohlídky expozic. Technika v domácnosti a výkřiky osob padesát plus: „Jé, to máme ještě doma!“ A na závěr procházka k „Metronomu na Letné“.
