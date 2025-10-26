Večer duchů na Svatém Kopečku

Nejstrašidelnější noc v roce uprostřed zoologické zahrady. Dvě strašidelné stezky, plno hrůzostrašných bytostí a magická atmosféra. A samozřejmě živá zvířata, na které se rádi jezdíme dívat v každou roční dobu.

Poslední říjnovou sobotu panovala v olomoucké zoologické zahradě strašidla, nadpřirozené bytosti, duchové a jiné hrůzostrašné kreatury. Předdušičkový víkend se nesl v duchu halloweenské atmosféry a pracovníci zoologické zahrady si i letos dali záležet na detailně propracované výzdobě. Na začátku akce jsme viděli šermířské vystoupení a pak už jsme se vydali podívat na zvířátka. Těšili jsme se na surikaty, hrabáče kapského, klokany, binturongy, vlky i pandy. Cestou jsme navštívili tematické stánky související s Halloweenem a potkávali strašidla. Vyzkoušeli jsme i perfektně připravené strašidelné stezky. Strašidelné stezky byly letos dvě. Jedna pro menší děti, druhá pro starší návštěvníky. Zúčastnila jsem se té pro starší a olomouckou zoo jsme opouštěla za zvuku motorové pily…

… byla jsem plná dojmů a už teď se těším na některou z příštích návštěv.

Vítejte v mé halloweenské zoologické fotogalerii.

Upířátko.

Propracovaná výzdoba.

Upíří bistro.

Pohřebiště neobezřetných ošetřovatelů.

Plameňáci v podzimní přírodě.

Autor: Martina Mičková | neděle 26.10.2025 15:22 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

Další články autora

Martina Mičková

Příběhy, které nějak souvisí s pobytem mezi bílými zdmi

Příběhy citů, vztahů a lidskosti v místě, kde se běžně řeší život a smrt. Soubor povídek, které jsou propletené a více než reálné. Rozhodně nejsou humorné, spíš vedou k zamyšlení.

17.10.2025 v 10:14 | Karma: 2,89 | Přečteno: 67x | Poezie a próza

Martina Mičková

Romantický příběh nejen pro mladé

Příběh, ve kterém se po jednom neuváženém polibku rozpadne přátelství. A to všechno kvůli nedorozumění a strachu.

22.9.2025 v 10:06 | Karma: 5,74 | Přečteno: 177x | Poezie a próza

Martina Mičková

Skrytá pevnost u Přáslavic

Dříve místo podléhající nejvyššímu stupni utajení, dnes možné prohlídky i s dětmi. Jedné jsme se zúčastnili.

24.8.2025 v 13:16 | Karma: 16,56 | Přečteno: 290x | Fotoblogy

Martina Mičková

Výlet s chutí Vysokých Tater aneb Procházka po střeše Tater ve výšce 2190 metrů

Cesta na Skalnaté pleso, Lomnické sedlo a na závěr orosený Zlatý Bažant. Jedinečný výlet s dětmi do Vysokých Tater. A jako bonus pěkné počasí s nádhernými výhledy.

17.8.2025 v 14:38 | Karma: 14,45 | Přečteno: 254x | Fotoblogy

Martina Mičková

Zážitky pod zemí i nad zemí

Celodenní návštěva v Národně technickém muzeu v Praze a naše podrobné prohlídky expozic. Technika v domácnosti a výkřiky osob padesát plus: „Jé, to máme ještě doma!“ A na závěr procházka k „Metronomu na Letné“.

6.8.2025 v 13:13 | Karma: 7,79 | Přečteno: 148x | Fotoblogy
Další články autora

Martina Mičková

  • Počet článků 533
  • Celková karma 8,52
  • Průměrná čtenost 352x
Vášnivá čtenářka, která potřebuje, aby den měl alespoň 48 hodin.

