Včelka Mája, dinosauři i nutrie v Praze

Plavba kolem ostrova nutrií, návštěva místa, kde jsme byli obklopeni až 154 milionů let starými kostry dinosaurů, výlet za včelkou Májou a Vilíkem a sledování bouře, kdy i lety musely být pozastaveny. To vše se dá zažít v Praze.

Nevím, jestli přivoláváme bouřky nebo podobné katastrofy, ale obvykle se naše rodina vyskytuje v místech, kde do několika hodin po našem příjezdu bouří, dochází k záplavám nebo menším zemětřesením (to už je myšleno v přeneseném významu).

Opět vedro k zalknutí, dojeli jsme do zábavního centra POP Airport. Pozorovala jsem letadla a netušila, že za pár desítek minut už nebudou moci vzlétnout. Pobízena dětmi, rychle jsem spěchala do místa, kde ožívají dinosauři. Dinosauria Museum Prague mě příjemně překvapilo. Mimořádně zachovalé kostry nám popsal mladý průvodce, a tak jsme se dozvěděli kromě vlastního pozorování a čtení popisků i hodně zajímavostí o stavbě těla a chování dinosaurů.

Vedle Dinosaurie je také virtuální realita, která je pověstnou třešničkou na dortu. Nedá se slovně popsat, to hlídání a ochrana dinosauřích vajíček, které jste schopni pouze ve virtuálním světě, je prostě nepopsatelná.

Jak nejlépe zakončit prázdniny ve velkém stylu než výletem do největšího krytého zábavního parku u nás? Kousíček dál je tematický park Majaland , který má i naučný charakter. Kromě dovádění s včelkou Májou, jejím kamarádem Vilíkem a Vikingem Vikem jsem si neodpustila naučné aktivity v parku. Vyhledávám interaktivní zábavu, která zábavnou formou přinese do našeho života nějaké poučení, a právě zde se nachází zábavně - naučný kvíz spojený se životem včel. U lákavých atrakcí v parku jsou umístěny cedulky s otázkami, které se týkají včelího života. Otázky na této naučné včelí stezce jsou srozumitelně napsány a po jejich „vyluštění“ jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života včel. Super! Obohaceni vědomostmi, „utaháni“ vyzkoušením všech možných atrakcí a spokojeni s příjemně stráveným dnem jsme se vydali do ulic noční Prahy…

Po velké bouři, která prošla Prahou, jsme vyzkoušeli, jak se jede na šlapadle po Vltavě. Lákalo mě labutí šlapadlo, ale naše skupina by se do něj nevešla…Nakonec jsme vypluli kolem Slovanského ostrova a kromě kachniček, racků a dalších ptáků jsme viděli i ochočené nutrie. Trochu jsem se bála, aby mi fotografický přístroj nespadl do Vltavy, ale jízda stála zato. Nutrie můžete vidět na fotografiích – tedy, pokud je tam najdete…

Vyhlížím letadla z vyhlídky POP- Airport. Zatím vedro k zalknutí, neprší.

Dinosauria Museum Prague.

Průvodce nám předvedl a řekl hodně informací.

Tyrannosaurus rex – znamená v doslovném překladu tyranský královský ještěr.

Geosvět- jedinečná sbírka kamenných krás.

Jeskynní perla.

Virtuální realita.

Kdo by nepoznal Máju?

A Vilíka?

Jedna z nejlepších atrakcí Majalandu.

Obří skluzavka- jezdili děti i dospělí:)

Tematické odkládání bot.

Tematické zákusky.

Bouře nedaleko Ruzyně. Foceno z výhlídky zábavního centra POP Airport.

Nemohla chybět nejlepší pražská zmrzlina- Strossmayerovo náměstí.

Zmrzlina Creme de la Creme. Nevím, kterou vybrat.

Národní divadlo v noci.

Šlapadla Slovanka a jedeme se podívat na nutrie!

Národní divadlo z vodní hladiny.

Kde je schovaná nutrie?