V hlubinách oceánu i na tematickém minigolfu
Nejprve jsme zavítali na výstavu Obři oceánů – lákala mě z hlediska „edukace“ - nejznámější oceánští obyvatelé v životních velikostech, popisky u jednotlivých živočichů i krátká videa. Přečetli jsme si informace o kosatce dravé, plejtváku obrovském, narvalu jednorohém, běluze severní, žraloku bílém, delfínu skákavém, krakatici obrovské a dalších. Pro děti byla trochu zajímavější interaktivní zóna se zvukovou stěnou a hlavně virtuální realita. Na konci výstavy jsme se ocitli v oddílu nazvaném Magie podmořských hlubin, kde byly naaranžovány umělecké instalace z mořských plastů, čím výstava poukazuje na odpad v oceánech a splňuje tak i ekologické poselství.
Razím heslo, že po edukaci musí přijít pohybová aktivita. Tu naprosto splnil vnitřní minigolf Mazemania. Vyzkoušeli jsme a litovali, že nemůžeme zůstat déle. Každá jamka má své vlastní „výpravné“ prostředí, jednou jsme mířili do jamky na šachovnici, jinde v dětském pokojíčku, v obýváku, na zahradě, fotbalovém hřišti s brankou nebo dokonce na kulečníku. Děti byly nadšené a všichni jsme si vychutnali neobyčejnou hru. Fakt pecka.
Procházka Prahou měla také své kouzlo, ale jako vždy nám chyběl čas. Tak zase někdy příště…
Všechny fotografie jsou mé vlastní.
Martina Mičková
Logické hádanky, které potrápí i pobaví
Kombinace matematiky, logických a jazykových hříček. Je to jedna velká výzva pro bystré hlavičky makovičky.
Martina Mičková
Nový cirkus v srdci industriální Ostravy
Cirkulum proměnilo Gong v prostor plný pohybu a emocí. Festival Cirkulum je prvním mezinárodním festivalem svého druhu na severní Moravě.
Martina Mičková
Odvážný román o osobní volbě a společenském tlaku
Téma interrupce, mít či nemít vlastní děti, psychické zdraví, citlivá otázka osobní volby a tlak okolí.
Martina Mičková
Od frčka po tučňáka
Rádi navštěvujeme zoo a zjišťujeme zajímavosti o zvířatech. Museli jsem si tedy nutně přečíst jednu knihu, která se tohoto tématu dotýká.
Martina Mičková
Zasněžená Olomouc: Procházka zimním městem
Bílá Olomouc s vánoční výzdobou. Tichá procházka Horním a Dolním náměstím, Šatovkou i Smetanovými sady.
