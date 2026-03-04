V hlubinách oceánu i na tematickém minigolfu

Na návštěvu naší stověžaté krásky jsme měli s dětmi jen několik málo hodin. A tak jsme se snažili skloubit poznání, kulturu i sport. Jak se nám to povedlo?

Nejprve jsme zavítali na výstavu Obři oceánů – lákala mě z hlediska „edukace“ - nejznámější oceánští obyvatelé v životních velikostech, popisky u jednotlivých živočichů i krátká videa. Přečetli jsme si informace o kosatce dravé, plejtváku obrovském, narvalu jednorohém, běluze severní, žraloku bílém, delfínu skákavém, krakatici obrovské a dalších. Pro děti byla trochu zajímavější interaktivní zóna se zvukovou stěnou a hlavně virtuální realita. Na konci výstavy jsme se ocitli v oddílu nazvaném Magie podmořských hlubin, kde byly naaranžovány umělecké instalace z mořských plastů, čím výstava poukazuje na odpad v oceánech a splňuje tak i ekologické poselství.

Razím heslo, že po edukaci musí přijít pohybová aktivita. Tu naprosto splnil vnitřní minigolf Mazemania. Vyzkoušeli jsme a litovali, že nemůžeme zůstat déle. Každá jamka má své vlastní „výpravné“ prostředí, jednou jsme mířili do jamky na šachovnici, jinde v dětském pokojíčku, v obýváku, na zahradě, fotbalovém hřišti s brankou nebo dokonce na kulečníku. Děti byly nadšené a všichni jsme si vychutnali neobyčejnou hru. Fakt pecka.

Procházka Prahou měla také své kouzlo, ale jako vždy nám chyběl čas. Tak zase někdy příště…

Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Běluha severní.

Narval jednorohý.

Delfín skákavý.

Krakatice obrovská.

Magie podmořských hlubin – instalace z mořských plastů.

Nejsme na zahradě, ale na minigolfu.

Jamka na fotbalovém hřišti.

Jedna z jamek byla i pod kulečníkem.

Míček nám spadl do vody v jezírku.

Prahou jezdí historické tramvaje.

Nemohli jsme vynechat sochu Viselec Davida Černého v Praze.

