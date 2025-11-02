Tisíce kostek, nekonečno nápadů
Tento víkend jsem navštívila s dětmi mezinárodní výstavu Svět kostek a není divu, že největší pavilon na Výstavišti Flora v Olomouci praskal ve švech.
Jedním z největších lákadel byla největší kuličkodráha GBC z Nizozemí a obří ruské kolo Tomáše Kašpaříka. Obě stavby jsou zapsané v Guinessově knize rekordů. Spolu s Bradavickým hradem dominovaly celé dolní ploše výstavního pavilonu A. Bradavický hrad byl propracovaný do nejmenších detailů. V galerii v prvním patře byly další neméně zajímavé expozice jako například pohyblivé lego modely.
Několik hodin jsme obdivovali zoologickou zahradu, města, filmové scény, vesmírné lodě, historické stavby i propracované technické modely, které vznikaly stovky hodin pod rukama nadšených stavitelů.
Kromě samotné výstavy si děti pohrály ve vyhrazených prostorech s hromadami kostek. Svět kostek patří mezi naše nejoblíbenější akce a věřím, že další ročníky budou stejně úspěšné jako tento. Vše podstatné vystihuje má fotogalerie, ve které je subjektivně to nejzajímavější.
Martina Mičková
Večer duchů na Svatém Kopečku
Nejstrašidelnější noc v roce uprostřed zoologické zahrady. Dvě strašidelné stezky, plno hrůzostrašných bytostí a magická atmosféra. A samozřejmě živá zvířata, na které se rádi jezdíme dívat v každou roční dobu.
Martina Mičková
Příběhy, které nějak souvisí s pobytem mezi bílými zdmi
Příběhy citů, vztahů a lidskosti v místě, kde se běžně řeší život a smrt. Soubor povídek, které jsou propletené a více než reálné. Rozhodně nejsou humorné, spíš vedou k zamyšlení.
Martina Mičková
Romantický příběh nejen pro mladé
Příběh, ve kterém se po jednom neuváženém polibku rozpadne přátelství. A to všechno kvůli nedorozumění a strachu.
Martina Mičková
Skrytá pevnost u Přáslavic
Dříve místo podléhající nejvyššímu stupni utajení, dnes možné prohlídky i s dětmi. Jedné jsme se zúčastnili.
Martina Mičková
Výlet s chutí Vysokých Tater aneb Procházka po střeše Tater ve výšce 2190 metrů
Cesta na Skalnaté pleso, Lomnické sedlo a na závěr orosený Zlatý Bažant. Jedinečný výlet s dětmi do Vysokých Tater. A jako bonus pěkné počasí s nádhernými výhledy.
