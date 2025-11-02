Tisíce kostek, nekonečno nápadů

Svět kostek opět v Olomouci! Celosvětově známé kostičky zaplnily pavilon na olomouckém výstavišti.

Tento víkend jsem navštívila s dětmi mezinárodní výstavu Svět kostek a není divu, že největší pavilon na Výstavišti Flora v Olomouci praskal ve švech.

Jedním z největších lákadel byla největší kuličkodráha GBC z Nizozemí a obří ruské kolo Tomáše Kašpaříka. Obě stavby jsou zapsané v Guinessově knize rekordů. Spolu s Bradavickým hradem dominovaly celé dolní ploše výstavního pavilonu A. Bradavický hrad byl propracovaný do nejmenších detailů. V galerii v prvním patře byly další neméně zajímavé expozice jako například pohyblivé lego modely.

Několik hodin jsme obdivovali zoologickou zahradu, města, filmové scény, vesmírné lodě, historické stavby i propracované technické modely, které vznikaly stovky hodin pod rukama nadšených stavitelů.

Kromě samotné výstavy si děti pohrály ve vyhrazených prostorech s hromadami kostek. Svět kostek patří mezi naše nejoblíbenější akce a věřím, že další ročníky budou stejně úspěšné jako tento. Vše podstatné vystihuje má fotogalerie, ve které je subjektivně to nejzajímavější.

Bradavický hrad propracovaný do nejmenších detailů.

Bitva o Geonosis – Star Wars.

Avatar – Noční prales.

Insektárium.

Samé včelky – fantazie bez omezení.

Trocha techniky.

Egypt: Astrix a Obelix – mise Kleopatra s Caesarem.

Autor: Martina Mičková | neděle 2.11.2025 16:24

Martina Mičková

