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Temné tajemství za oknem vagónu

Každodenní dojíždění zoufalé ženy vlakem se proměnilo v tísnivé sledování cizích životů. K tomu přičteme alkoholové výpadky, nespolehlivost vyprávění a napínavý detektivní příběh je na světě.

Hlavní vypravěčkou je zhruba pětatřicetiletá žena Rachel. Jezdívá ve vlaku po stále stejné trati, všímá si domu, který každodenně z vlaku míjí, pozoruje jeho obyvatele a odhaluje potažmo svůj život. V tomto domě spolu žije pár. Hlavní hrdinka a vypravěčka v jedné osobě ani nezná jejich jména. Jeho pojmenovala Jason, jeho spolubydlící nazvala Jess. Připomínají ji podobný pár, jaký tvořila ona sama s partnerem Tomem před pěti lety… Jsou tím, co ztratila a jsou vším, čím by chtěla zase být.

Velmi čtivě napsaný příběh, od první strany mě vtáhl do děje a nepustil. Knižní bestseller nazvaný Dívka ve vlaku je dílem britské spisovatelky Pauly Hawkins a byl vydán v tomto roce nakladatelstvím Grada Publishing pod značkou Cosmopolis. Ten, kdo si libuje v četbě moderních psychologických thrillerů, tak by to mohl být jeho šálek kávy.

Autor: Martina Mičková | neděle 16.8.2026 15:37 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

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Martina Mičková

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