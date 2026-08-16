Temné tajemství za oknem vagónu
Hlavní vypravěčkou je zhruba pětatřicetiletá žena Rachel. Jezdívá ve vlaku po stále stejné trati, všímá si domu, který každodenně z vlaku míjí, pozoruje jeho obyvatele a odhaluje potažmo svůj život. V tomto domě spolu žije pár. Hlavní hrdinka a vypravěčka v jedné osobě ani nezná jejich jména. Jeho pojmenovala Jason, jeho spolubydlící nazvala Jess. Připomínají ji podobný pár, jaký tvořila ona sama s partnerem Tomem před pěti lety… Jsou tím, co ztratila a jsou vším, čím by chtěla zase být.
Velmi čtivě napsaný příběh, od první strany mě vtáhl do děje a nepustil. Knižní bestseller nazvaný Dívka ve vlaku je dílem britské spisovatelky Pauly Hawkins a byl vydán v tomto roce nakladatelstvím Grada Publishing pod značkou Cosmopolis. Ten, kdo si libuje v četbě moderních psychologických thrillerů, tak by to mohl být jeho šálek kávy.
Martina Mičková
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Martina Mičková
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Martina Mičková
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