Tam v Karviné …

Možná znáte trilogii Šikmý kostel, slyšeli jste pojem Karvinské moře nebo vás jen přitahuje místo, kde horníci rubali naposledy z podzemí černé uhlí.

Vydali jsme se do míst, která spojují všechny tyto indicie. Nejprve jsme se vydali ke kulturní památce, bývalému dolu Gabriela. Dříve se jmenoval UNRRA nebo Mír. Je nedaleko Šikmého kostela, který je momentálně pod lešením a čeká na svůj nový kabátek. Jelikož jsme se nechtěli věnovat jen historii, zamířili jsme se zrelaxovat ke Karvinskému moři a pobyt u něj jsme spojili s aktivním pohybem. Kalorie se nám podařilo doplnit v restauraci Trilobit, kde jsme si dali velkou půlmetrovou pizzu. Nevynechali jsme ani nádherné parky, kterými Karviná disponuje, a to lázeňský park v Darkově i původní zámecký park, nyní park Boženy Němcové.

Bylo opravdu co fotit a tak všechny vítám se své fotogalerii. Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Šikmý kostel dostane nový kabátek.

Bývalý důl Gabriela.

Karvinské moře – relaxační areál.

Trilobit.

Lázeňský park.

Společenský dům.

Zookoutek v parku Boženy Němcové.

Autor: Martina Mičková | neděle 19.4.2026 11:17 | karma článku: 5,82 | přečteno: 53x

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

