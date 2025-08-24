Skrytá pevnost u Přáslavic
Navštívili jsme i s dětmi největší zpřístupněný protiatomový bunkr ve střední Evropě, s plochou až 10 000 m² a čtyřmi podzemními patry, nad nimiž se nachází ještě dvě nadzemní patra. Nevěděla jsem, zda prohlídka zaujme i mladší generaci, přece jen vojenská historie nepatří do hledáčku dnešní mladé generace. Opak byl pravdou. Bunkr v Přáslavicích zaujal malé i velké.
Velmi zajímavé je, že bunkr dlouhou dobu podléhal nejvyššímu stupni utajení. Dovnitř se bylo možné dostat pouze s přísnou bezpečnostní prověrkou. Teprve poté, co byl objekt v roce 2010 převzat soukromou společností Flenexa plus s.r.o., došlo v roce 2016 k jeho úplnému odtajnění. V bunkru jsme se během komentované prohlídky dozvěděli spoustu zajímavých informací. Průvodce byl naprosto skvělý – ochotný, znalý a dokázal zaujmout. Prohlédli jsme si někdejší telekomunikační sály, záložní energetické zdroje, kuchyň, kanceláře pro řízení bunkru a spoustu dalších místností. V horkých letních dnech byla navíc prohlídka příjemným osvěžením, jelikož teplota se zde pohybuje kolem 17 stupňů Celsia.
Doporučuji všem, kdo mají rádi historii a autentické zážitky. Všechny fotografie jsou mé vlastní.
Martina Mičková
Výlet s chutí Vysokých Tater aneb Procházka po střeše Tater ve výšce 2190 metrů
Cesta na Skalnaté pleso, Lomnické sedlo a na závěr orosený Zlatý Bažant. Jedinečný výlet s dětmi do Vysokých Tater. A jako bonus pěkné počasí s nádhernými výhledy.
Martina Mičková
Zážitky pod zemí i nad zemí
Celodenní návštěva v Národně technickém muzeu v Praze a naše podrobné prohlídky expozic. Technika v domácnosti a výkřiky osob padesát plus: „Jé, to máme ještě doma!“ A na závěr procházka k „Metronomu na Letné“.
Martina Mičková
NEVÍME, kdo to je, ale ZNÁME jeho pseudonym
Výstava nejpopulárnějšího a nejuznávanějšího graffiti umělce na světě. Neobvyklé místo výstavy, kde kázal v minulosti český kněz Jan Hus. Gastronomický zážitek i plná místnost společenských her. Vše v samotném srdci Prahy!
Martina Mičková
Výlet do světa traktorů v naší metropoli
Národní zemědělské muzeum pro malé objevitele, sportovní vyžití i park se sochou Neptuna, vodopádem, chodbičkami a výklenky.
Martina Mičková
Bigamie
Svižně napsaný psychothriller. Po smrti manžela si najde jiného muže. Po čase zjistí, že možná není jedinou ženou jeho života, jak se zachová?
