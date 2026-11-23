Ruce se nám ušpinily od hlíny a od medu
Výstava Kreativ na výstavišti Černá Louka nás vtáhla do světa ruční práce, omamných vůní a neskutečně velké nabídky tvořivého materiálu a inspirace. Zkrátka, pro tvořivé jedince ráj na zemi.
Vyrazili jsme s dětmi jako vždy hned dopoledne a těšili jsme se, co nového a inspirativního uvidíme a co všechno si budeme moci vyzkoušet. Začali jsme háčkováním podtácků, zkoušeli stáčet med ve Včelíně, vyrobili jsme si svíčku z vosku, na workshopu jsme si vytvořili živou rostlinku v mechové kouli, která byla místo klasického květináče, jak ho všichni známe. Na závěr si dcera nechala zaplést copánek. Změna účesu tak skvěle podtrhla celý tvořivý den.
Ve své fotogalerii nádherných výrobků vám nabídnu střípky z této výstavy. Dokázali bychom na ní strávit určitě více než jen dva dny, po které výstava trvala. Všichni vystavovatelé a tvořivci mají můj neskutečný obdiv.
Všechny fotografie jsou mé vlastní.
Martina Mičková
Emoce i smysl pro spravedlnost mezi zvířaty
Možná máme se zvířaty víc společného, než se zdá. S dětmi moc rádi zjišťujeme zajímavosti o zvířatech. Navštěvujeme proto zoologické zahrady a čteme knihy, které s touto tematikou souvisí.
Martina Mičková
Z Petřína přes bowling až do exotických světů!
Petřín, jízda lanovkou, bowling a cesta kolem světa v Náprstkově muzeu. Při plánování výletu s teenagery jsem myslela na střídání aktivit. Trocha poznávání, trocha pohybu a hlavně zábava, při které se mohou všichni vyřádit.
Martina Mičková
Záplava barev a inspirace v Olomouci
V sobotu ráno se otevřely brány prostorné haly na Střední škole polytechnické v Olomouci pro další ročník oblíbené víkendové výstavy Tvořivá Olomouc.
Martina Mičková
Tvořivá Olomouc
Máme se na co těšit. Podzimní tvoření už klepe na dveře a proto se s celou rodinou chystáme do Olomouce.
Martina Mičková
Pražské dobrodružství s teenagery: golfové hole i vlastní nohy
Nejprve socha Davida Černého. Pak jsme používali jak golfové hole, tak vlastní nohy. Jak efektivně zabavit náctileté v rozpálené Praze. Neobyčejná zábava během pobytu v metropoli.
|Další články autora
Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Fenomén kyblíků v pražském metru pokračuje. Hvězdou je ten od jogurtu
Zná to každý, kdo se po Praze pohybuje MHD. V některých stanicích metra se lze při troše...
Uhodnete věk českých celebrit?
Kolik je let našim nejznámějším tvářím z televizních obrazovek, pódií a filmového plátna? Čas letí...
Netflix ovládl Prahu kvůli Danovi Brownovi. Podívejte se, kde vznikal nový seriál
Praha se proměnila v kulisy nového osmidílného seriálu Netflixu podle bestselleru Dana Browna...
Portlík, Scheinherr, Klecanda i Udženija. Lídr STAN představil složení rady v Praze
Hnutí STAN, koalice SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09) a Praha sobě na tiskové konferenci oficiálně...
Staronovým znojemským starostou se stal František Koudela (Spolu)
Staronovým znojemským starostou se dnes stal František Koudela, který byl lídrem vítězného uskupení...
Falešný bankéř a kurýr připravili ženu z Příbramska o více než dva miliony
Příbramští kriminalisté vyšetřují podvod, při němž se pachatelé vydávali za bankéře a kurýra....
Na brněnské hvězdárně se natáčí filmová komedie v režii Milana Šteindlera
Prostory Hvězdárny a planetária Brno se dnes proměnily v dějiště svatební hostiny. Režisér Milan...
Rožnov pod Radhoštěm udělil čestné občanství in memoriam sochaři Kitzbergerovi
Město Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku udělilo čestné občanství in memoriam sochaři Igoru...
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...
- Počet článků 564
- Celková karma 4,51
- Průměrná čtenost 345x