Romantický příběh nejen pro mladé
Během Úsvitu čtvrťáku, na studentské oslavě, si studenti napíšou sami sobě dopis o tom, co by udělali, kdyby měli víc odvahy. Na této akci se Natalia a Ethan setkávají poprvé od té doby, kdy neuvážený polibek zničil jejich přátelství. Celý děj se točí kolem ztráty dopisů s vyznáním, které mají na jejich vztah velký vliv.
Samotný námět se ztrátou dopisů se mi líbí. Zajímavé mi připadá, že jsem během čtení přesně věděla, jak dlouho se která část odehrává, neboť na začátku každé kapitoly je uveden i přesný čas v hodinách a minutách.
Knihu nazvanou Co ti chci říct jsem začala číst s podvědomím, že to bude romantická oddechovka pro mladé (young adult) bez hlubších myšlenek. Nakonec díky „nakousnutí“ některých závažnějších témat, jako je šikana, hledání sama sebe či problémy v rodině, se děj dostal do hlubších vrstev vedoucích k zamyšlení.
Kniha je od autorky Evy Des Lauriers a byla vydána v tomto roce nakladatelstvím Grada Publishing. Jedná se o knihu, která pojednává o životě studentů, a proto si myslím, že cílovou skupinou by mohli být mladí lidé, ale i pro starší čtenáře může být zajímavá.
Martina Mičková
Skrytá pevnost u Přáslavic
Dříve místo podléhající nejvyššímu stupni utajení, dnes možné prohlídky i s dětmi. Jedné jsme se zúčastnili.
Martina Mičková
Výlet s chutí Vysokých Tater aneb Procházka po střeše Tater ve výšce 2190 metrů
Cesta na Skalnaté pleso, Lomnické sedlo a na závěr orosený Zlatý Bažant. Jedinečný výlet s dětmi do Vysokých Tater. A jako bonus pěkné počasí s nádhernými výhledy.
Martina Mičková
Zážitky pod zemí i nad zemí
Celodenní návštěva v Národně technickém muzeu v Praze a naše podrobné prohlídky expozic. Technika v domácnosti a výkřiky osob padesát plus: „Jé, to máme ještě doma!“ A na závěr procházka k „Metronomu na Letné“.
Martina Mičková
NEVÍME, kdo to je, ale ZNÁME jeho pseudonym
Výstava nejpopulárnějšího a nejuznávanějšího graffiti umělce na světě. Neobvyklé místo výstavy, kde kázal v minulosti český kněz Jan Hus. Gastronomický zážitek i plná místnost společenských her. Vše v samotném srdci Prahy!
Martina Mičková
Výlet do světa traktorů v naší metropoli
Národní zemědělské muzeum pro malé objevitele, sportovní vyžití i park se sochou Neptuna, vodopádem, chodbičkami a výklenky.
