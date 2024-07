Putování po Slovensku (část první)

Okolí Ružomberka, vodopády i strašidelná dolina jako z hororu. Vydatné deště a zároveň unikáme vedru.

Naše putování po Slovensku probíhalo v létě, kdy se teploty pohybovaly kolem 30 stupňů. Pokud jsme nechtěli s dětmi skončit na koupališti, zvolili jsme procházky lesem, nejlépe k vodopádům. Dopoledne jsme došli k Brankovskému vodopádu, který je svou výškou 55 m nejvyšším vodopádem v Nízkých Tatrách a třetí nejvyšší na Slovensku. Po výstupu k vodopádu jsme se k radosti dětí konečně ubytovali. Zvolili jsme Chalúpky u babky, což byla stylová chaloupka jako z pohádky. Nevítala nás tam žádná „babka“, tu jsem ze sebe udělala až na „fotopointu“, který byl součástí ulice plné stylových chaloupek.

Večer nás napadlo podívat se do lázeňské obce Lúčky. Jako rodinu s dětmi nás nejvíc zajímala přírodní atrakce Lúčanský vodopád. Naše kroky v Lúčkách vedly k této národní přírodní památce, která je přímo v centru obce. Jednou jsme šli k vodopádu večer, podruhé příští den. Večer jsme viděli cestou k vodopádu nasvětlené dřevěné sochy, pěkná podívaná. Vodopád padal z travertinové terasy do malého jezírka. Během následujícího rána hodně pršelo a příští den se nám naskytl pohled na zaplavené chodníky a obrovský, valící se a hučící vodopád, po jezírku ani památky. Nejlépe vše ukazují fotografie. Kdo ví, jak vypadá vodopád v „normálním stavu“, dokáže posoudit sílu deště.

Další den naše putování vedlo do východní části Chočských vrchů, do Kvačianské doliny. V Kvačianské dolině se nacházejí mlýny zvané Oblazy. Cestou jsme viděli působivé skalní útvary i vyhlídky na dolinu. Ukázala se nám pohádková, až strašidelná dolina zahalená v podvečerní temnotě a k tomu poprchalo. „Skvělé na natáčení hororu“, pomyslela jsem si a udělala ponurou fotografii celé scenérie s jediným světýlkem ve světnici. Příště musíme zvolit k návštěvě jinou denní dobu, to už bude ale někdy jindy. A naše putování bude taktéž pokračovat.

Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Cestou k Brankovskému vodopádu.

Brankovský vodopád.

Ráno nás uvítala zatažená obloha.

V dálce Ružomberok a pořádná bouřka.

Obec Lúčky.

Dřevěné sochy před vodopádem.

Rozvodněný Lúčanský vodopád.

Cesta ke Kvačianské dolině.

Výhledy na skalní útvary.