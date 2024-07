Putování po Slovensku (část druhá)

Vzpomínka na nejkrutější soud v historii Liptovského Mikuláše, návštěva nejrozsáhlejší hradní zříceniny ve střední Evropě, pobyt v malém „Vatikánu“ ve Spišském Podhradí i prohlídka Žehry.

Naše putování s dětmi po Slovensku pokračuje dále na východ. Nemohli jsme vynechat Liptovský Mikuláš, tak zvané „město mezi horami“, jak se mu říká.

V centru Liptovského Mikuláše, v Muzeu Janka Kráľa, se nachází Jánošíkova mučírna a Jánošíkova soudní síň, v níž probíhal jeden z nejkrutějších soudů v historii města – výslech a odsouzení Juraje Jánošíka. Kvalitní výklad ve slovenštině byl srozumitelný i dětem.

Jedeme dále, dále na východ. Cestou se nám otevírá úžasný výhled na nejrozsáhlejší hradní zříceninu ve střední Evropě – Spišský hrad. Je vidět z velké dálky několika kilometrů. Naše kroky vedou nejprve do Spišského Podhradí, potažmo do Spišské Kapituly. Spišská Kapitula je od roku 1993 spolu se Spišským hradem pod ochranou světového dědictví UNESCO. Spišská Kapitula byla původně samostatnou obcí, od roku 1948 je městkou částí Spišského Podhradí. Toto církevní městečko leží v kopci. Jeho dominantou je katedrála sv. Martina. Významnou stavbou je také hodinová věž, která se nachází při vstupu do Biskupské zahrady. Chtěli jsme si vychutnat neobvyklou atmosféru tohoto jedinečného místa i přes noc, a proto jsme se ubytovali přímo v centru tohoto fascinujícího místa – v Penzionu sv. Martin. Dobové, historicky zařízené pokoje podtrhly celkovou atmosféru tohoto neobyčejného místa. Kdo nezažije, nepochopí. Nádherný výhled na Spišský hrad nás lákal k jeho návštěvě. Měli jsme štěstí - jeden největších hradních komplexů v Evropě byl v noci krásně nasvícený, jelikož se zde konala významná kulturní akce. Ve dne nás po zřícenině provedl sympatický průvodce, dozvěděli jsme se hodně informací o historii hradu a nechyběla ani ukázka středověké kuchyně. Nedaleko od Spišského hradu, v obci Žehra, se nachází další významná památka. Spišská obec Žehra je známá díky vzácnému římskokatolickému kostelu svatého Ducha, který je zapsán taktéž ve Světovém dědictví UNESCO. Podařilo se mi udělat fotografie z tohoto pěkného putování po Slovensku, které přikládám.

Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Centrum Liptovského Mikuláše.

Jánošíkova mučírna.

Soud s J.Jánošíkem.

Už z velké dálky cestou směrem do Spišského Podhradí byla vidět obrovská zřícenina Spišského hradu.

Katedrála sv. Martina.

Biskupská zahrada - je volně přístupná veřejnosti.

Pohled na Spišský hrad z Biskupské zahrady.

Hodinová věž.

Foto z info tabule.

Penzion sv. Martin.

Dobové zařízení.

Výhled z okna pokoje na Spišský hrad.

Spišský hrad.

Kostel v obci Žehra.

Vzácné fresky světového významu.