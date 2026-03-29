Propojení klasického modelářství s moderními technologiemi
Plánování výletu s dětmi je v současné době jednodušší než kdy dřív. Na víkend jsme se rozjeli do Olomouce, kde probíhala výstava For Model. Věděli jsme „do čeho jdeme“. Výstavu For Model v Olomouci navštěvujeme s dětmi pravidelně. Na výstavě jsme viděli funkční železniční modely a kolejiště, modely letadel, raket a lodí. Na této akci se mi líbí, že se může aktivně zapojovat celá rodina - měli jsme možnost vyzkoušet si některé exponáty, autodráhu, 3D pera i tisk a hlavně jsme si mohli zahrát deskové hry s odborným výkladem. Vyzkoušeli jsme tak například slovní hru Vzkaz v lahvi od Bohemian Games. Snažili jsme předávat „vzkazy“, které byly mnohdy nedokonalé a vznikla tak spousta chybných interpretací. A s nimi pochopitelně i hodně zábavy. Vyhledáváme hry, které jsou pro více osob a tato party hra naše očekávání splnila. Pobavila se celá rodina.
Výstava spojila vzdělání, zábavu i společně strávený čas, na který budou děti dlouho vzpomínat. Už teď se těšíme na další ročník.
Nejvíc ukáží fotografie. Všechny jsou mé vlastní.
Martina Mičková
