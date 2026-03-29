Propojení klasického modelářství s moderními technologiemi

Kombinace zábavy a techniky v jednom z pavilonů na Výstavišti Flora Olomouc. Jedna z největších modelářských výstav u nás. Koná se každoročně a láká tisíce návštěvníků.

Plánování výletu s dětmi je v současné době jednodušší než kdy dřív. Na víkend jsme se rozjeli do Olomouce, kde probíhala výstava For Model. Věděli jsme „do čeho jdeme“. Výstavu For Model v Olomouci navštěvujeme s dětmi pravidelně. Na výstavě jsme viděli funkční železniční modely a kolejiště, modely letadel, raket a lodí. Na této akci se mi líbí, že se může aktivně zapojovat celá rodina - měli jsme možnost vyzkoušet si některé exponáty, autodráhu, 3D pera i tisk a hlavně jsme si mohli zahrát deskové hry s odborným výkladem. Vyzkoušeli jsme tak například slovní hru Vzkaz v lahvi od Bohemian Games. Snažili jsme předávat „vzkazy“, které byly mnohdy nedokonalé a vznikla tak spousta chybných interpretací. A s nimi pochopitelně i hodně zábavy. Vyhledáváme hry, které jsou pro více osob a tato party hra naše očekávání splnila. Pobavila se celá rodina.

Výstava spojila vzdělání, zábavu i společně strávený čas, na který budou děti dlouho vzpomínat. Už teď se těšíme na další ročník.

Nejvíc ukáží fotografie. Všechny jsou mé vlastní.

Výstaviště Flora Olomouc.

Vilík s Májou na lodičce:)

Nechyběl kouř i autentické zvuky.

Lákavě naložený vláček.

Pirátská kolesová říční loď.

Hráli jsme i společenské hry.

Retro hračky ve vitrínách.

Pro pamětníky.

3D tisk.

Autor: Martina Mičková | neděle 29.3.2026 20:53 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Martina Mičková

Jak by mohl vypadat život obyvatel na rudé planetě Mars

Je možné v naší Sluneční soustavě bydlet jinde než na Zemi? Jak by vypadal život lidí na planetě Mars? Jak dlouho tam poletíme? A co tam najdeme?Jak bude vypadat město?

8.3.2026 v 20:42 | Karma: 4,58 | Přečteno: 99x | Poezie a próza

Martina Mičková

V hlubinách oceánu i na tematickém minigolfu

Na návštěvu naší stověžaté krásky jsme měli s dětmi jen několik málo hodin. A tak jsme se snažili skloubit poznání, kulturu i sport. Jak se nám to povedlo?

4.3.2026 v 10:30 | Karma: 3,71 | Přečteno: 136x | Fotoblogy

Martina Mičková

Logické hádanky, které potrápí i pobaví

Kombinace matematiky, logických a jazykových hříček. Je to jedna velká výzva pro bystré hlavičky makovičky.

11.2.2026 v 19:34 | Karma: 5,80 | Přečteno: 192x | Poezie a próza

Martina Mičková

Nový cirkus v srdci industriální Ostravy

Cirkulum proměnilo Gong v prostor plný pohybu a emocí. Festival Cirkulum je prvním mezinárodním festivalem svého druhu na severní Moravě.

9.2.2026 v 19:09 | Karma: 6,40 | Přečteno: 108x | Fotoblogy

Martina Mičková

Odvážný román o osobní volbě a společenském tlaku

Téma interrupce, mít či nemít vlastní děti, psychické zdraví, citlivá otázka osobní volby a tlak okolí.

2.2.2026 v 17:49 | Karma: 3,02 | Přečteno: 108x | Poezie a próza
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...
24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.
28. března 2026  23:44

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...
23. března 2026  16:12

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově
28. března 2026

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...

Ticho a tma pro mě neznamenají prázdnotu. Chci, aby diváci na výstavě byli tady a teď, říká umělkyně

Miroslava Klesalová je absolventkou Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze a...
29. března 2026  19:28

Výstava Step from Darkness otevírá prostor, ve kterém se ticho, tma a zpomalení stávají aktivní...

SZ: Jihomoravský radní Podzimek řídil opilý, přišel o řidičský průkaz

ilustrační snímek
29. března 2026  17:30,  aktualizováno  17:30

Jihomoravský radní pro životní prostředí a znojemský zastupitel Karel Podzimek (ODS) přišel o...

Olomoucké muzeum odhalí fascinující proměny hmyzu na nové výstavě Proměny

ilustrační snímek
29. března 2026,  aktualizováno 

Vlastivědné muzeum v Olomouci chystá novou výstavu Proměny, která návštěvníkům poodhalí fascinující...

Zámek Nebílovy letos bude lákat na prohlídky etikety od baroka po současnost

ilustrační snímek
29. března 2026  15:26,  aktualizováno  15:26

Dobré mravy a etiketa od baroka až po současnost se budou letos prolínat náplní speciálních...

Martina Mičková

  • Počet článků 548
  • Celková karma 6,22
  • Průměrná čtenost 348x
Vášnivá čtenářka, která potřebuje, aby den měl alespoň 48 hodin.

