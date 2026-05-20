Propojení biologie s detektivním příběhem

Dobrodružný příběh nás proměnil ve zvídavé detektivy, kteří se vydali po stopách škodlivých bakterií a viróz. S buňkami Fílou, Týnou, Béďou a Cíťou jsme hledali pravé viníky bolavého bříška a pochopili fungování lidského těla.

Populárně-naučná dětská kniha autorů Bena Elcomba a Terri Po se jmenuje Bolavé bříško. Byla vydána v tomto roce nakladatelstvím Grada Publishing pod značkou Bambook určené mladším čtenářům. Velké pestrobarevné celostránkové ilustrace vysvětlují složité biologické procesy v našem těle. Ideální pro děti, které na první pohled zaujaly.

Vysvětlila jsem tak jednoduše mladším dětem, jaké procesy v těle probíhají, když má člověk průjem, horečku, potravinovou intoleranci nebo zvrací. V knize je fungování těla vysvětleno pomocí detektivního příběhu.

Uvnitř knihy jsme našli konkrétní nápady na pokusy – například s krajíci chleba, na kterých se začnou množit bakterie. Jiný navrhovaný pokus, který jsme si vyzkoušeli ukazuje, proč je hygiena rukou důležitá a jak snadno se můžou šířit i ty nejmenší částečky potencionálně nebezpečného jídla. Super nápady, které rozhodně všem doporučuji vyzkoušet.

Autor: Martina Mičková | středa 20.5.2026 22:08

