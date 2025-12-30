Procházka mezi nasvícenými skleněnými květy

Unikátní podívaná v Křišťálové zahradě. Kouzelný svět křišťálu v srdci Prahy byl naší magickou podvečerní procházkou pod širým nebem.

Křišťálová zahrada je venkovní expozicí skleněných instalací. Nachází se přímo v Botanické zahradě hlavního města Prahy v Troji. Je dílem českého uměleckého skláře Jiřího Pačinka a jeho týmu. Výstava zahrnuje skleněné květiny, rostliny, zvířata a další objekty, které jsou po setmění magicky nasvíceny. Celá naše rodina byla nadšená propracovanými kousky a poctivě jsme hledali v brožurce, o kterou rostlinu se jedná. Některé se nám podařilo přesně identifikovat, jiné jsme hádali. Cestou přes vinici je promítán na kapli sv. Kláry Videomapping Photosystema. Projekce je inspirována světem rostlin, od jejich mikroskopických struktur až po celkové tvary a používá historickou fasádu kaple jako projekční plátno. V rámci výstavy jsme nahlédli i do Výstavního sálu, ve kterém bylo dílo Jiřího Pačinka a seznámili jsme se s příběhem skla.

Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Cestou Vinicí sv.Kláry.

Videomapping vytvořili studenti Ateliéru designu a digitálních technologií.

Videomapping proměnil historickou kapli sv. Kláry v plátno pro digitální umění.

Neuvěřitelná krása.

Zimní procházka, na kterou hned tak nezapomeneme.

Autor: Martina Mičková | úterý 30.12.2025 12:34 | karma článku: 0 | přečteno: 46x

Nahoru, dolů a znovu jinak: Up and Down Remastered

Pražské předvánoční putování zahrnovalo kromě návštěvy tradičních vánočních trhů a unikátních výstav také netradiční divadelní představení.

28.12.2025 v 19:05

Martina Mičková

Na jeden den jsme se stali pasažéry nejluxusnějšího parníku

Náš vánoční výlet do Prahy zahrnoval návštěvu tradičních vánočních trhů, zajímavá divadelní představení až po unikátní výstavy. Jednou z nich byl Titanic. Věděla jsem, že do Prahy připlul už na podzim.

27.12.2025 v 21:40

Martina Mičková

Ostravské Vánoce a kosmická podívaná v Dolních Vítkovicích

Vánoční trhy na Masarykově náměstí, obří vyhlídkové kolo, vůně svařáku, vánoční vykrajovátka i světelná expozice plná planet, hvězd a vesmírných motivů. Tak vypadají Vánoce v Ostravě.

15.12.2025 v 18:30

Martina Mičková

Hledání smyslu života v kostele nebo ve striptýzovém klubu

Jedné stačí chodit ke zpovědi, jiná tráví čas v pánském klubu. Prožívala jsem dva zcela rozdílné životy dvou mladých žen a nestačila se divit.

7.12.2025 v 13:35

Martina Mičková

Krok za krokem vzhůru do nebes

Každá strana je krokem výš. V krásně ilustrované publikaci jsem objevila, co všechno se skrývá nad našimi hlavami: od trávy a stromů až po samotný vesmír.

12.11.2025 v 19:27
