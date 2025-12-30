Procházka mezi nasvícenými skleněnými květy
Křišťálová zahrada je venkovní expozicí skleněných instalací. Nachází se přímo v Botanické zahradě hlavního města Prahy v Troji. Je dílem českého uměleckého skláře Jiřího Pačinka a jeho týmu. Výstava zahrnuje skleněné květiny, rostliny, zvířata a další objekty, které jsou po setmění magicky nasvíceny. Celá naše rodina byla nadšená propracovanými kousky a poctivě jsme hledali v brožurce, o kterou rostlinu se jedná. Některé se nám podařilo přesně identifikovat, jiné jsme hádali. Cestou přes vinici je promítán na kapli sv. Kláry Videomapping Photosystema. Projekce je inspirována světem rostlin, od jejich mikroskopických struktur až po celkové tvary a používá historickou fasádu kaple jako projekční plátno. V rámci výstavy jsme nahlédli i do Výstavního sálu, ve kterém bylo dílo Jiřího Pačinka a seznámili jsme se s příběhem skla.
Všechny fotografie jsou mé vlastní.
Martina Mičková
Nahoru, dolů a znovu jinak: Up and Down Remastered
Pražské předvánoční putování zahrnovalo kromě návštěvy tradičních vánočních trhů a unikátních výstav také netradiční divadelní představení.
Martina Mičková
Na jeden den jsme se stali pasažéry nejluxusnějšího parníku
Náš vánoční výlet do Prahy zahrnoval návštěvu tradičních vánočních trhů, zajímavá divadelní představení až po unikátní výstavy. Jednou z nich byl Titanic. Věděla jsem, že do Prahy připlul už na podzim.
Martina Mičková
Ostravské Vánoce a kosmická podívaná v Dolních Vítkovicích
Vánoční trhy na Masarykově náměstí, obří vyhlídkové kolo, vůně svařáku, vánoční vykrajovátka i světelná expozice plná planet, hvězd a vesmírných motivů. Tak vypadají Vánoce v Ostravě.
Martina Mičková
Hledání smyslu života v kostele nebo ve striptýzovém klubu
Jedné stačí chodit ke zpovědi, jiná tráví čas v pánském klubu. Prožívala jsem dva zcela rozdílné životy dvou mladých žen a nestačila se divit.
Martina Mičková
Krok za krokem vzhůru do nebes
Každá strana je krokem výš. V krásně ilustrované publikaci jsem objevila, co všechno se skrývá nad našimi hlavami: od trávy a stromů až po samotný vesmír.
|Další články autora
