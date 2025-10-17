Příběhy, které nějak souvisí s pobytem mezi bílými zdmi

Příběhy citů, vztahů a lidskosti v místě, kde se běžně řeší život a smrt. Soubor povídek, které jsou propletené a více než reálné. Rozhodně nejsou humorné, spíš vedou k zamyšlení.

Lásky z nemocnice je skvěle napsaná knížka vystihující osudy lidí, kteří jsou nějakým způsobem spjati s nemocnicí. Někteří jsou v nemocnici přímo hospitalizováni, jiní třeba docházejí na návštěvy. Každý z nich má nějaký důvod toto zařízení navštěvovat nebo v něm pobývat. Autorka popisuje tak věrohodně prostředí nemocnice, že čtenář skoro „cítí“ vůni dezinfekce. Co ale považuji za nejpodstatnější, jsou prožitky těch lidí, kteří v příbězích vystupují. Jsou psány životem a s jejich uvažováním, postřehy i chováním se může nejeden čtenář ztotožňovat.

Uvedu příklad: Kdyby si některá maminka, která pobývala jako těhotná v nemocnici na „udržování“ přečetla hned první příběh, určitě by se jí vybavila spousta situací, které sama zažila. Klára, která se rozhodla vychovávat dítě jako svobodná matka, je upoutána na lůžko a jejím jediným rozptýlením mohou být cesty na vyšetření, návštěvy nejlepší kamarádky a vlastní matky. Mezitím má spoustu času vnímat prostředí nemocnice i zvuky, které k ní doléhají z vnějšího, obyčejného života. Třeba řinčení tramvaje, do které nastupují a vystupují každý den v určitou dobu lidé.

V průběhu četby knihy se do jednotlivých příběhů přidávají další postavy a rodinní příslušníci, jejichž osudy jsou nečekaně propletené. Kniha je od české autorky Kateřiny Kubalové, která dříve psala knihy pro děti. Publikace byla vydána v tomto roce nakladatelstvím Grada Publishing pod značkou Cosmopolis. Mně samotnou velmi zaujala, jelikož ráda čtu emotivní příběhy, které se skutečně mohly stát.

Autor: Martina Mičková | pátek 17.10.2025 10:14

Martina Mičková

  • Počet článků 532
  • Celková karma 8,76
  • Průměrná čtenost 352x
Vášnivá čtenářka, která potřebuje, aby den měl alespoň 48 hodin.

