Pražské dobrodružství s teenagery: golfové hole i vlastní nohy
Zažila jsem s rodinkou další úžasný den v našem hlavním městě, přičemž jsem se kromě historických objektů, děl Davida Černého a procházek historickým jádrem snažila teenagery navnadit i na nějakou neobyčejnou sportovní aktivitu. Objevili jsme skvělou zábavu nazvanou fotbalgolf v pražské Pirátí zátoce, která nás zaměstnala na celé dvě hodiny. Stejně jako u minigolfu, tak i u fotbalgolfu jsme měli dostat míček do jamky. Jednalo se o malý fotbalový míč, který jsme měli do jamky dostat na co nejmenší počet kopů. Fotbalgolf v Pirátí zátoce nabízí 27 originálních drah v lesním stínu, což bylo příjemným osvěžením po procházkách pěknou, ale opravdu nadstandardně rozehřátou Prahou. Vyzkoušeli jsme i minigolf, který je situován do velmi neobvyklého prostředí, které mi připomínalo přírodní okrasný park, v jehož středobodu byla umístěna pirátská loď i s přívozem. Dokonalé lákadlo pro děti a potěcha pro oči dospělých.
Během procházek jsme viděli i krásná historická místa, která jsem zvěčnila na fotografiích.
Všechny fotografie jsou mé vlastní.
Martina Mičková
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