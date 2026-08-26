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Pražské dobrodružství s teenagery: golfové hole i vlastní nohy

Nejprve socha Davida Černého. Pak jsme používali jak golfové hole, tak vlastní nohy. Jak efektivně zabavit náctileté v rozpálené Praze. Neobyčejná zábava během pobytu v metropoli.

Zažila jsem s rodinkou další úžasný den v našem hlavním městě, přičemž jsem se kromě historických objektů, děl Davida Černého a procházek historickým jádrem snažila teenagery navnadit i na nějakou neobyčejnou sportovní aktivitu. Objevili jsme skvělou zábavu nazvanou fotbalgolf v pražské Pirátí zátoce, která nás zaměstnala na celé dvě hodiny. Stejně jako u minigolfu, tak i u fotbalgolfu jsme měli dostat míček do jamky. Jednalo se o malý fotbalový míč, který jsme měli do jamky dostat na co nejmenší počet kopů. Fotbalgolf v Pirátí zátoce nabízí 27 originálních drah v lesním stínu, což bylo příjemným osvěžením po procházkách pěknou, ale opravdu nadstandardně rozehřátou Prahou. Vyzkoušeli jsme i minigolf, který je situován do velmi neobvyklého prostředí, které mi připomínalo přírodní okrasný park, v jehož středobodu byla umístěna pirátská loď i s přívozem. Dokonalé lákadlo pro děti a potěcha pro oči dospělých.

Během procházek jsme viděli i krásná historická místa, která jsem zvěčnila na fotografiích.

Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Centrální park Stodůlky . Kdo by to byl řekl, že je to tubus metra?

Trifot Davida Černého je vysoký 12 metrů a tvoří ho obří stativ s hlavou z fotoaparátů.

Od minigolfu k fotbalgolfu.

Místo holí se používají nohy.

Přívoz pro děti.

Vše v pirátském duchu.

Záludné překážky a prostředí jako v pohádce.

Nesměla chybět noční procházka Prahou.

Autor: Martina Mičková | středa 26.8.2026 17:59 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

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Martina Mičková

  • Počet článků 558
  • Celková karma 6,75
  • Průměrná čtenost 346x
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