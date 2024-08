Praha všemi smysly (část třetí)

Jedním z našich dnů během pobytu v Praze, jsem se rozhodla věnovat „pravému českému“ umění. Tedy starému dobrému filmu a jídlu. V obou Češi vynikají.

A tak jsme se vydali do muzea s příznačným názvem NaFilM. Interaktivní muzeum, ve kterém jsme viděli a hlavně jsme si i vyzkoušeli, jak film vzniká. Hodně prvků, které jsme si mohli osahat a vyzkoušet, činilo návštěvu muzea pro děti víc než zábavnou. V jedné z místností jsme si například vyzkoušeli princip rozpohybování obrazu. V jiné místnosti byla klika, kterou bylo možné točit a jako za dávných let si tak promítnout film přímo z filmového pásu. Nejvíc nás bavilo zavřít se do „nahrávacího studia“, tak zvané ruchárny, a sami si ozvučit film. To byla zábava! Jelikož je v muzeu propojena historie filmu s moderními technologiemi, součástí muzea je i virtuální realita. Ve virtuální realitě zde mají i první český film natočený touto formou. Pokud do Prahy a tohoto muzea ještě někdy zavítáme, vyhradím si minimálně dvě a půl hodiny, abych stihla shlédnout i filmy, které zde promítají.

Po výkonu v ruchárně nám vyhládlo. Jelikož jsem se rozhodla navštěvovat tento den stará dobrá česká řemesla, museli jsme ochutnat nejsladší řemeslo na světě, tak jsme zamířili ke Šporkovskému paláci v centru Prahy nedaleko Prašné brány a Obecního domu. Věděli jsme, že je tam vyhlášená cukrárna, tak jsme ji museli vidět a „zažít“ na vlastní kůži. U Cukráře Skály jsme si na chvíli oddechli před ruchem velkoměsta. Vyrábějí zde vlastní zákusky podle receptur Lukáše Skály, špičkového mistra v cukrářském oboru. Ve vitrínách jsme viděli osmnáct druhů perfektně vypadajících zákusků a v nabídce bylo osm druhů kopečkových zmrzlin. Překvapilo nás, že z prodejny bylo vidět přímo do výroby, kde sladké výrobky vznikají. To se líbilo hlavně dětem.

Den uběhl jako voda a nedokázala bych odjet z Prahy a nenavštívit Vyšehrad. Přikládám nádherné výhledy z tohoto památného místa i trochu záběrů z procházky po vyšehradském hřbitově. Tak zase někdy …

Rozpohybování obrazu.

Nahrávací studio.

V ruchárně jsme ozvučili film, paráda!

Lev a písnička, režie: Břetislav Pojar. Studio loutkového filmu v Praze 1959.

Cukrářství Ve Šporkovském paláci, pastva pro oči.

Je vidět do výroby.

Bazilika sv.Petra a Pavla na Vyšehradě.

Vyšehradský hřbitov.

Hrob hud. skladatele Bedřicha Smetany.