Pohádky, které nás zavedou na reálná místa

Během našich výletů po vlastech českých i moravských jsem se inspirovala knížkou Pohádkopis. Dostala jsem se tak na Hukvaldy, do Znojma, na Třeboňsko, do Telče, do Mikulova i k Černému jezeru na Šumavě.

Kniha z nakladatelského domu Grada vyšla pod značkou Bambook, která se zaměřuje na mladší čtenáře. Místa, o kterých se v knížce píše, se dají skutečně navštívit. Před výletem ke zřícenině hradu Hukvaldy mi přišlo ideální přečíst dětem před spaním příběh nazvaný O tom, jak se všichni pletli, který je situován do městečka Hukvaldy. Než jsme navštívili Znojmo, tak jsem zvolila pohádku O ztraceném čase. Líbilo se mi, že kromě pěkného pohádkového příběhu v sobě pohádka nesla i hlubší myšlenku. A to takovou, že opravdovou radost člověku může přinést to, o co se musí bát. Navštívili jsme v ní spletité znojemské podzemí. V knize jsme se dostali i na další významná místa – a to na hrady, kopce, skaliska, zámky či řeky. Věřím, že nám budou inspirací před dalšími prázdninovými výlety. Autor Tomáš Syrovátka se záměrně inspiroval turisticky lákavými a známými lokalitami na území Čech a Moravy. Pro děti jsou přitažlivé i obrázky ilustrátora Jakuba Cenkla. Každá pohádka je jakousi výzvou, abychom si ji s dětmi nejprve přečetli a teprve potom na dané místo společně vyrazili. Přeje nám tak vlastně šťastnou cestu…