Po stopách historie v Olomouci

Olomoucká historie, Vlastivědné muzeum, Výstava Příběhy palných zbraní, restaurace ve starodávném domě s pozoruhodným názvem a historií i večerní procházka Olomoucí.

Hanácká metropole je nejen skvělým cílem pro sportovní vyžití, pro gastronomii, pro studium, ale také pro historiky. S dětmi je možné v tomto městě navštívit obrovské množství krásných míst. Zaměřili jsme se tentokrát na historii a snažili jsme se, aby byla pro děti co možná nejpřitažlivější.

První, co většinu napadne, když se řekne historie, je muzeum. Vlastivědné muzeum v Olomouci nás velice mile překvapilo. Bonusem k návštěvě muzea byla Výstava Příběhy palných zbraní, která zde právě probíhá. Výstava Příběhy palných zbraní v sále sv. Kláry představuje ucelenou kolekci ručních palných zbraní vytvořených a užívaných od počátku 17. století po současnost. Výstava je naprosto unikátní. Ukazuje více než tři stovky vojenských, civilních, loveckých i sportovních palných zbraní, jejichž způsob nabíjení a fungování je prezentován na moderních video záznamech, které jsou součástí výstavy. Některé zbraně je možné si za přítomnosti personálu i osahat. Další naše kroky vedly do stálých expozic, jimiž jsou například Příroda Olomouckého kraje, Příroda – od počátku bez konce, Příběh kamene, Galerie osobností Olomouckého kraje, Od kolébky do hrobu nebo Herbárium.

Jelikož hlad nelze nijak ošálit, museli jsme najít místo, kde ho zaženeme. Z hlediska historie jsme navštívili zcela ojedinělou restauraci. Jmenuje se totiž Restaurace U Červeného volka.

Název je doložen už od roku 1630 a od té doby se nezměnil. Bývala to cechovní hospoda olomouckých stolařů. Pomáhala také vandrujícím tovaryšům, kteří přicházeli do Olomouce, aby se naučili stolařině u stolařských mistrů. Majitelé hospody se sice střídali, ale název zůstával stále stejný. Interiér restaurace nás přenesl do dávné minulosti. Našli jsme zde staré hudební nástroje, kasu i brusle. Překvapivě jsme se ocitli na hranici muzea a útulné restaurace. Vynikající kulinářské umění na sebe nedalo dlouho čekat a hlad byl pryč. Za celý den jsem pořídila nepřeberné množství fotografií z tohoto královského města. Na jeho další návštěvu se budeme opět těšit a věřím, že ji v dohledné době uskutečníme.

Všechny fotky jsou mé vlastní.

Flora Olomouc – Smetanovy sady.

U Rozária.

Dolní náměstí – Neptunova kašna.

Vchod k Hornímu náměstí.

Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Výstava Příběhy palných zbraní.

Perkusní puška v holi.

Perkusní pistole – pepřenka.

Expozice věnovaná geologii.

Interaktivní prvky – pytlíčky s vůněmi, otevírací šuplíky.....

Soubor lékárenských stojatek.

Zmije obecná.

Budova s dlouhou historií.