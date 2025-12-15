Ostravské Vánoce a kosmická podívaná v Dolních Vítkovicích

Vánoční trhy na Masarykově náměstí, obří vyhlídkové kolo, vůně svařáku, vánoční vykrajovátka i světelná expozice plná planet, hvězd a vesmírných motivů. Tak vypadají Vánoce v Ostravě.

Součastní adventních akcí je také Světelný park v Dolní oblasti Vítkovic. Tato světelná instalace zobrazuje planety naší sluneční soustavy, hvězdné objekty a další vesmírné motivy.

Vesmírný park uprostřed industriální Ostravy nás oslnil půl milionem světýlek. Kromě osvícených planet, raket, létajících talířů i astronautů jsme si přečetli zajímavosti o Malém princi, který navštívil na své cestě pět planet obydlených dospělými, kteří reprezentovali různé lidské nedostatky. Mohli jsme si prohlédnout nasvícenou planetu lampáře, pijana i marnivce a nechybělo světelné vyobrazení přátelství s liškou. Zábava je tak propojena s poznáním.

„Bo Ostravu mám fakt rada, pořidila sem hodně fotek. Tak je tady k těm mojim kecum davam. Ať tu paradu všeci vidi. A že se to všetkym libi, to je jasnačka!!!“

Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Výhled na Masarykovo náměstí.

Planeta : Pijan

Planeta: Lampář

Planeta: Marnivec

Vesmír uprostřed industriální Ostravy.

Autor: Martina Mičková | pondělí 15.12.2025 18:30 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Martina Mičková

  • Počet článků 537
  • Celková karma 4,93
  • Průměrná čtenost 351x
Vášnivá čtenářka, která potřebuje, aby den měl alespoň 48 hodin.

