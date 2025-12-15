Ostravské Vánoce a kosmická podívaná v Dolních Vítkovicích
Součastní adventních akcí je také Světelný park v Dolní oblasti Vítkovic. Tato světelná instalace zobrazuje planety naší sluneční soustavy, hvězdné objekty a další vesmírné motivy.
Vesmírný park uprostřed industriální Ostravy nás oslnil půl milionem světýlek. Kromě osvícených planet, raket, létajících talířů i astronautů jsme si přečetli zajímavosti o Malém princi, který navštívil na své cestě pět planet obydlených dospělými, kteří reprezentovali různé lidské nedostatky. Mohli jsme si prohlédnout nasvícenou planetu lampáře, pijana i marnivce a nechybělo světelné vyobrazení přátelství s liškou. Zábava je tak propojena s poznáním.
„Bo Ostravu mám fakt rada, pořidila sem hodně fotek. Tak je tady k těm mojim kecum davam. Ať tu paradu všeci vidi. A že se to všetkym libi, to je jasnačka!!!“
Všechny fotografie jsou mé vlastní.
Martina Mičková
Hledání smyslu života v kostele nebo ve striptýzovém klubu
Jedné stačí chodit ke zpovědi, jiná tráví čas v pánském klubu. Prožívala jsem dva zcela rozdílné životy dvou mladých žen a nestačila se divit.
Martina Mičková
Krok za krokem vzhůru do nebes
Každá strana je krokem výš. V krásně ilustrované publikaci jsem objevila, co všechno se skrývá nad našimi hlavami: od trávy a stromů až po samotný vesmír.
Martina Mičková
Tisíce kostek, nekonečno nápadů
Svět kostek opět v Olomouci! Celosvětově známé kostičky zaplnily pavilon na olomouckém výstavišti.
Martina Mičková
Večer duchů na Svatém Kopečku
Nejstrašidelnější noc v roce uprostřed zoologické zahrady. Dvě strašidelné stezky, plno hrůzostrašných bytostí a magická atmosféra. A samozřejmě živá zvířata, na které se rádi jezdíme dívat v každou roční dobu.
Martina Mičková
Příběhy, které nějak souvisí s pobytem mezi bílými zdmi
Příběhy citů, vztahů a lidskosti v místě, kde se běžně řeší život a smrt. Soubor povídek, které jsou propletené a více než reálné. Rozhodně nejsou humorné, spíš vedou k zamyšlení.
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují je nošením sov do Atén....
Nový rok zahájí Česká Lípa s provizoriem, o rozpočtu se bude jednat až v lednu
Nový rok zahájí Česká Lípa znovu s rozpočtovým provizoriem, pro úřad a městské organizace to...
Mladá Boleslav vstoupí do příštího roku opět s rozpočtovým provizoriem
Mladá Boleslav bude na začátku příštího roku stejně jako v předchozích letech hospodařit v...
Hradci Králové hrozí od ČIŽP pokuta za stavbu stezky na okraji hradeckých lesů
Městu Hradec Králové hrozí pokuta za porušení zákonů na ochranu životního prostředí při stavbě...
Vedení Zlínského kraje chce do roku 2028 investovat do nemocnic nebo dopravy
Vedení Zlínského kraje chce investovat do modernizace čtyř krajských nemocnic. Usiluje i o...
- Počet článků 537
- Celková karma 4,93
- Průměrná čtenost 351x