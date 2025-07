Olomouc plná růží

Olomoucké Rozárium, ugandská placka rolex i orloj na Horním náměstí aneb Jak prožít jeden pěkný den v Olomouci.

Olomoucké Rozárium je krásnou, rozsáhlou růžovou zahradou, která je veřejnosti zdarma volně přístupná. Nachází se v Bezručových sadech. S dětmi je to perfektní zastávka v horkém letním dni – jsou zde houpačky, lehátka na relax a hlavně je to klidné místo, kde můžeme posvačit nebo si udělat přímo piknik. Každoročně v červnu se tu koná festival Vyznání růžím, na který jsem se bohužel ještě nikdy nedostala, ale věřím, že si snad v budoucnu tento sen splním. Cestou k orloji jsme se zastavili na snídaňové menu do bistra s opravdu neobyčejným názvem Bistrá kráva. Češtinářům tento nápis musí brnkat na nervy… Je to jedno z mála míst, kde jsou v nabídce veganské, vegetariánské i bezlepkové pokrmy. My jsme si dali vajíčka na různé způsoby a hlavně zkusili tak zvaný rolex, což je ugandské jídlo – placka s vaječnou omeletou a zeleninou.

Jelikož mám ráda historii, zamířili jsme s dětmi na Horní náměstí, kde se nachází známý orloj. Orloj má svou specifickou historii. Dětem jsem chtěla hlavně ukázat, že je obklopený mozaikovou výzdobou: Jízda králů ve vrcholu, postavy pracujících po stranách a medailony s měsíčními motivy. Olomouc mě jako historické město asi nikdy neomrzí. Je zde pořád co nového objevovat a na stará dobrá místa se vracet. Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Spousta relaxačních míst v Rozáriu.

Ugandský pokrm – rolex – placka s vaječnou omeletou a zeleninou.

Olomoucký orloj.

Jízda králů.