Odvážný román o osobní volbě a společenském tlaku

Téma interrupce, mít či nemít vlastní děti, psychické zdraví, citlivá otázka osobní volby a tlak okolí.

Publikace s názvem Jalová byla vydána v loňském roce nakladatelstvím Grada Publishing pod značkou Cosmopolis. Autorkou je Lucie Hřebečská. Hlavní hrdinka Zuzana zkrátka za nic na světě nechce být matkou. Při představě reálného těhotenství by si přála podtlakem porušit zažívací ústrojí, děložní stěnu, vydávit endometrium i všechno, co děloha obsahuje. Závažné téma autorka dokáže psát s nadhledem a vyloudit u čtenářů úsměv. Pobavila jsem se už tím, kdy Zuzana, ještě před termínem menses, navštívila lékařku a dožadovala se interrupce. Vyhledávala v ordinaci ultrazvuk, sama přebírala lékařce z ruky sondu a snažila se přesvědčit sebe i okolí, že vidí zárodek. Zuzana se musí vypořádat s tlakem okolí, společenskými očekáváními a vlastním vnitřním bojem o kontrolu nad osobním intimním životem i tělem. Během příběhu jsem se zamýšlela nad potratovým právem, psychickým zdravím hlavní postavy i společenským tlakem. Přitom tak „těžké téma“ je napsáno humorně a velmi čtivě.

Součástí publikace jsou rovněž doslovy organizací Konsent a Amnesty International, které doplňují kontext k probíraným otázkám.

Autor: Martina Mičková | pondělí 2.2.2026 17:49

Martina Mičková

