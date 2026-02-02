Odvážný román o osobní volbě a společenském tlaku
Publikace s názvem Jalová byla vydána v loňském roce nakladatelstvím Grada Publishing pod značkou Cosmopolis. Autorkou je Lucie Hřebečská. Hlavní hrdinka Zuzana zkrátka za nic na světě nechce být matkou. Při představě reálného těhotenství by si přála podtlakem porušit zažívací ústrojí, děložní stěnu, vydávit endometrium i všechno, co děloha obsahuje. Závažné téma autorka dokáže psát s nadhledem a vyloudit u čtenářů úsměv. Pobavila jsem se už tím, kdy Zuzana, ještě před termínem menses, navštívila lékařku a dožadovala se interrupce. Vyhledávala v ordinaci ultrazvuk, sama přebírala lékařce z ruky sondu a snažila se přesvědčit sebe i okolí, že vidí zárodek. Zuzana se musí vypořádat s tlakem okolí, společenskými očekáváními a vlastním vnitřním bojem o kontrolu nad osobním intimním životem i tělem. Během příběhu jsem se zamýšlela nad potratovým právem, psychickým zdravím hlavní postavy i společenským tlakem. Přitom tak „těžké téma“ je napsáno humorně a velmi čtivě.
Součástí publikace jsou rovněž doslovy organizací Konsent a Amnesty International, které doplňují kontext k probíraným otázkám.
Martina Mičková
Od frčka po tučňáka
Rádi navštěvujeme zoo a zjišťujeme zajímavosti o zvířatech. Museli jsem si tedy nutně přečíst jednu knihu, která se tohoto tématu dotýká.
Martina Mičková
Zasněžená Olomouc: Procházka zimním městem
Bílá Olomouc s vánoční výzdobou. Tichá procházka Horním a Dolním náměstím, Šatovkou i Smetanovými sady.
Martina Mičková
Medicínská osvěta laiků i výtvarník David Černý
Těla v pohybu ve všech detailech i galerie provokativního výtvarníka Davida Černého. Zajímavé, fascinující.
Martina Mičková
Procházka mezi nasvícenými skleněnými květy
Unikátní podívaná v Křišťálové zahradě. Kouzelný svět křišťálu v srdci Prahy byl naší magickou podvečerní procházkou pod širým nebem.
Martina Mičková
Nahoru, dolů a znovu jinak: Up and Down Remastered
Pražské předvánoční putování zahrnovalo kromě návštěvy tradičních vánočních trhů a unikátních výstav také netradiční divadelní představení.
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Po srážce dvou vozidel na dálnici D55 uzavřela policie provoz v obou směrech
Na konci úseku dálnice D55 u Napajedel na Zlínsku navazujícím na silnici I/55 se dnes večer srazilo...
Ústecký kraj hledá firmu, jež zhruba za miliardu vybuduje transformační centrum
Ústecký kraj hledá firmu, která zhruba za miliardu korun přestaví pavilonovou školu ve Staré ulici...
Ústecký kraj hledá firmu, jež zhruba za miliardu vybuduje transformační centrum
Ústecký kraj hledá firmu, která zhruba za miliardu korun přestaví pavilonovou školu ve Staré ulici...
Zaplať školné a maturita spadne do klína? Mýtus o soukromých školách naráží na realitu
Představa, že na soukromé střední škole stačí zaplatit školné a maturita přijde sama, patří k...
Prodej rodinného domu 198 m2, pozemek 2.531m2 - Močidlec
Pšov - Močidlec, okres Karlovy Vary
2 950 000 Kč
- Počet článků 544
- Celková karma 7,53
- Průměrná čtenost 349x