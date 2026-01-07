Od frčka po tučňáka
Malý chlapec Hugo bydlí se svými rodiči v zoo. Přestěhovali se tam, protože tatínek zde dostal práci jako veterinář. Po této úvodní informaci jsem se ocitla v zoo a s dětmi jsme začali zjišťovat zajímavosti o zvířatech. Autorkou publikace V zoo mě to stále baví je Eva Horáková. Knihu doprovázejí pěkné barevné ilustrace Michaely Bergmanové. Všechny podporují zážitek ze čtení, jsou opravdu povedené. Publikace byla vydána loni v nakladatelství Portál.
Kniha je vyprávěna v první osobě chlapcem Hugem. Jeho pobyt v zoologické zahradě je prokládán příběhy zvířat pojednávající o tom, co zažili jejich předci, když ještě žili ve volné přírodě. Díky pěkně napsaným příběhům jsem se dozvěděla, co je to a jak vypadá frček. Tato informace byla nová nejen pro mé děti, ale i pro mě. Mezi další zvířata, o nichž jsme se dočetli zajímavosti, jsou bodlok, páv, lev, potkan, ježura nebo tučňák. Všechny zajímavosti jsou založeny na pravdě – přizpůsobení organismů zvířat v prostředí, v němž žijí, vzájemné vztahy mezi zvířaty a jejich chování. Informace jsou podány formou poutavých příběhů, aby byly srozumitelné mladším čtenářům.
Kniha je doporučena začínajícím čtenářům, ale myslím, že informace z ní mohou obohatit i větší děti.
Martina Mičková
Zasněžená Olomouc: Procházka zimním městem
Bílá Olomouc s vánoční výzdobou. Tichá procházka Horním a Dolním náměstím, Šatovkou i Smetanovými sady.
Martina Mičková
Medicínská osvěta laiků i výtvarník David Černý
Těla v pohybu ve všech detailech i galerie provokativního výtvarníka Davida Černého. Zajímavé, fascinující.
Martina Mičková
Procházka mezi nasvícenými skleněnými květy
Unikátní podívaná v Křišťálové zahradě. Kouzelný svět křišťálu v srdci Prahy byl naší magickou podvečerní procházkou pod širým nebem.
Martina Mičková
Nahoru, dolů a znovu jinak: Up and Down Remastered
Pražské předvánoční putování zahrnovalo kromě návštěvy tradičních vánočních trhů a unikátních výstav také netradiční divadelní představení.
Martina Mičková
Na jeden den jsme se stali pasažéry nejluxusnějšího parníku
Náš vánoční výlet do Prahy zahrnoval návštěvu tradičních vánočních trhů, zajímavá divadelní představení až po unikátní výstavy. Jednou z nich byl Titanic. Věděla jsem, že do Prahy připlul už na podzim.
|Další články autora
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna....
Ústecký kraj půjčí sociálním službám peníze kvůli neschválenému rozpočtu ČR
Ústecký kraj půjčí 39 milionů korun organizacím poskytujícím nepobytové sociální služby. Česká...
V Ústí nad Labem opět stály kolony, tentokrát kvůli prasklému potrubí
Dopravu v Ústí nad Labem komplikuje od dnešního odpoledne havárie vodovodu a propad silnice v...
Sinice v lipenské přehradě způsobily, že se na hladině vytvořil zelený led
Sinice v lipenské přehradě na konci loňského roku způsobily, že se na hladině vytvořil do zelena...
Buřinky i aktovky. Fanoušci Monty Pythonů se městy prošli švihlou chůzí
Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci britské komediální...
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...
- Počet článků 543
- Celková karma 6,83
- Průměrná čtenost 349x