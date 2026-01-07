Od frčka po tučňáka

Rádi navštěvujeme zoo a zjišťujeme zajímavosti o zvířatech. Museli jsem si tedy nutně přečíst jednu knihu, která se tohoto tématu dotýká.

Malý chlapec Hugo bydlí se svými rodiči v zoo. Přestěhovali se tam, protože tatínek zde dostal práci jako veterinář. Po této úvodní informaci jsem se ocitla v zoo a s dětmi jsme začali zjišťovat zajímavosti o zvířatech. Autorkou publikace V zoo mě to stále baví je Eva Horáková. Knihu doprovázejí pěkné barevné ilustrace Michaely Bergmanové. Všechny podporují zážitek ze čtení, jsou opravdu povedené. Publikace byla vydána loni v nakladatelství Portál.

Kniha je vyprávěna v první osobě chlapcem Hugem. Jeho pobyt v zoologické zahradě je prokládán příběhy zvířat pojednávající o tom, co zažili jejich předci, když ještě žili ve volné přírodě. Díky pěkně napsaným příběhům jsem se dozvěděla, co je to a jak vypadá frček. Tato informace byla nová nejen pro mé děti, ale i pro mě. Mezi další zvířata, o nichž jsme se dočetli zajímavosti, jsou bodlok, páv, lev, potkan, ježura nebo tučňák. Všechny zajímavosti jsou založeny na pravdě – přizpůsobení organismů zvířat v prostředí, v němž žijí, vzájemné vztahy mezi zvířaty a jejich chování. Informace jsou podány formou poutavých příběhů, aby byly srozumitelné mladším čtenářům.

Kniha je doporučena začínajícím čtenářům, ale myslím, že informace z ní mohou obohatit i větší děti.

Autor: Martina Mičková | středa 7.1.2026 19:00 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Martina Mičková

  • Počet článků 543
  • Celková karma 6,83
  • Průměrná čtenost 349x
Vášnivá čtenářka, která potřebuje, aby den měl alespoň 48 hodin.

