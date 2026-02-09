Nový cirkus v srdci industriální Ostravy
Žasla jsem nad spojením akrobacie, divadla a hudby v syrové architektuře bývalého plynojemu. Výkony umělců byly fantastické a dokázaly si získat publikum od nejmladších až po dospěláky. Opět jsem se přesvědčila, že Ostrava, má srdcovka, je otevřená progresivním formám současného umění a dokáže nabídnout kulturní zážitky evropské úrovně. Vítejte na mém fotoblogu.
Všechny fotografie jsou mé vlastní.
Martina Mičková
Odvážný román o osobní volbě a společenském tlaku
Téma interrupce, mít či nemít vlastní děti, psychické zdraví, citlivá otázka osobní volby a tlak okolí.
Martina Mičková
Od frčka po tučňáka
Rádi navštěvujeme zoo a zjišťujeme zajímavosti o zvířatech. Museli jsem si tedy nutně přečíst jednu knihu, která se tohoto tématu dotýká.
Martina Mičková
Zasněžená Olomouc: Procházka zimním městem
Bílá Olomouc s vánoční výzdobou. Tichá procházka Horním a Dolním náměstím, Šatovkou i Smetanovými sady.
Martina Mičková
Medicínská osvěta laiků i výtvarník David Černý
Těla v pohybu ve všech detailech i galerie provokativního výtvarníka Davida Černého. Zajímavé, fascinující.
Martina Mičková
Procházka mezi nasvícenými skleněnými květy
Unikátní podívaná v Křišťálové zahradě. Kouzelný svět křišťálu v srdci Prahy byl naší magickou podvečerní procházkou pod širým nebem.
