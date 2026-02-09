Nový cirkus v srdci industriální Ostravy

Cirkulum proměnilo Gong v prostor plný pohybu a emocí. Festival Cirkulum je prvním mezinárodním festivalem svého druhu na severní Moravě.

Žasla jsem nad spojením akrobacie, divadla a hudby v syrové architektuře bývalého plynojemu. Výkony umělců byly fantastické a dokázaly si získat publikum od nejmladších až po dospěláky. Opět jsem se přesvědčila, že Ostrava, má srdcovka, je otevřená progresivním formám současného umění a dokáže nabídnout kulturní zážitky evropské úrovně. Vítejte na mém fotoblogu.

Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Multifunkční aula Gong.

Autor: Martina Mičková | pondělí 9.2.2026 19:09

Martina Mičková

Martina Mičková

Martina Mičková

Martina Mičková

Martina Mičková

Martina Mičková

  • Počet článků 545
  • Celková karma 7,11
  • Průměrná čtenost 348x
Vášnivá čtenářka, která potřebuje, aby den měl alespoň 48 hodin.

