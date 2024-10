Nemohla za to, že je židovka…

Jak vypadal život židů za druhé světové války? Jaká nařízení museli respektovat? Jak vše vylíčit dnešním dětem?

Pomohla mi jedna pěkně napsaná publikace: Gábi, schovej se! Pravdivě napsaná knížka, během níž se prostřednictvím vyprávění jedné malé holčičky malí čtenáři dozví, jaké postavení měli židé za druhé světové války.

Autorkou je kanadská spisovatelka Kathy Kacer, která se zaměřuje především na předávání pravdivých informací o holokaustu dětem. Každá z kapitol je uvedena černobílou ilustrací Ester Kuchynkové. Autorka v knize líčí špatné postavení židovské populace na Slovensku během druhé světové války na životě jedné židovské rodiny. Věrně zobrazuje postupné zhoršování životních podmínek židů od „šuškandy“ ohledně náboženství, přes nucenou školní segregaci, dotýká se otázky zaměstnávání židů až po úplný zákaz chození židovským dětem do škol, zákaz vycházení a s tím související rozpad kamarádství. Celkově je výborně popsáno roztříštění sociálních vazeb mezi křesťany a židy na ukázkovém kamarádství hlavní hrdinky-židovky a její nejlepší přítelkyně-křesťanky. To vše je napsáno způsobem, jemuž rozumí i děti zhruba od 12 let věku.

Všudypřítomná atmosféra strachu je vylíčena formou, která malé čtenáře nestresuje, ale podává jim věrný obrázek, jak se asi židé za druhé světové války cítili.

Knihu rozhodně doporučuji k přečtení dětem kolem jedenácti, dvanácti let věku, nejlépe s rodiči. Vydalo ji nakladatelství Portál.

Malá ukázka z knihy:

„Několik minut jsme tam všichni stáli a snažili se to pochopit. Už nebudeme chodit do školy! ……

Kdykoli jindy v životě bychom byli rádi, že je škola zavřená. Ale teď ne. Teď jsme věděli, že se stalo něco vážného. Bylo to další nařízení, které nás oddělovalo od ostatních. Naše životy nám byly postupně odebírány a s každým dalším nařízením jsme byli o něco vyděšenější.“

(str. 67 - 68 Gábi, schovej se!).

Zdrojem obrázků je nakladatelství Portál.