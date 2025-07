Nejmodernější planetárium na světě a historická knihovna ve Strahovském klášteře

Návštěva supermoderního planetária i prohlídka výjimečné knihovny s dvěma historickými sály ve Strahovském klášteře.

Naše kroky v Praze vedly do Stromovky, kde se nachází nově zmodernizované planetárium. Planetárium má inovativní LED kopuli s více než 45 miliony RGB diod. Jde o první a zároveň zatím největší LED planetárium v Evropě. Podařilo se nám shlédnout pořad o unikátní vesmírné misi Voyager. Podařilo se je správný výraz, doporučuji zajistit si vstupenky dlouho dopředu, bývá vyprodáno. Podívaná je dechberoucí. LED technologie umožňuje skutečný kontrast s „černým nebem“ – hvězdy svítí jemně nebo intenzivně podle skutečnosti. Krásná podívaná je i ve foyeru, kde se nachází LED filmová stěna.

Po takovémto zážitku se jen těžko hledá „něco většího“. Jsme milovníci pohádek i večerníčků a tak jsme zamířili do Strahovského kláštera. Proč do kláštera?

Česká televize ve spolupráci se Strahovským klášterem připravila unikátní výstavu k 60. výročí tohoto nejdéle vysílaného pořadu. Nese název Večerníček slaví 60let. Krásná, interaktivní výstava nás zaujala na celé dvě hodiny a věřím, že bychom se dokázali zabavit i déle, kdybychom si šli třeba poskládat Večerníčkovu čepici, což využili zejména rodiče mladších dětí.

My jsme se šli podívat na klenoty Strahovského kláštera. Velice jsem se těšila na unikátní historickou knihovnu. Strahovská knihovna, součást Strahovského kláštera, je významnou památkou a uchovává cenné historické knihy. Z důvodu ochrany těchto knih před nepříznivými vlivy, jako je zvýšená vlhkost a vysoká prašnost, není umožněn volný vstup do historických sálů knihovny. Při současném velkém počtu návštěvníků by byl ohrožen dobrý stav fresek, mobiliáře, a zejména samotných knih, přesněji řečeno jejich historických vazeb. Pokud chtějí návštěvníci vstoupit do výjimečné knihovny s dvěma historickými sály, musejí si objednat buď tzv. Speciální prohlídku knihovny, nebo tzv. Komentovanou prohlídku kláštera, při které jednak vstoupí do knihovních sálů, a navíc se dostanou i do dalších částí kláštera – například do soukromé konventní zahrady, do historických sálů a také do baziliky. Nyní základní okruh zahrnuje expozici o knihovně, kabinet kuriozit, je možné nahlédnout bez vstupu do knihovních sálů a následuje i prohlídka nedávno zrenovované obrazárny.

Při našem prozkoumávání Prahy se snažím vybírat aktivity, při nichž se nejen pobavíme, ale taky se něčemu naučíme. Tentokrát se mi podařilo rozšířit obzory v historii i astronomii, a to na těch nejkrásnějších a troufnu si napsat i nejvýznamnějších místech, která můžeme u nás navštívit.

Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Planetárium ve Stromovce.

Atlantis předsálí – plně funkční replika pilotní kabiny raketoplánu Atlantis v měřítku 1:1.

Strahovský klášter. Večerníček zde slaví 60 let.

Maketa Strahovského kláštera.

Knihovní sály v klášteře.