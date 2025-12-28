Nahoru, dolů a znovu jinak: Up and Down Remastered
Inscenace Up End Down Remastered souboru Cirk La Putyka ve mně vzbudila takovou škálu emocí, že si nejsem jistá, zda je dokážu nastínit ve fotografích. Poprvé jsem se ocitla na domovské scéně Jatka78 v Praze, kde na mě čekalo obrovské překvapení. Procítěné herecké výkony, neuvěřitelné akrobatické vystoupení. Vše doprovázeno jedenácti úžasnými muzikanty, kteří dodali celé inscenaci grády. Představení v sobě kombinuje činohru s akrobacií na teeterboardu a závěsnou akrobacii. Příběh o lidech, kteří balancují mezi nebem a zemí. Nádherné. Vše v době nekrásnějších svátků ve vánoční Praze. Vítejte na mém fotoblogu.
Všechny fotografie jsou mé vlastní.
Martina Mičková
