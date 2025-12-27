Na jeden den jsme se stali pasažéry nejluxusnějšího parníku
Výstava představuje stovky originálních artefaktů vytažených ze dna Atlantiku. Připadá mi až neuvěřitelné, že se dochovaly. Na začátku prohlídky jsme obdrželi s dětmi palubní lístek se jménem skutečného pasažéra a sledovali jeho osud. V průběhu výstavy jsme se dozvěděli, co jsme zažili a na konci, zda jsme přežili. Naučné, fascinující. Výstava nabízí věrné rekonstrukce kajut, jídelny, kavárny, strojovny a spoustu dalších částí lodi. Vše je doprovázeno dobovými filmy, které jsme mohli shlédnout. Viděli jsme dobové předměty cestujících, kteří tou dobou cestovali, dotkli jsme se ledovce a celou dobu si připadali jako pasažéři, kteří na Titanicu skutečně pluli. Jako nejzajímavější interaktivní prvek považuji záchranný člun, který byl vyobrazen na podlaze ve skutečné velikosti a bylo možné vyzkoušet, kolik lidí by asi do člunu ve skutečnosti mohlo nasednout. Rozkaz kapitána Smitha zněl: „Ženy a děti napřed“, což není překvapující výrok. Smutné je, že do některých člunů nasedlo daleko méně pasažérů, než mohl pojmout. Ačkoli byla kapacita 1 178 osob, mnoho člunů nebylo během evakuace plně naloženo a zachránilo se méně lidí. Nedostatečný počet člunů a také neefektivní evakuace byly hlavními příčinami vysokého počtu obětí.
Dodnes k zamyšlení…
Martina Mičková
Ostravské Vánoce a kosmická podívaná v Dolních Vítkovicích
Vánoční trhy na Masarykově náměstí, obří vyhlídkové kolo, vůně svařáku, vánoční vykrajovátka i světelná expozice plná planet, hvězd a vesmírných motivů. Tak vypadají Vánoce v Ostravě.
Martina Mičková
Hledání smyslu života v kostele nebo ve striptýzovém klubu
Jedné stačí chodit ke zpovědi, jiná tráví čas v pánském klubu. Prožívala jsem dva zcela rozdílné životy dvou mladých žen a nestačila se divit.
Martina Mičková
Krok za krokem vzhůru do nebes
Každá strana je krokem výš. V krásně ilustrované publikaci jsem objevila, co všechno se skrývá nad našimi hlavami: od trávy a stromů až po samotný vesmír.
Martina Mičková
Tisíce kostek, nekonečno nápadů
Svět kostek opět v Olomouci! Celosvětově známé kostičky zaplnily pavilon na olomouckém výstavišti.
Martina Mičková
Večer duchů na Svatém Kopečku
Nejstrašidelnější noc v roce uprostřed zoologické zahrady. Dvě strašidelné stezky, plno hrůzostrašných bytostí a magická atmosféra. A samozřejmě živá zvířata, na které se rádi jezdíme dívat v každou roční dobu.
|Další články autora
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....
Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu
Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...
Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...
Policisté evakuovali obchodní centrum v Teplicích, anonym hrozil střelbou
Kvůli anonymní výhružce střelbou evakuovali policisté obchodní centrum v Teplicích. Po důkladné...
Kralupské městská knihovna poprvé představila nové sídlo v bývalém pivovaru
Kralupská městská knihovna dnes poprvé veřejnosti představila nové sídlo v bývalém pivovaru na...
Od 1. ledna musí zaměstnavatelé přispívat na penzi. Koho se to týká a kolik dostane?
Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově...
Policie evakuovala obchodní dům v Teplicích kvůli anonymní výhrůžce střelbou
Policie dnes odpoledne evakuovala zhruba 1500 lidí z obchodního centra Galerie v Teplicích kvůli...
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
- Počet článků 538
- Celková karma 5,76
- Průměrná čtenost 351x