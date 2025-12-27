Na jeden den jsme se stali pasažéry nejluxusnějšího parníku

Náš vánoční výlet do Prahy zahrnoval návštěvu tradičních vánočních trhů, zajímavá divadelní představení až po unikátní výstavy. Jednou z nich byl Titanic. Věděla jsem, že do Prahy připlul už na podzim.

Výstava představuje stovky originálních artefaktů vytažených ze dna Atlantiku. Připadá mi až neuvěřitelné, že se dochovaly. Na začátku prohlídky jsme obdrželi s dětmi palubní lístek se jménem skutečného pasažéra a sledovali jeho osud. V průběhu výstavy jsme se dozvěděli, co jsme zažili a na konci, zda jsme přežili. Naučné, fascinující. Výstava nabízí věrné rekonstrukce kajut, jídelny, kavárny, strojovny a spoustu dalších částí lodi. Vše je doprovázeno dobovými filmy, které jsme mohli shlédnout. Viděli jsme dobové předměty cestujících, kteří tou dobou cestovali, dotkli jsme se ledovce a celou dobu si připadali jako pasažéři, kteří na Titanicu skutečně pluli. Jako nejzajímavější interaktivní prvek považuji záchranný člun, který byl vyobrazen na podlaze ve skutečné velikosti a bylo možné vyzkoušet, kolik lidí by asi do člunu ve skutečnosti mohlo nasednout. Rozkaz kapitána Smitha zněl: „Ženy a děti napřed“, což není překvapující výrok. Smutné je, že do některých člunů nasedlo daleko méně pasažérů, než mohl pojmout. Ačkoli byla kapacita 1 178 osob, mnoho člunů nebylo během evakuace plně naloženo a zachránilo se méně lidí. Nedostatečný počet člunů a také neefektivní evakuace byly hlavními příčinami vysokého počtu obětí.

Dodnes k zamyšlení…

Palubní lístek.

Cestovní dámské doplňky.

Denní oděvy a doplňky z éry Titanicu.

Čítárna 1. třídy.

Děti se mohly dotknout ledovce.

Záchranný člun.

Kajuta 3. třídy.

Martina Mičková

  • Počet článků 538
  • Celková karma 5,76
  • Průměrná čtenost 351x
Vášnivá čtenářka, která potřebuje, aby den měl alespoň 48 hodin.

