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Mozart i optické klamy

Zažila jsem s rodinkou úžasný den v naší metropoli, během kterého se nenudili teenageři ani jejich rodiče. Nakombinovala jsem umění, kulturu a originální zábavu.

Jak jsem již několikrát napsala, snažím se vybírat aktivity, při nichž se pobaví celá rodina, děti se nenudí a zároveň se tak trochu něčemu naučí nebo si zopakují pár údajů třeba z naší historie, umění nebo přírodních věd. Hlavně tajně, aby to nevypadalo, že chci děti o prázdninách něčemu učit. V Praze je možné z takovýchto interaktivních míst vybírat. Jakmile jsem se dozvěděla, že se Mozart Interactive Museum vrátilo do samého srdce Prahy přímo na Staroměstské náměstí, stalo se mou volbou číslo jedna. Děti nadchly digitální technologie včetně virtuální reality, která je součástí prohlídky. Mohly si zkusit dirigovat operu Don Giovanni. Mě upoutaly příběhy přibližující obsah Mozartových děl formou komiksu či krátkých filmů a také zajímavosti ze života samotného Mozarta a jeho rodiny.

Procházky po Praze mají své kouzlo, dosahuje - li teplota tropických hodnot, rozhodli jsme se také pro návštěvu Illusion Art Musea, které se nachází rovněž v centru metropole, a to mezi Staroměstským a Václavským náměstím. To, co jsme v muzeu spatřili, předčilo mé očekávání. Muzeum je zaměřeno na iluzivní umění, trick art, prostorové iluze a současné vizuální instalace. Mohli jsme se doslova pokochat nápady umělců, kteří se „umí dívat kolem sebe“ a vytváří tak díla, která berou dech. Viděli jsme tak na vlastní oči nápady umělců jako jsou Patrik Proško, Patrick Hughes a další. Atraktivní místa na focení zaujala mladší generaci i nás. Nejvíce napoví fotografie.

Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Mozartovo interaktivní muzeum – naproti orloji, je vidět houslový klíč.

Interaktivní jsou i schody.

Budovy spjaté s pobytem Mozarta v Praze. Byl zde pětkrát.

Smyčcový kvartet.

Po otevření hrajeme!

Bylo třeba dívat se do všech stran , nahoru i dolů – takto vypadá světlo.

Úžasně vyobrazený Mozartův život i jeho rodina.

Naproti ikonickému orloji.

Requiem – Mozartova tajemná nedokončená skladba.

Illusion Art Museum.

Nikola Tesla. Autor: Patrik Proško

Tomáš Baťa.

Bylo třeba mít nabitý fotoaparát.

Ledňáček říční.

Večerní procházka s výhledem na Karlův most.

Autor: Martina Mičková | středa 12.8.2026 20:37 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

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