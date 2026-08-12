Mozart i optické klamy
Jak jsem již několikrát napsala, snažím se vybírat aktivity, při nichž se pobaví celá rodina, děti se nenudí a zároveň se tak trochu něčemu naučí nebo si zopakují pár údajů třeba z naší historie, umění nebo přírodních věd. Hlavně tajně, aby to nevypadalo, že chci děti o prázdninách něčemu učit. V Praze je možné z takovýchto interaktivních míst vybírat. Jakmile jsem se dozvěděla, že se Mozart Interactive Museum vrátilo do samého srdce Prahy přímo na Staroměstské náměstí, stalo se mou volbou číslo jedna. Děti nadchly digitální technologie včetně virtuální reality, která je součástí prohlídky. Mohly si zkusit dirigovat operu Don Giovanni. Mě upoutaly příběhy přibližující obsah Mozartových děl formou komiksu či krátkých filmů a také zajímavosti ze života samotného Mozarta a jeho rodiny.
Procházky po Praze mají své kouzlo, dosahuje - li teplota tropických hodnot, rozhodli jsme se také pro návštěvu Illusion Art Musea, které se nachází rovněž v centru metropole, a to mezi Staroměstským a Václavským náměstím. To, co jsme v muzeu spatřili, předčilo mé očekávání. Muzeum je zaměřeno na iluzivní umění, trick art, prostorové iluze a současné vizuální instalace. Mohli jsme se doslova pokochat nápady umělců, kteří se „umí dívat kolem sebe“ a vytváří tak díla, která berou dech. Viděli jsme tak na vlastní oči nápady umělců jako jsou Patrik Proško, Patrick Hughes a další. Atraktivní místa na focení zaujala mladší generaci i nás. Nejvíce napoví fotografie.
Všechny fotografie jsou mé vlastní.
Martina Mičková
Bílé Karpaty pod jednou střechou
Kam se schovat na jižní Moravě před úmorným vedrem? Veselí nad Moravou nám poskytlo mix poznání, procházek i her. Super rodinný výlet.
Martina Mičková
Když do života vstoupí osmnáctiletý zajíček
Více než pětisetstránkový milostný deník. Zápisky dvaatřicetileté tatérky, která prožívá intenzivní vztah s osmnáctiletým mladým mužem.
Martina Mičková
Propojení biologie s detektivním příběhem
Dobrodružný příběh nás proměnil ve zvídavé detektivy, kteří se vydali po stopách škodlivých bakterií a viróz. S buňkami Fílou, Týnou, Béďou a Cíťou jsme hledali pravé viníky bolavého bříška a pochopili fungování lidského těla.
Martina Mičková
Malé město, závažné zločiny
Detektivní příběhy, které mě bavily. Nejen kriminálními činy, ale i vztahy mezi vyšetřovateli. Bylo zajímavé sledovat, jak spolu spolupracují kolegové s generačním rozdílem a udržují mezi sebou vzájemný respekt.
Martina Mičková
Veletoč
Příběh o dvanáctiletém chlapci, jehož bratrovi je diagnostikován autismus. Rodinná atmosféra, složitější vztahy mezi členy rodiny.
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