Medvěd kam se podíváš

Výstava z kostek, procházka „Perlou Beskyd“ mezi mnoha medvědy, účast na Beskydském kulturním týdnu i smočení na koupališti.

Wisle se někdy také říká „ Perla Beskyd“. Nachází se v jižním Polsku ve Slezském vojvodství. Je to město nedaleko českých hranic, z pohledu České republiky je takřka „za humny“. A když je tam akce, která baví dospělé i děti, cíl výletu je jasný.

Celá naše rodina miluje stavebnice a jsme i fanoušky Star Wars. Právě tato kombinace nás žene kamkoliv, kde najdeme objekty, které se těchto „zálib“ týkají. Momentálně je v polské Wisle nejnavštěvovanější rodinná výstava v Evropě pro fanoušky stavebnic. Museli jsme ji vidět! Ti, kteří mají rádi Lego, tak si přijdou na své. Jelikož se výstava pořádá ve Wisle, tak kromě klasických oblíbených pohádek a seriálů najdete v jedné místrnosti „7 divů Wisly“. Snažili jsme se přijít na to, kde se ve Wisle daný objekt nachází a co představuje. Nebylo to tak těžké.

Jelikož bylo venku horko, byly otevřené Bazény Wisla. A kdože na nás shlížel seshora? Medvěd! Koupaliště kdysi před válkou bylo architektonickým skvostem a pochází už ze 30. let minulého století. Nyní je to moderní komplex, kde jsme se rozhodně nenudili. Tobogány s vtipnými názvy ( Kamikadze či Anakonda) mě dostaly. Dětem se líbila hlavně Ninja dráha.

Procházka Wislou byla pěkným zakončením dne. U turisticky významných míst jsme ve Wisle naráželi na samé medvídky. V ulicích města probíhal právě Beskydský kulturní týden, což je velký mezinárodní folklorní festival. Cesty do Wisly byly sice trochu ucpané, ale při troše trpělivosti na nás čekal příjemně strávený den. Nashledanou zase někdy ve Wisle!

Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Kdo by to byl řekl, že plavky jsou celé z kostiček.

Některé exponáty vydávaly zvuk.

Rozhledna na Beraní hoře.

Lovecký zámeček Habsburků ve Wisle.

Horko k zalknutí, super koupaliště.

Ninja dráha.

Jedna z nejoblíbenějších atrakcí.

Během procházky jsme potkávali samé medvídky.