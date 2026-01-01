Medicínská osvěta laiků i výtvarník David Černý

Těla v pohybu ve všech detailech i galerie provokativního výtvarníka Davida Černého. Zajímavé, fascinující.

V Praze se koná několik výstav, které vyvolávají diskusi a nebyla bych to já, kdybych je s celou rodinou nenavštívila. Jelikož vyhledávám akce, při nichž se můžeme mnohému naučit, nemohla jsem vynechat výstavu Body Worlds. Ukázala nám jedinečný pohled do lidského těla. Výstava obsahuje přes 200 skutečných lidských exponátů, které byly konzervovány unikátní metodou plastinace, vynalezenou Dr. Guntherem von Hagensem. Celé video o procesu plastinace je na výstavě pouštěno na obrazovce a stojí za to se zastavit a celé ho shlédnout. Na výstavě jsou plastináty celého těla i jednotlivých orgánů. Exponáty ukazují tělo v pohybu a demonstrují dopady nemocí a životního stylu. Všechny exponáty na této výstavě jsou autentické a patří osobám, které si za svého života přály, aby byla jejich těla zachována a po smrti byla k dispozici pro výuku lékařů i laiků. Za mě velmi poučná výstava.

Viděli jsme také Musoleum Davida Černého na Smíchově, které je známé svými kontroverzními exponáty. Umělec David Černý je obecně považován za provokatéra a jeho galerie přirozeně odráží tento styl tvorby. Neotřelé, zajímavé.

Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Vzadu plíce kuřáka. Výstava nabádá ke zdravému životnímu stylu.

Sám výtvarník.

Autor: Martina Mičková | čtvrtek 1.1.2026 19:34

Martina Mičková

  • Počet článků 541
  • Celková karma 6,38
  • Průměrná čtenost 349x
Vášnivá čtenářka, která potřebuje, aby den měl alespoň 48 hodin.

