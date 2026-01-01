Medicínská osvěta laiků i výtvarník David Černý
V Praze se koná několik výstav, které vyvolávají diskusi a nebyla bych to já, kdybych je s celou rodinou nenavštívila. Jelikož vyhledávám akce, při nichž se můžeme mnohému naučit, nemohla jsem vynechat výstavu Body Worlds. Ukázala nám jedinečný pohled do lidského těla. Výstava obsahuje přes 200 skutečných lidských exponátů, které byly konzervovány unikátní metodou plastinace, vynalezenou Dr. Guntherem von Hagensem. Celé video o procesu plastinace je na výstavě pouštěno na obrazovce a stojí za to se zastavit a celé ho shlédnout. Na výstavě jsou plastináty celého těla i jednotlivých orgánů. Exponáty ukazují tělo v pohybu a demonstrují dopady nemocí a životního stylu. Všechny exponáty na této výstavě jsou autentické a patří osobám, které si za svého života přály, aby byla jejich těla zachována a po smrti byla k dispozici pro výuku lékařů i laiků. Za mě velmi poučná výstava.
Viděli jsme také Musoleum Davida Černého na Smíchově, které je známé svými kontroverzními exponáty. Umělec David Černý je obecně považován za provokatéra a jeho galerie přirozeně odráží tento styl tvorby. Neotřelé, zajímavé.
Všechny fotografie jsou mé vlastní.
Martina Mičková
Procházka mezi nasvícenými skleněnými květy
Unikátní podívaná v Křišťálové zahradě. Kouzelný svět křišťálu v srdci Prahy byl naší magickou podvečerní procházkou pod širým nebem.
Martina Mičková
Nahoru, dolů a znovu jinak: Up and Down Remastered
Pražské předvánoční putování zahrnovalo kromě návštěvy tradičních vánočních trhů a unikátních výstav také netradiční divadelní představení.
Martina Mičková
Na jeden den jsme se stali pasažéry nejluxusnějšího parníku
Náš vánoční výlet do Prahy zahrnoval návštěvu tradičních vánočních trhů, zajímavá divadelní představení až po unikátní výstavy. Jednou z nich byl Titanic. Věděla jsem, že do Prahy připlul už na podzim.
Martina Mičková
Ostravské Vánoce a kosmická podívaná v Dolních Vítkovicích
Vánoční trhy na Masarykově náměstí, obří vyhlídkové kolo, vůně svařáku, vánoční vykrajovátka i světelná expozice plná planet, hvězd a vesmírných motivů. Tak vypadají Vánoce v Ostravě.
Martina Mičková
Hledání smyslu života v kostele nebo ve striptýzovém klubu
Jedné stačí chodit ke zpovědi, jiná tráví čas v pánském klubu. Prožívala jsem dva zcela rozdílné životy dvou mladých žen a nestačila se divit.
|Další články autora
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...
Nový zákon mění spoření na důchod: rizikové profese dostanou víc peněz
Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Jaro nezačne 21. března. Podívejte se, kdy přesně dorazí v roce 2026
Zapomeňte na školní poučky, že jaro začíná 21. března. V roce 2026 nás astronomické hodiny opět...
Šumperk udělí čestné občanství in memoriam výtvarníkovi Jiřímu Jílkovi
Šumperk udělí tuto neděli čestné občanství in memoriam sochaři, malíři a básníkovi Jiřímu Jílkovi,...
Příkop u pěchotního srubu uvěznil muže. Pomáhala horská služba, hasiči i záchranka
O silvestrovském večeru spadl muž do ochranného příkopu u pěchotního srubu K–S 25 Na Sedle na...
Sídliště Solidarita
Novoroční šichta popelářů.Popeláři na Nový rok 01.01.2026 vyrazili do terénu i na Sídlišti...
PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB JUNIOR (40.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 40 000 - 45 000 Kč
- Počet článků 541
- Celková karma 6,38
- Průměrná čtenost 349x