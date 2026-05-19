Malé město, závažné zločiny

Detektivní příběhy, které mě bavily. Nejen kriminálními činy, ale i vztahy mezi vyšetřovateli. Bylo zajímavé sledovat, jak spolu spolupracují kolegové s generačním rozdílem a udržují mezi sebou vzájemný respekt.

Právě jsem dočetla knihu Vraždy na malém městě. Má podtitul Případy Dany Králíčkové a je dílem autora Jiřího Hubičky. Byla vydána v tomto roce nakladatelstvím Grada Publishing pod značkou Cosmopolis. Obsahuje soubor čtyř na sebe navazujících povídek: Síla slova, Z divokého východu, Zlaté kapky a Na sluneční straně.

Kniha ukazuje kariérní posun vyšetřovatelky Dany Králíčkové. V prvním příběhu nazvaném Síla slova je čerstvou absolventkou policejní akademie a v dalších příbězích postupně povyšuje. Detektivní povídka se odehrává v prostředí soukromého rádia, kde se udála spousta intrik i vražda. Všímavá rotmistryně Králíčková navzdory nedůvěře svých výše postavených kolegů ukazuje své kvality. Příběh mimo jiné připomíná „krátkozrakost“ některých žen, které se dokáží svěřit se svými problémy klidně i veřejně v rámci nočního vysílání…

Zajímavé detektivní příběhy našly svůj předobraz v příbězích vysílaných v Českém rozhlase.

Martina Mičková

Veletoč

Příběh o dvanáctiletém chlapci, jehož bratrovi je diagnostikován autismus. Rodinná atmosféra, složitější vztahy mezi členy rodiny.

