Malé město, závažné zločiny
Právě jsem dočetla knihu Vraždy na malém městě. Má podtitul Případy Dany Králíčkové a je dílem autora Jiřího Hubičky. Byla vydána v tomto roce nakladatelstvím Grada Publishing pod značkou Cosmopolis. Obsahuje soubor čtyř na sebe navazujících povídek: Síla slova, Z divokého východu, Zlaté kapky a Na sluneční straně.
Kniha ukazuje kariérní posun vyšetřovatelky Dany Králíčkové. V prvním příběhu nazvaném Síla slova je čerstvou absolventkou policejní akademie a v dalších příbězích postupně povyšuje. Detektivní povídka se odehrává v prostředí soukromého rádia, kde se udála spousta intrik i vražda. Všímavá rotmistryně Králíčková navzdory nedůvěře svých výše postavených kolegů ukazuje své kvality. Příběh mimo jiné připomíná „krátkozrakost“ některých žen, které se dokáží svěřit se svými problémy klidně i veřejně v rámci nočního vysílání…
Zajímavé detektivní příběhy našly svůj předobraz v příbězích vysílaných v Českém rozhlase.
Martina Mičková
Veletoč
Příběh o dvanáctiletém chlapci, jehož bratrovi je diagnostikován autismus. Rodinná atmosféra, složitější vztahy mezi členy rodiny.
Martina Mičková
Den plný zážitků a komentovaných krmení
Rodinný výlet do Zoo Olomouc patří mezi naše nejoblíbenější místa, která navštěvujeme. Procházka zoologickou zahradou, komentovaná krmení a spousta zážitků.
Martina Mičková
Tam v Karviné …
Možná znáte trilogii Šikmý kostel, slyšeli jste pojem Karvinské moře nebo vás jen přitahuje místo, kde horníci rubali naposledy z podzemí černé uhlí.
Martina Mičková
Propojení klasického modelářství s moderními technologiemi
Kombinace zábavy a techniky v jednom z pavilonů na Výstavišti Flora Olomouc. Jedna z největších modelářských výstav u nás. Koná se každoročně a láká tisíce návštěvníků.
Martina Mičková
Jak by mohl vypadat život obyvatel na rudé planetě Mars
Je možné v naší Sluneční soustavě bydlet jinde než na Zemi? Jak by vypadal život lidí na planetě Mars? Jak dlouho tam poletíme? A co tam najdeme?Jak bude vypadat město?
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pivovar, depo, palác, loděnice a Nová spirála. Tuhle trasu Open House stihnete za jeden den
Víkendová akce Open House Praha 2026 znovu otevírá budovy, do nichž se běžně nepodíváte. Pokud...
Ombudsmani kritizují přesun lidskoprávní agendy na čtyři ministerstva
Ombudsman, dětský ombudsman a jejich zástupce nesouhlasí s krokem vlády přesunout agendu Odboru pro...
Historické centrum Prahy roztančí stovky romských umělců. Startuje festival Khamoro 2026
Romská hudba z různých koutů světa, divadelní příběh o romském partyzánovi Josefu Serinkovi,...
Plzeň schválila pravidla spolupráce s investory na rozvoji infrastruktury města
Plzeň schválila pravidla spolupráce města s investory a staviteli při rozvoji veřejné...
- Počet článků 552
- Celková karma 6,47
- Průměrná čtenost 347x