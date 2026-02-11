Logické hádanky, které potrápí i pobaví
České vydání Logických hádanek a her Lewise Carrolla se inspirovalo knihou Lewis Carroll’s Games and Puzzles. Českou publikaci vydanou nakladatelstvím Portál upravili básník a spisovatel dětských knih Robin Král a matematik a spisovatel Tomáš Sieger. Kniha odkazuje na to, že Lewis Carroll nebyl jen autor Alenky v říši divů, ale také vášnivý matematik a logik, který rád vytvářel rébusy a hry založené na jazykové hře, šifrách a logice.
Kniha je plná logických úkolů. U každého je označení, zda se jedná o úkol matematický, logický, jazykový či hříčku. Každá úloha má své zadání, řešení a obvykle také nápovědu. To jsem ocenila, když už jsem si už opravdu nevěděla rady. K zadáním úloh je připojeno také označení obtížnosti na jedna až tří hvězdičkové škále. Začala jsem „řadami koláčků“ s těžkou obtížností, ale úloha mě neodradila. Jako pomůcku pro názornost jsem si vzala obyčejné dřevěné kostky.
Hádanky jsou vhodné pro všechny generace. Radost udělá zvídavým matematikům i lidem, kteří mají rádi jazykové hříčky. Zkrátka těm, kdo si chtějí protočit mozkové závity…
Martina Mičková
Nový cirkus v srdci industriální Ostravy
Cirkulum proměnilo Gong v prostor plný pohybu a emocí. Festival Cirkulum je prvním mezinárodním festivalem svého druhu na severní Moravě.
Odvážný román o osobní volbě a společenském tlaku
Téma interrupce, mít či nemít vlastní děti, psychické zdraví, citlivá otázka osobní volby a tlak okolí.
Od frčka po tučňáka
Rádi navštěvujeme zoo a zjišťujeme zajímavosti o zvířatech. Museli jsem si tedy nutně přečíst jednu knihu, která se tohoto tématu dotýká.
Zasněžená Olomouc: Procházka zimním městem
Bílá Olomouc s vánoční výzdobou. Tichá procházka Horním a Dolním náměstím, Šatovkou i Smetanovými sady.
Medicínská osvěta laiků i výtvarník David Černý
Těla v pohybu ve všech detailech i galerie provokativního výtvarníka Davida Černého. Zajímavé, fascinující.
