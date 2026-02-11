Logické hádanky, které potrápí i pobaví

Kombinace matematiky, logických a jazykových hříček. Je to jedna velká výzva pro bystré hlavičky makovičky.

České vydání Logických hádanek a her Lewise Carrolla se inspirovalo knihou Lewis Carroll’s Games and Puzzles. Českou publikaci vydanou nakladatelstvím Portál upravili básník a spisovatel dětských knih Robin Král a matematik a spisovatel Tomáš Sieger. Kniha odkazuje na to, že Lewis Carroll nebyl jen autor Alenky v říši divů, ale také vášnivý matematik a logik, který rád vytvářel rébusy a hry založené na jazykové hře, šifrách a logice.

Kniha je plná logických úkolů. U každého je označení, zda se jedná o úkol matematický, logický, jazykový či hříčku. Každá úloha má své zadání, řešení a obvykle také nápovědu. To jsem ocenila, když už jsem si už opravdu nevěděla rady. K zadáním úloh je připojeno také označení obtížnosti na jedna až tří hvězdičkové škále. Začala jsem „řadami koláčků“ s těžkou obtížností, ale úloha mě neodradila. Jako pomůcku pro názornost jsem si vzala obyčejné dřevěné kostky.

Hádanky jsou vhodné pro všechny generace. Radost udělá zvídavým matematikům i lidem, kteří mají rádi jazykové hříčky. Zkrátka těm, kdo si chtějí protočit mozkové závity…

Jak jsem řadila „koláčky“ v jedné z matematických úloh.

Autor: Martina Mičková | středa 11.2.2026 19:34 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

Martina Mičková

  • Počet článků 546
  • Celková karma 7,36
  • Průměrná čtenost 348x
Vášnivá čtenářka, která potřebuje, aby den měl alespoň 48 hodin.

